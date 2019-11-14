المخابرات المصرية تتوصل لاتفاق تهدئة في غزة بين الجهاد الإسلامي والاحتلال الإسرائيلي

الوقت- توصلت المخابرات المصرية إلى اتفاق تهدئة وافقت عليه حركة الجهاد الاسلامي والكيان الاسرائيلي بدأ سريانه منذ الساعة الخامسة والنصف صباح اليوم الخميس.

وأكد مصعب البريم الناطق باسم الجهاد الاسلامي التوصل للاتفاق، الذي ينص على موافقة "اسرائيل" على شروط حركة الجهاد الاسلامي وأبرزها بوقف الاغتيالات وكذلك وقف اطلاق النار تجاه المتظاهرين في مسيرات العودة التي يجب ان تحافظ على سلميتها.

وتم الاتفاق على وقف اطلاق النار بدءا من الساعة الخامسة والنصف من صباح اليوم.وبعد التوصل للاتفاق انطلق صاروخ من قطاع غزة تجاه المستوطنات القريبة من القطاع ولا زالت طائرات الاستطلاع تحلق في اجواء غزة.