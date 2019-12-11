الجيش السوري يتصدى لأهداف معادية في أجواء داريا غرب دمشق

الوقت- قالت حركة الجهاد الإسلامي إن "إسرائيل" استهدفت منزل أحد قادتها، صباح الثلاثاء، في العاصمة السورية دمشق، مما أسفر عن استشهاد أحد أبنائه.

وذكرت الحركة في بيان أنه تم استهداف منزل عضو المكتب السياسي للحركة أكرم العجوري في دمشق واستشهاد أحد أبنائه.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي إن العملية صادق عليها رئيس الوزراء ووزير الدفاع بنيامين نتنياهو. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه قام بتعزيز قواته واستعد لمجموعة واسعة من السيناريوهات الهجومية والدفاعية.

كما أفاد التلفزيون السوري أن شخصين على الأقل قتلا وأصيب ستة آخرون في هجوم في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء استهدف مبنى في العاصمة السورية دمشق.

وقال التلفزيون إن المبنى يقع قرب السفارة اللبنانية في حي المزة الغربية الذي يضم جامعة دمشق وكثيرا من السفارات، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأضاف التلفزيون أن دفاعاته الجوية تصدت الليلة الماضية لأهداف معادية في أجواء مدينة داريا الواقعة إلى الغرب من العاصمة دمشق.

وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت قيادي اخر في الجهاد الإسلامي وهو بهاء أبو العطا في غزة فجر اليوم، حيث نعت سرايا القدس أبو العطا وقالت إن زوجته استشهدت أيضا في القصف الذي استهدف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وتوعدت بـ"رد مزلزل" على استشهاده.