استشهاد القائد بهاء سليم أبو العطا إثر استهدافه بغارة إسرائيلية والمقاومة الفلسطينية ترد

الوقت-نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحد قادتها الشهيد بهاء سليم أبو العطا، وأكّدت أن الرد حتما آتٍ وسيزلزل الكيان الصهيوني.

ونعت لجان المقاومة الشهيد أبو العطا مؤكّدة أن العدو ارتكب حماقة كبيرة باقدامه على ارتكاب هذه الجريمة، وأشارت إلى أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن عملية الاغتيال أوصى بها رئيس الأركان ورئيس الشاباك، وأقرّها رئيس الحكومة ووزير الأمن.

وأفادت مصادر عن اطلاق عدة صليات ورشقات من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، وقصف إسرائيلي مضاد استهدف شمال مدينة غزة.

وأعلن رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى غزة أن الجانب الإسرائيلي أغلق معبر كرم أبو سالم التجاري من اليوم وحتى إشعار آخر، في حين صدرت تعليمات من مجلس اشكول وبلدية سديروت عن توقع رد فلسطيني بعد عملية الجيش الإسرائيلي، وتوجيهات للبقاء قرب الأماكن المحصنة، وتعطيل الدراسة والزراعة في الأماكن القريبة من القطاع، على أن تسري هذه التوجيهات منذ السادسة من صباح اليوم لغاية صباح الغد.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الدراسة لن تقام في مبان خفيفة غير محصنة اليوم في كل مستوطنات الجنوب والوسط وتل أبيب، بالإضافة إلى توقف حركة القطارات بين عسقلان وبئر السبع نتيجة الأوضاع المستجدة في محيط غزة

وشهدت مدينة غزة قصفاً إسرائيلياً، قبيل تنفيذ عملية اغتيال الشهيد أبو عطا، وأعلنت وزراة الصحة الفلسطينة عن استشهاد مواطن ومواطنة وإصابة 2 آخرين بجراح مختلفة شرق حي الشجاعية.