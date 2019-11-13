الهجوم الإرهابي على أحد قادة الجهاد الإسلامي؛ لعبة الحياة والموت لـ"نتنياهو"

الوقت- إن العملية الإرهابية التي نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية يوم أمس الثلاثاء في قطاع غزة والتي أدت إلى إستشهاد "بهاء أبو العطاء" القائد البارز في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وقعت في الوقت الذي طالبت فيه السلطات الاسرائيلية خلال الايام القليلة الماضية بالحاجة إلى اغتيال عدد كبير من الشخصيات العسكرية والسياسية الفلسطينية الهامة. وفي سياق متصل، كشف عدد من وسائل الاعلام الصهيونية، إن طائرة إسرائيلية قصفت منزلاً في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، حيث قتل رجل وزوجته، ليتبين لاحقاً أنه "أبو العطاء"، في حين قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها إن فلسطينيين اثنين قتلا وأصيب آخران بجراح مختلفة جراء القصف الإسرائيلي شرقي غزة. وبدوره، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي" على صفحته الرسمية في فيسبوك، إنه في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام تم في الساعة الأخيرة استهداف مبنى وجد بداخله أبرز قادة ‎الجهاد الإسلامي في قطاع ‎غزة "بهاء أبو العطاء". وعقب هذه العملية الارهابية قالت سرايا القدس في بيان له يوم أم الثلاثاء، "إن أبو العطا البالغ من العمر 42 عاما قتل في عملية اغتيال". معلنة النفير العام في صفوف مقاتليها ووحداتها العسكرية المختلفة. كما توعدت بالرد وقالت "لن يكون للرد على هذه الجريمة حدود. الاحتلال سيكون هو المسؤول عن هذا العدوان".

"نتنياهو" يحاول تعويض ما فاته

فيما يتعلق بأهداف هذه العمليات الإرهابية، هناك نقطة مهمة يجب أن نذكرها وهي التوقيت الزمني لهذه العملية الارهابية، حيث تزامنت هذه العملية مع ذكرى العملية الفاشلة والكارثية للقوات الخاصة التابعة للجيش الصهيوني التي قامت بها العام الماضي لدخول قطاع غزة. وحول هذا السياق، كشفت العديد من المصادر الاخبارية بأن مجموعة من القوات الخاصة الإسرائيلية قامت في العام الماضي، بالتسلل إلى قطاع غزة من أجل تنفيذ عملية اغتيال لأحد قادة المقاومة ولكن تلك العملية لم تنجح، حيث قتل قائد تلك المجموعة الاسرائيلية وعدد من قواته في تلك العملية، فيما فر من بقي على قيد الحياة بواسطة طائرات مروحية كانت تنتظرهم. ولفتت تلك المصادر الاخبارية بأن هذه العملية الفاشلة التي حدثت العام الماضي تسببت في نشوب الكثير من الاضطرابات السياسية داخل الاراضي المحتلة التي انتقدت بشدة حكومة "نتنياهو"، الامر الذي أدى إلى استقالة وزير الحرب الاسرائيلي "أوجدور ليبرمان" من الحكومة.

ولهذا فإنه يبدو، أن رئيس الوزراء الاسرائيلي قام يوم أمس الثلاثاء بتنفيذ هجوم إرهابي على أحد قادة الجهاد الاسلامي وذلك من أجل التستر عن فشله في الحفاظ على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة ومن أجل منع الأحزاب المتطرفة من الانضمام إلى حزب "أزرق أبيض". وحول هذا السياق، كشف بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، إن قوات عسكرية إسرائيلية قتلت أحد كبار قادة حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة في وقت مبكر من صباح يوم أمس الثلاثاء. ولفت بيان الجيش الاسرائيلي إلى أن "بهاء أبو العطا" كان مسؤولاً عن إطلاق الصواريخ من غزة في الفترة الأخيرة، فضلاً عن التخطيط لهجمات عديدة أخرى ضد إسرائيل. وأدعا البيان صادر عن الجيش الإسرائيلي: "كان أبو العطاء يشجع الاستعدادات لشن هجمات إرهابية فورية بطرق مختلفة تجاه المدنيين الإسرائيليين وقوات جيش الدفاع الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية". كما زعم هذا البيان، بأن "أبو العطا قام بتدريب فرق على التسلل وهجمات القناصة وإطلاق الطائرات بدون طيار وإطلاق الصواريخ على مسافات مختلفة".

وحول هذا السياق، ذكر العديد من الخبراء السياسيين بأن هذه العملية الارهابية التي نفذتها إسرائيل يمكن ربطها بعملية الانتخابات التي عقدت قبل عدة أسابيع في الاراضي المحتلة والتي اكتنفها الكثير من الازمات والصراعات. يذكر أن "نتنياهو" عيّن مؤخراً "نفتالي بينيت" وزيرًا للحرب من حزب اليمين المتطرف في خطوة غير متوقعة وفي أعقاب هذه الخطوة، اشتدت الانتقادات على "نتنياهو" بسبب تعيينه رجل مدني عمل لعدة سنوات كوزير لوزارة التربية والتعليم، في منصب وزير الحرب. كما كشف الكثيرين من منتقديه بأنه بهذه الخطوة قام بالتضحية بالمصالح الأمنية الإسرائيلية من أجل تعزي سلطته وتوسيع نفوذه داخل البيت الاسرائيلي. ولهذا فلقد قام كل من "نتنياهو" و"بينيت" بتنفيذ هذه العملية بعد أيام فقط من تعيين هذا الاخير في منصب وزير للحرب وذلك من أجل اسكات جميع اصوات منتقديهما وإثبات أنهما لا يزالان يتبعان سياسة القبضة الحديدية تجاه قادة الجهاد الإسلامي الذي شكلوا تهديدا حقيقا على الامن والاستقرار في الاراضي المحتلة لعدة سنوات.

ومع ذلك، فإن فشل الجيش الصهيوني في عملية العام الماضي وضعف نظام القبة الحديدية في تعقب الصواريخ القادمة من قطاع غزة، يثبت حقيقة أن "نتنياهو" قام بهذه العملية الارهابية من أجل اعادة ماء وجهه والتستر على الفضائح التي قام بها خلال السنوات الماضية وجلب الوّد الاسرائيليين من أجل انتخابه لولاية جديدة. ومع ذلك، فإن الرد الأولي للجهاد الإسلامي تمثل في استهداف "تل أبيب" وعمق الأراضي المحتلة بالعديد من الصواريخ. وهنا يمكن القول بأن هذه الهجمات واسعة النطاق التي سوف تستمر خلال الساعات القادة وقد تستمر خلال الأيام المقبلة قد تؤثر سلباً على مكانة "نتنياهو" الانتخابية داخل البيت الاسرائيلي.

ووفقا لعدد من المصادر الاخبارية، فلقد تم تعطيل الدراسة في مستوطنات غلاف غزة من عسقلان جنوبا، مع تعطيل حركة القطارات من منطقة اسدود إلى بئر السبع، كما تم تعطيل الدراسة في جامعة بن غوريون في بئر السبع. كما لفتت تلك المصادر الاخبارية إلى سقوط نحو خمسين صاروخاً في مناطق متفرقة في إسرائيل من مستوطنات غلاف غزة ولغاية تل أبيب وريشون وحولون، في وسط إسرائيل، ما اضطر قيادة الجبهة الداخلية لتوسيع نطاق تحذيراتها للإسرائيليين، وتعطيل الدراسة في شتى المراحل من أقصى الجنوب ولغاية جامعتي بئر السبع وتل أبيب.