العميد أمير حاتمي: الحظر الأمريكي الأخير لن يؤثر على إرادة القوات المسلحة الإيرانية

الوقت- أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، اليوم الأربعاء، أن الحظر الأمريكي الأخير على بعض القادة العسكريين لن يؤثر على إرادة القوات المسلحة الإيرانية.

أشار العميد أمير حاتمي في تصريح له على هامش اجتماع الحكومة الايرانية، إلى ان العقوبات الأمريكية الأخيرة على عدد من القادة العسكريين الايرانيين هي مثل كل ما فعله الامريكان ضد الشعب الإيراني حتى الآن، لن يكون لها أي تأثير.

كما أكد العميد حاتمي فشل هذه العقوبات " لأن قواتنا المسلحة وصلت الى الاكتفاء الذاتي ونديرها بالاعتماد على قدراتنا الوطنية لذلك لن يكون لتلك التحركات اي تاثير على القوات المسلحة".