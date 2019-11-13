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  الأربعاء 15 ربيع الاول 1441

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أخبار

الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي يزّف قائداً آخر شهيداً من سرايا القدس في غزة

الأربعاء 15 ربيع الاول 1441
 
 
 
 
 
الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي يزّف قائداً آخر شهيداً من سرايا القدس في غزة
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الوقت- زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء، القائد خالد معوض الذي استشهد إثر قصف صهيوني وسط قطاع غزة.

وقال بيان عسكري صادر عن "سرايا القدس":" إن الشهيد "خالد معوض سالم فراج" (38 عاماً) أحد قادة سرايا القدس بلواء الوسطى، ارتقى إلى العلا شهيداً – بإذن الله تعالى – على درب الجهاد والمقاومة في ميدان الشرف والعزة والكبرياء صباح اليوم الأربعاء 16 ربيع أول 1441هـ الموافق 13/11/2019، بقصف صهيوني استهدفه في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة أثناء تصديه للعدوان الصهيوني الغاشم.

وأكدت السرايا أن شهادة فراج جاءت بعد مشوار جهادي مشرف، وبعد عمل دؤوب وجهاد وتضحية، نحسبه شهيداً ولا نزكي على الله أحداً.

ونعت سرايا القدس الشهيد المجاهد، مؤكدةً أن دماء الشهداء لن تضيع هدراً بإذن الله، ونعاهد الله تبارك وتعالى ثم نعاهد شعبنا وأمتنا بالحفاظ على مسيرة الجهاد والشهادة، والمضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.

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سرايا القدس حركة الجهاد الإسلامي القائد خالد معوض

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