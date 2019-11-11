هجوم إرهابي على مركز أمني بالقلوبية يودي بحياة ثلاثة عناصر من الشرطة المصرية

الوقت- قتل ثلاثة عناصر من الشرطة المصرية إثر هجوم إرهابي على مركز أمني في محافظة القلوبية اليوم.

وأفاد موقع اليوم السابع بأن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على ارتكاز أمنى بقرية كفر الحصافة دائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية وفروا هاربين حيث أسفر الهجوم عن استشهاد 3 خفراء من بينهم خفير خصوصي.

وباشرت الأجهزة الأمنية بتمشيط المنطقة في محاولة لضبط الجناة وفرضت طوقا أمنيا على المنطقة فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

وأعلنت القوات المسلحة المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري القضاء على 83 إرهابيا واعتقال 61 آخرين إضافة إلى العثور على عبوات ناسفة ومعدات وكشف أنفاق في عدد من المناطق المصرية.