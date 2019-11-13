الهجوم الإرهابي على أحد قادة الجهاد الإسلامي.. لعبة الحياة والموت لـ"نتنياهو"

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 15 ربيع الاول 1441

إخترنا لكم

زيارة "أردوغان" إلى أمريكا.. الأهداف والدوافع والنتائج المحتملة

زيارة "أردوغان" إلى أمريكا.. الأهداف والدوافع والنتائج المحتملة الوقت- يعرف "أردوغان" جيدًا الحالة العقلية لـ"دونالد ترامب" ويدرك أن قلة خبرة هذا الاخير في مجال العلاقات الدولية تعتبر فرصة أساسية لاستغلال قراراته غير المتوقعة. وفي الوقت الحالي، فإن هدف "أردوغان" من هذه الزيارة يتمثل في كسب الوّد الامريكي خاصتا عقب اصدار الكونغرس الامريكي عدة قرارات ضد تركيا.

الاقتدار النووي الإيراني ومبادرة التعاون الخليجية الوقت- على وقع الخطوات الإيرانية المتصاعدة في مواجهة عدم الالتزام الأوروبي بالتعهدات التي يفرضها الاتفاق النووي، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أن

الكيان الإسرائيلي داخل معادلة الردع اليمني الوقت- رسم زعيم حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي في خطابه التاريخي والمليوني معادلةً ما فوق استراتيجية وضعت اليمن على الخطّ الأوّل للصراع العربي الإسرائيلي، يمن الايمان والحكمة الذي كان بعيداً عن القضايا العربية ومتقوقعاً في همومه الداخلية خلال السنوات الماضية، بات اليوم في مقدّمة الدول الفاعلة، لا المنفعلة، في منطقة الشرق الأوسط...

أمريكا.. النفط والأزمة في لبنان الوقت- على وقع استعداد لبنان لدخوله نادي الدول المنتجة للنفط، تشهد البلاد أزمة سياسيّة غير مسبوقة بدأت بتحركات شعبية عفوية، لتنتقل بعدها إلى

الإرادة الشعبية تنتصر: من الباقورة.. هنا الأردن الوقت- في يوم وصفه الكيان الإسرائيلي بالأسود، عادت الباقورة والغمر (يطلق عليها الإسرائيليون اسم "نهارييم) إلى الأردن وأهلها...

أخبار

سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن قصف مدينة عسقلان وسديروت بـ 20 صاروخ غراد

سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن قصف مدينة عسقلان وسديروت بـ 20 صاروخ غراد

الوقت- أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي اليوم الاربعاء 13/11/2019 ، مسؤوليتها عن قصف مدينة عسقلان المحتلة و سديروت بـ 20 صاروخ غراد .

الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي يزّف قائداً آخر شهيداً من سرايا القدس في غزة الوقت- زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء، القائد خالد معوض الذي استشهد إثر قصف صهيوني وسط قطاع غزة.

العميد أمير حاتمي: الحظر الأمريكي الأخير لن يؤثر على إرادة القوات المسلحة الإيرانية الوقت- أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، اليوم الأربعاء، أن الحظر الأمريكي الأخير على بعض القادة العسكريين لن يؤثر على إرادة القوات المسلحة الإيرانية.

قناة إسرائيلية: طائرة صغيرة دخلت لغرفة أبو العطاء قبل اغتياله الوقت- كُشف النقاب من تحقيقات يجريها الجهاز الأمني للجهاد الإسلامي في غزة، أن طائرة صغيرة من طراز "كواد كابتر"، حلّقت ثلاثة مرات في أعلى منزل بهاء أبو العطاء القيادي في الجهاد، الذي اغتيل الثلاثاء في منزله بحي الشجاعية شرق غزة. بحسب قناة اسرائيلية.

المؤتمر الثالث والثلاثين للوحدة الإسلامية ينطلق غداً في طهران الوقت- أعلن الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية آية الله "محسن اراكي" ان المؤتمر الثالث والثلاثين للوحدة الإسلامية ينطلق غداً في طهران بحضور أكثر من 500 ضيف وأكثر من 93 بلد في العالم.

ميشال عون: الحراك الشعبي اللبناني بدأ بمطالب اقتصادية ثم اتخذ منحىً سياسياً الوقت- قال الرئيس اللبناني ميشال عون، ان حكومة تكنوقراط صرف لا يمكنها ان تحدد سياسة البلد، بل الافضل ان تكون مناصفة.

قائد في الجيش الاسرائيلي: الجيش غير مستعد لحرب متعددة الجبهات في آن واحد الوقت- قال الجنرال الإسرائيلي غرشون هكوهين في مقاله بصحيفة "إسرائيل اليوم"، إن "تعاظم التهديدات المحيطة بإسرائيل تعطي إشارات جديدة حول تغير جوهري

الرئيس بشار الأسد: جنيف خدعة أمريكية لتحقيق ما فشلوا في تحقيقه بالإرهاب الوقت-قال الرئيس السوري بشار الأسد، يوم أمس الاثنين في مقابلة له مع قناة روسيا اليوم، أن أكثر من 100 ألف جندي سوري استشهدوا أو جرحوا منذ عام

ترامب يصف استقالة موراليس بـ"لحظة مهمة للديمقراطية" الوقت-اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدة له على تويتر يوم أمس الاثنين، إن استقالة الرئيس البوليفي إيفو موراليس أمس الأحد هي

حاكم مصرف لبنان: المصرف سيحافظ على سعر صرف الليرة اللبنانية الوقت-قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مؤتمر صحافي يوم أمس الإثنين إن المصرف سيحافظ على سعر صرف الليرة اللبنانية

بعد الانقلاب العسكري عليه... موراليس يدعو الشعب البوليفي إلى نبذ أي قتال قد يقع بين البوليفيين الوقت-وجه الرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس نداءً عاجلاً إلى البوليفيين لحل أي خلاف عبر الحوار والتوافق وتجنب الوقوع في

الجيش السوري يتصدى لأهداف معادية في أجواء داريا غرب دمشق الوقت- قالت حركة الجهاد الإسلامي إن "إسرائيل" استهدفت منزل أحد قادتها، صباح الثلاثاء، في العاصمة السورية دمشق، مما أسفر عن استشهاد أحد أبنائه.

استشهاد القائد بهاء سليم أبو العطا إثر استهدافه بغارة إسرائيلية والمقاومة الفلسطينية ترد الوقت-نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحد قادتها الشهيد بهاء سليم أبو العطا، وأكّدت أن الرد حتما آتٍ وسيزلزل الكيان الصهيوني.

ممثلة الأمم المتحدة تلتقي المرجع الديني الأعلى آية الله السيستاني في النجف الوقت- التقت ممثلة الامين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، الاثنين، المرجع الديني آية الله علي السيستاني.

بعد استئناف عملية التخصيب في منشاة فوردو.. إيران تزيد إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب الوقت- أعلن مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي اكبر صالحي بان ايران زادت انتاجها اليومي من اليورانيوم منخفض التخصيب بعد استئناف عملية التخصيب في منشاة فوردو.

هجوم إرهابي على مركز أمني بالقلوبية يودي بحياة ثلاثة عناصر من الشرطة المصرية الوقت- قتل ثلاثة عناصر من الشرطة المصرية إثر هجوم إرهابي على مركز أمني في محافظة القلوبية اليوم.

رئيس تيار الحكمة العراقي يبحث مع رئيس البرلمان العراقي تطورات الأوضاع السياسية الوقت- بحث رئيس تيار الحكمة العراقي السيد عمار الحكيم، مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، تطورات الأوضاع السياسية ومطالب المتظاهرين والدور المطلوب لمجلس النواب في العراق.

الرئيس روحاني يؤكد أن الحظر التسليحي على إيران سيرفع العام القادم الوقت- أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، أن الحظر التسليحي المفروض على ايران سيرفع العام القادم.

أنصار الله: إذا أرادت إسرائيل الهجوم على اليمن بشكل مباشر فسيتم الرد على اعتدائها الوقت- أكد عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" محمد البخيتي انه في حال ارادت إسرائيل الهجوم على اليمن بشكل مباشر فسيتم الرد على اعتدائها مباشرة.

نتنياهو يتفاخر بأن وتيرة التطبيع مع "إسرائيل" تتقدم وتأخذ منحى تصاعدياً الوقت- قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، إن بلاده تقيم علاقات مع ست دول عربية على الأقل، مؤكداً أن وتيرة التطبيع مع "اسرائيل" تتقدم وتأخذ منحى تصاعدياً، وذلك على هامش تأكيد مشاركة بلاده في معرض "إكسبو دبي".

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

قناة إسرائيلية: طائرة صغيرة دخلت لغرفة أبو العطاء قبل اغتياله

مؤامرة أمريكية: هل يتوجّه لبنان شرقاً؟

زيارة "أردوغان" إلى أمريكا.. الأهداف والدوافع والنتائج المحتملة

ميشال عون: الحراك الشعبي اللبناني بدأ بمطالب اقتصادية ثم اتخذ منحىً سياسياً

الاقتدار النووي الإيراني ومبادرة التعاون الخليجية

الهجوم الإرهابي على أحد قادة الجهاد الإسلامي.. لعبة الحياة والموت لـ"نتنياهو"

عملية "حد السيف" التي قصمت ظهر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية

التميير العنصري في الهند.. السلطات الهندية تمنع مسلمي كشمير من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

العميد أمير حاتمي: الحظر الأمريكي الأخير لن يؤثر على إرادة القوات المسلحة الإيرانية

الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي يزّف قائداً آخر شهيداً من سرايا القدس في غزة

ارتكاب الجرائم في وضح النهار.. هل أصبح القتل وسيلة للتسلية عند الجنود الإسرائيليين؟ + فيديو

المؤتمر الثالث والثلاثين للوحدة الإسلامية ينطلق غداً في طهران

سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن قصف مدينة عسقلان وسديروت بـ 20 صاروخ غراد

تغيير النظام السياسي العراقي من الفكرة إلى الواقع.. هل من الممكن تغييره إلى نظام رئاسي؟

بصمة إسرائيلية في الأحداث اللبنانية.. ما هو الدور الخبيث الذي لعبته "تل أبيب" لتأجيج الشارع اللبناني؟

القيادات الأمنية والدفاع البرلمانية العراقية تعقد اجتماعاً ترأّسه عبد المهدي

الكيان الصهيوني يعتقل 11 فلسطينياً في الضفة الغربية

ممثلة الأمم المتحدة تلتقي المرجع الديني الأعلى آية الله السيستاني في النجف

خطط الاستيطان الجديدة.. كشف النقاب عن صفقة القرن التي يُخطط لها في الخفاء

إنجاز عسكري إيراني جديد.. حاملة الدبابات الإيرانية "كيان 700" تتفوق على نظيرتها الأمريكية + صور

القمة العسكرية بين تركيا وأذربيجان.. ما هي أبرز أهداف هذه القمة وما هي أهم المواضيع التي تم مناقشتها؟

الكيان الإسرائيلي داخل معادلة الردع اليمني

القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: الحرب الاقتصادية والنفسية المعادية فشلت

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: نسبة التخصيب في منشاة فردو ستبلغ 4.5 بالمئة السبت

نشاط أجهزة المخابرات الأجنبية في احتجاجات العراق.. الأهداف والخطط

تعقيدات النظام الأمني للخليج الفارسي ومبادرات الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية

من كوريا الجنوبية إلى إيطاليا.. التطلع إلى تحويل طائرات التدريب إلى مقاتلات + صور

خطاب السنوار: معادلة الأخوّة والقوّة

قيس سعيد.. درس جديد للعالم بالديمقراطية

روحاني إلى أذربيجان يوم غد الخميس

المسلحون الأكراد السوريون يستسلمون لحكومة "بشار الأسد".. هل فقدوا الأمل كلياً من واشنطن؟

ما له وما عليه: حراك لبنان إلى أين؟

ما هو مصير الاحتجاجات العراقية عقب إعلان "عبد المهدي" ثلاث حزم إصلاحية ؟

الإعلان عن انتهاء الصراع في جنوب اليمن.. الأهداف والآثار

آخر التطورات الميدانية لعملية "نبع السلام" التركية.. هل تسعى تركيا لإطلاق سراح الآلاف من معتقلي داعش ؟ + خريطة ميدانية وصور

الكشف عن تفاصيل جديدة لعملية "نصر من الله".. كيف تكبّدت السعودية الكثير من الخسائر؟ + إحصاءات وصور وخريطة ميدانية

دعم "أمن وسيادة الأمم"

هل تُلغي أراضي "الباقورة والغمر" اتفاقيّة وادي عربة؟

القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: الحرب الاقتصادية والنفسية المعادية فشلت

ما هو سرّ تزايد مواقف الرياض المعادية ضد طهران؟

عندما تظهر السعودية كداعم للأراضي السورية.. ماذا تريد دموع التماسيح هذه المرة؟

بصمة إسرائيلية في الأحداث اللبنانية.. ما هو الدور الخبيث الذي لعبته "تل أبيب" لتأجيج الشارع اللبناني؟

قمة "شنغهاي" الثامنة عشرة.. ما هي الخطط الجديدة المتعلقة بالدفاع والأمن التي تم الكشف عنها؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

الهجوم الإرهابي على أحد قادة الجهاد الإسلامي.. لعبة الحياة والموت لـ"نتنياهو"

الأربعاء 15 ربيع الاول 1441
 
 
 
 
 
الهجوم الإرهابي على أحد قادة الجهاد الإسلامي.. لعبة الحياة والموت لـ"نتنياهو"

مواضيع ذات صلة

شهيد في خانيونس بعد غارات على غزة والمضادات الأرضية التابعة للمقاومة تتصدى

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- إن العملية الإرهابية التي نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية يوم أمس الثلاثاء في قطاع غزة والتي أدّت إلى استشهاد "بهاء أبو العطاء" القائد البارز في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وقعت في الوقت الذي طالبت فيه السلطات الإسرائيلية خلال الأيام القليلة الماضية بالحاجة إلى اغتيال عدد كبير من الشخصيات العسكرية والسياسية الفلسطينية المهمة، وفي سياق متصل، كشف عدد من وسائل الإعلام الصهيونية، أن طائرة إسرائيلية قصفت منزلاً في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، حيث قتل رجل وزوجته، ليتبيّن لاحقاً أنه "أبو العطاء"، في حين قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها إن فلسطينيين اثنين قتلا وأصيب آخران بجراح مختلفة جراء القصف الإسرائيلي شرقي غزة. 

وبدوره، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي" على صفحته الرسمية في فيسبوك: إنه في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام تم في الساعة الأخيرة استهداف مبنى وجد بداخله أبرز قادة ‎الجهاد الإسلامي في قطاع ‎غزة "بهاء أبو العطاء"، وعقب هذه العملية الإرهابية قالت سرايا القدس في بيان لها يوم أمس الثلاثاء، "إن أبو العطا البالغ من العمر 42 عاماً قتل في عملية اغتيال"، معلنة النفير العام في صفوف مقاتليها ووحداتها العسكرية المختلفة، كما توعّدت بالرد وقالت "لن يكون للرد على هذه الجريمة حدود، الاحتلال سيكون هو المسؤول عن هذا العدوان".

"نتنياهو" يحاول تعويض ما فاته

فيما يتعلق بأهداف هذه العمليات الإرهابية، هناك نقطة مهمة يجب أن نذكرها وهي التوقيت الزمني لهذه العملية الإرهابية، حيث تزامنت هذه العملية مع ذكرى العملية الفاشلة والكارثية للقوات الخاصة التابعة للجيش الصهيوني التي قامت بها العام الماضي لدخول قطاع غزة، وحول هذا السياق، كشفت العديد من المصادر الإخبارية بأن مجموعة من القوات الخاصة الإسرائيلية قامت في العام الماضي، بالتسلل إلى قطاع غزة من أجل تنفيذ عملية اغتيال لأحد قادة المقاومة ولكن تلك العملية لم تنجح، حيث قتل قائد تلك المجموعة الإسرائيلية وعدد من قواته في تلك العملية، فيما فرّ من بقي على قيد الحياة بواسطة طائرات مروحية كانت تنتظرهم. 

ولفتت تلك المصادر الإخبارية إلى أن هذه العملية الفاشلة التي حدثت العام الماضي تسبّبت في نشوب الكثير من الاضطرابات السياسية داخل الأراضي المحتلة التي انتقدت بشدة حكومة "نتنياهو"، الأمر الذي أدّى إلى استقالة وزير الحرب الإسرائيلي " أفيغادور  ليبرمان" من الحكومة.

ولهذا فإنه يبدو، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قام يوم أمس الثلاثاء بتنفيذ هجوم إرهابي على أحد قادة الجهاد الإسلامي وذلك من أجل التستر على فشله في الحفاظ على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة ومن أجل منع الأحزاب المتطرفة من الانضمام إلى حزب "أزرق أبيض".

وحول هذا السياق، كشف بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، أن قوات عسكرية إسرائيلية قتلت أحد كبار قادة حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة في وقت مبكر من صباح يوم أمس الثلاثاء، ولفت بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن "بهاء أبو العطا" كان مسؤولاً عن إطلاق الصواريخ من غزة في الفترة الأخيرة، فضلاً عن التخطيط لهجمات عديدة أخرى ضد "إسرائيل". 

وادّعى البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي: "كان أبو العطاء يشجّع الاستعدادات لشنّ هجمات إرهابية فورية بطرق مختلفة تجاه المدنيين الإسرائيليين وقوات جيش الدفاع الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية"، كما زعم هذا البيان بأن "أبو العطا قام بتدريب فرق على التسلل وهجمات القناصة وإطلاق الطائرات من دون طيار وإطلاق الصواريخ على مسافات مختلفة".

وحول هذا السياق، ذكر العديد من الخبراء السياسيين بأن هذه العملية الإرهابية التي نفّذتها "إسرائيل" يمكن ربطها بعملية الانتخابات التي عقدت قبل عدة أسابيع في الأراضي المحتلة والتي اكتنفها الكثير من الأزمات والصراعات.

يذكر أن "نتنياهو" عيّن مؤخراً "نفتالي بينيت" وزيراً للحرب من حزب اليمين المتطرف في خطوة غير متوقعة وفي أعقاب هذه الخطوة، اشتدت الانتقادات على "نتنياهو" بسبب تعيينه رجلاً مدنياً عمل لعدة سنوات كوزير لوزارة التربية والتعليم، في منصب وزير الحرب.

كما كشف الكثيرون من منتقديه بأنه بهذه الخطوة قام بالتضحية بالمصالح الأمنية الإسرائيلية من أجل تعزيز سلطته وتوسيع نفوذه داخل البيت الإسرائيلي، ولهذا فلقد قام كل من "نتنياهو" و"بينيت" بتنفيذ هذه العملية بعد أيام فقط من تعيين هذا الأخير في منصب وزير للحرب وذلك من أجل إسكات جميع أصوات منتقديهما وإثبات أنهما لا يزالان يتّبعان سياسة القبضة الحديدية تجاه قادة الجهاد الإسلامي الذين شكّلوا تهديداً حقيقاً على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة لعدة سنوات.

ومع ذلك، فإن فشل الجيش الصهيوني في عملية العام الماضي وضعف نظام القبة الحديدية في تعقّب الصواريخ القادمة من قطاع غزة، يثبت حقيقة أن "نتنياهو" قام بهذه العملية الإرهابية من أجل إعادة ماء وجهه والتستر على الفضائح التي قام بها خلال السنوات الماضية وجلب الوّد الإسرائيلي من أجل انتخابه لولاية جديدة، ومع ذلك، فإن الرد الأولي للجهاد الإسلامي تمثّل في استهداف "تل أبيب" وعمق الأراضي المحتلة بالعديد من الصواريخ، وهنا يمكن القول بأن هذه الهجمات واسعة النطاق التي سوف تستمر خلال الساعات القادة وقد تستمر خلال الأيام المقبلة قد تؤثر سلباً على مكانة "نتنياهو" الانتخابية داخل البيت الإسرائيلي.

ووفقاً لعدد من المصادر الإخبارية، فلقد تم تعطيل الدراسة في مستوطنات غلاف غزة من عسقلان جنوباً، مع تعطيل حركة القطارات من منطقة اسدود إلى بئر السبع، كما تم تعطيل الدراسة في جامعة بن غوريون في بئر السبع.

كما لفتت تلك المصادر الإخبارية إلى سقوط نحو خمسين صاروخاً في مناطق متفرقة في "إسرائيل" من مستوطنات غلاف غزة ولغاية تل أبيب وريشون وحولون، في وسط "إسرائيل"، ما اضطر قيادة الجبهة الداخلية لتوسيع نطاق تحذيراتها للإسرائيليين، وتعطيل الدراسة في شتى المراحل من أقصى الجنوب ولغاية جامعتي بئر السبع وتل أبيب

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

هجوم اغتيال بهاء ابو العطاء جريمة فشل نتنياهو انتخابات سرايا القدس الجهاد الاسلامي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء