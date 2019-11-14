المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية يبدأ أعماله اليوم في طهران

الوقت- بدأت صباح اليوم الخميس في العاصمة الايرانية طهران، أعمال المؤتمر الدولي الثالث و الثلاثون للوحدة الاسلامية بعنوان "وحدة الأمة في الدفاع عن الأقصى الشريف".

وحضر مراسم انطلاق المؤتمر الرئيس الايراني حسن روحاني الى جانب حشد غفير من المسؤولين الايرانيين وشخصيات اسلامية مرموقة من مختلف العالم الاسلامي.

وكان الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية آية الله محسن الاراكي قد صرح في مؤتمر صحفي الاسبوع الماضي أن 350 ممثلاً عن أكثر من 90 دولة سيشاركون في المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للوحدة الإسلامية بطهران بأنه تأكيد على الوحدة الإسلامية وأن الحظر الاستكباري الظالم ضد إيران لن يؤثر عليها.