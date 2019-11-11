أنصار الله: إذا أرادت إسرائيل الهجوم على اليمن بشكل مباشر فسيتم الرد على اعتدائها

الوقت- أكد عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" محمد البخيتي انه في حال ارادت إسرائيل الهجوم على اليمن بشكل مباشر فسيتم الرد على اعتدائها مباشرة.

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" اليمنية محمد البخيتي خلال لقائه التلفزيوني مع قناة الميادين مساء أمس الأحد أن اليمن قادرة على الرد على أي عدوان إسرائيلي. مشيراً الى انه وبعد استهداف الحركة عمق السعودية، فلن تكون هناك مشكلة في استهداف مواقع داخل الأراضي المحتلة.

وأوضح البخيتي ان العدوان على اليمن ليس في صالح المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة, ولكن أهدافه تصب في مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية فقط. مؤكداً ان اليمن ستقوم بالرد على أي عدوان مباشر عليها من قبل إسرائيل.

و في وقت سابق ، حذر زعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي يوم السبت الكيان الصهيوني من أنه سيواجه أشد الهجمات التي ستشنها القوات اليمنية في حال ارتكاب أي حماقة ضد الأمة اليمنية.