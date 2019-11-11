رئيس تيار الحكمة العراقي يبحث مع رئيس البرلمان العراقي تطورات الأوضاع السياسية

الوقت- بحث رئيس تيار الحكمة العراقي السيد عمار الحكيم، مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، تطورات الأوضاع السياسية ومطالب المتظاهرين والدور المطلوب لمجلس النواب في العراق.

شدد الجانبان على دور مجلس النواب العراقي في تشريع واقرار القوانين التي تساهم في تحقيق الاصلاح الشامل في البلاد ومن ثم الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وأكدا أهمية سلمية التظاهر والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والتعاون مع الاجهزة الامنية.

ولفت الجانبان إلى ضرورة إجراء الإصلاحات الواسعة على المستوى الخدمي وترشيق مؤسسات الدولة والقضاء على الفساد عبر التكامل في العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية توفير الحياة الكريمة لأبناء شعبنا.