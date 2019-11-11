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  الإثنين 13 ربيع الاول 1441

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ممثلة الأمم المتحدة تلتقي المرجع الديني الأعلى آية الله السيستاني في النجف

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الرئيس روحاني يؤكد أن الحظر التسليحي على إيران سيرفع العام القادم الوقت- أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، أن الحظر التسليحي المفروض على ايران سيرفع العام القادم.

أنصار الله: إذا أرادت إسرائيل الهجوم على اليمن بشكل مباشر فسيتم الرد على اعتدائها الوقت- أكد عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" محمد البخيتي انه في حال ارادت إسرائيل الهجوم على اليمن بشكل مباشر فسيتم الرد على اعتدائها مباشرة.

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نائب عن تحالف سائرون: الدستور كتب على عجالة ويحتاج إلى تعديل بتصويت الشعب الوقت- أوضح النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، الاحد، ان الدستور الحالي كتب على عجالة من امره وباجندات خارجية اميركية آنذاك، لافتا الى ان الدستور يحتاج الى تعديل وبتصويت الشعب على ذلك.

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أخبار

بعد استئناف عملية التخصيب في منشاة فوردو.. إيران تزيد إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب

الإثنين 13 ربيع الاول 1441
 
 
 
 
 
بعد استئناف عملية التخصيب في منشاة فوردو.. إيران تزيد إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب
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الوقت- أعلن مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي اكبر صالحي بان ايران زادت انتاجها اليومي من اليورانيوم منخفض التخصيب بعد استئناف عملية التخصيب في منشاة فوردو.

وقال صالحي في تصريح ادلى به لوكالة "اسوشيتدبرس" إن انتاج اليورانيوم منخفض التخصيب في ايران قد ازداد بعد استئناف عملية التخصيب في منشاة فوردو.

يذكر أن إيران اتخذت لغاية الان 4 خطوات في سياق خفض التزاماتها في اطار الاتفاق النووي ازاء عدم وفاء الاطراف الاخرى بالتزاماتها.

وتضمنت الخطوة الرابعة ضخ غاز "UF6" في اجهزة الطرد المركزي الـ 1044 في منشاة فوردو.

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صالحي اليورانيوم منخفض التخصيب منشاة فوردو

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