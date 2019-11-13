الوقت- أعلن الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية آية الله "محسن اراكي" ان المؤتمر الثالث والثلاثين للوحدة الإسلامية ينطلق غداً في طهران بحضور أكثر من 500 ضيف وأكثر من 93 بلد في العالم.

هنأ الأمين العام للمجمع العالمي التقريب بين المذاهب الإسلامية آية الله "محسن اراكي" في مؤتمر صحفي بحلول أسبوع الوحدة الإسلامية، قائلاً: سيجمع المؤتمر الثالث والثلاثون للوحدة الإسلامية هذا العام أكثر من 350 من النخب والشخصيات من أكثر من 90 دولة، وكثير منهم من شباب جبهة المقاومة. ومن المهم للغاية عقد هذا المؤتمر في ظل الظروف القاسية والعقوبات التي تفرضها جبهة الغطرسة والاستكبار وسوف نثبت في هذا المؤتمر أن هذه العقوبات غير فعالة ولم تتمكن مطلقًا من عزل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

هذا وقد حدد المدير التنفيذي للمؤتمر الثالث والثلاثين للوحدة الإسلامية "محمد دلبري" بصفته المتحدث التالي في الحفل، برامج المؤتمر ولجانه واجتماعاته المتخصصة، قائلاً: إن لجنة تقييم المؤتمر تلقت هذا العام أكثر من 60 ورقة بحث متعلقة بالمؤتمر، وسيتم نشرها بعد تقييمها في المجلات العلمية والبحثية.