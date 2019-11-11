بعد استئناف عملية التخصيب في منشاة فوردو.. إيران تزيد إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب

الوقت- أعلن مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي اكبر صالحي بان ايران زادت انتاجها اليومي من اليورانيوم منخفض التخصيب بعد استئناف عملية التخصيب في منشاة فوردو.

وقال صالحي في تصريح ادلى به لوكالة "اسوشيتدبرس" إن انتاج اليورانيوم منخفض التخصيب في ايران قد ازداد بعد استئناف عملية التخصيب في منشاة فوردو.

يذكر أن إيران اتخذت لغاية الان 4 خطوات في سياق خفض التزاماتها في اطار الاتفاق النووي ازاء عدم وفاء الاطراف الاخرى بالتزاماتها.

وتضمنت الخطوة الرابعة ضخ غاز "UF6" في اجهزة الطرد المركزي الـ 1044 في منشاة فوردو.