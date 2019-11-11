موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 13 ربيع الاول 1441

إخترنا لكم

الإرادة الشعبية تنتصر: من الباقورة.. هنا الأردن

الإرادة الشعبية تنتصر: من الباقورة.. هنا الأردن الوقت- في يوم وصفه الكيان الإسرائيلي بالأسود، عادت الباقورة والغمر (يطلق عليها الإسرائيليون اسم "نهارييم) إلى الأردن وأهلها...

تيار الصحوة.. ثورة خطابية في السلفية كان قادة تيار الصحوة لا يحجمون عن المغامرة في المجال الذي كان محظوراً دائمًا في السعودية. وكان هذا أحد أهم أسباب خوف الحكومة السعودية من هذا التيار، لأن الهدف الرئيسي للتحالف الاستراتيجي بين آل سعود وآل الشيخ، كان تعزيز الخشية الاجتماعية من الشؤون السياسية.

القمة العسكرية بين تركيا وأذربيجان.. ما هي أبرز أهداف هذه القمة وما هي أهم المواضيع التي تم مناقشتها؟ الوقت- تحاول أذربيجان وتركيا تعزيز تعاونهما العسكري منذ عام 2010 وتعزيز الوجود التركي في اقليم "نخجوان" الاذربيجاني عن طريق قاعدة عسكرية لها في تلك المنطقة.

ما هدف الديمقراطيين من الدخول إلى مقامرة استجواب ترامب الكبيرة؟ محاولة ترامب لفتح الباب أمام الحكومات الأجنبية للتدخل في الانتخابات الأمريكية، بالإضافة إلى أنها تعيد إثارة موضوع اتهام روسيا بالتدخل في انتخابات عام 2016، ستعزز موقف القوميين الديمقراطيين في المضي قدماً بخطة الاستجواب.

خطط الاستيطان الجديدة.. كشف النقاب عن صفقة القرن التي يُخطط لها في الخفاء الوقت- على الرغم من أن عملية تشكيل الحكومة الاسرائيلية في الاراضي المحتلة تواجه العديد من العقبات الكبيرة، وعلى الرغم من أن الفراغ السياسي سوف يستمر لفترة طويلة في الساحة السياسية لهذا البلد، إلا أنه وفقًا للاتفاقيات السابقة، بدأت خلال الفترة الماضية عملية تنفيذ "صفقة القرن" في الخفاء.

أخبار

الرئيس روحاني يؤكد أن الحظر التسليحي على إيران سيرفع العام القادم

الرئيس روحاني يؤكد أن الحظر التسليحي على إيران سيرفع العام القادم

الوقت- أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، أن الحظر التسليحي المفروض على ايران سيرفع العام القادم.

أنصار الله: إذا أرادت إسرائيل الهجوم على اليمن بشكل مباشر فسيتم الرد على اعتدائها الوقت- أكد عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" محمد البخيتي انه في حال ارادت إسرائيل الهجوم على اليمن بشكل مباشر فسيتم الرد على اعتدائها مباشرة.

نتنياهو يتفاخر بأن وتيرة التطبيع مع "إسرائيل" تتقدم وتأخذ منحى تصاعدياً الوقت- قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، إن بلاده تقيم علاقات مع ست دول عربية على الأقل، مؤكداً أن وتيرة التطبيع مع "اسرائيل" تتقدم وتأخذ منحى تصاعدياً، وذلك على هامش تأكيد مشاركة بلاده في معرض "إكسبو دبي".

العميد محمد باكبور: القوة البرية للحرس الثوري مجهزة بمعدات عسكرية متطورة الوقت- اكد قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية في ايران العميد محمد باكبور بان هذه القوة مجهزة اليوم بمعدات عسكرية متطورة.

نائب عن تحالف سائرون: الدستور كتب على عجالة ويحتاج إلى تعديل بتصويت الشعب الوقت- أوضح النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، الاحد، ان الدستور الحالي كتب على عجالة من امره وباجندات خارجية اميركية آنذاك، لافتا الى ان الدستور يحتاج الى تعديل وبتصويت الشعب على ذلك.

القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: الحرب الاقتصادية والنفسية المعادية فشلت الوقت- أكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي بان الحرب الاقتصادية والنفسية المعادية قد فشلت وانتهت.

الكيان الصهيوني يعتقل 11 فلسطينياً في الضفة الغربية الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الخميس، 11 فلسطينياً من طولكرم وطوباس وبيت لحم حسب الاعلام العبري.

القيادات الأمنية والدفاع البرلمانية العراقية تعقد اجتماعاً ترأّسه عبد المهدي الوقت- عقد رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي في وقت متأخر من ليل الأربعاء، اجتماعاً للقيادات الأمنية بحضور وزيري الدفاع والداخلية.

العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء والمياه اللبنانية الوقت- جدد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية اليوم خرق الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

وزارة العدل الأمريكية تتهم موظفين سابقين بـ "تويتر" بالتجسس لمصلحة السعودية الوقت- اتهمت وزارة العدل الأمريكية اثنين من موظفي "تويتر" السابقين بالتجسس لمصلحة السعودية، في قضية أثارت مخاوف بشأن قدرة وادي السيليكون على حماية المعلومات الخاصة للمعارضين والمستخدمين.

الجيش السوري يسقط طائرة مسيّرة لـجبهة النصرة شمال حلب الوقت- تمكنت وحدات الجيش السوري من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي بأجواء جمعية الزهراء شمال غربي حلب فيما نفذ الطيران الحربي السوري والروسي عدة غارات في بلدة السحارة غرب حلب أسفرت عن تدمير عدة مقرات للإرهابيين.

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: نسبة التخصيب في منشاة فردو ستبلغ 4.5 بالمئة السبت الوقت- استعرض المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أحدث الإجراءات المتخذة في منشاة فردو النووية، معلناً بان نسبة التخصيب في هذه المنشاة ستبلغ 4.5 بالمئة صباح السبت.

حركة عدم الانحياز تدعو أمريكا للإسراع في إزالة القيود المفروضة على دبلوماسيي بعض الدول الأعضاء الوقت- دعت حركة عدم الانحياز، أمريكا للإسراع في ازالة القيود المفروضة على دبلوماسيي بعض الدول الاعضاء بالحركة والعمل بمسؤولياتها الواردة في اطار اتفاقية المقر الموقعة بينها وبين الامم المتحدة.

تنفيذاً للخطوة الربعة.. إيران تنقل 2000 كغم من غاز "uf6" إلى فوردو الوقت- أعلنت إيران اليوم الاربعاء عن نقل غاز "uf6" إلى منشأة فوردو في قم المقدسة جنوب طهران تمهيداً للبدء بتنفيذ الخطوة الرابعة من تخفيض التزاماتها النووية في إطار الاتفاق النووي .

روسيا: عملية توسيع الناتو وضم مقدونيا الشمالية إليه يقوض الاستقرار في أوروبا الوقت- أكدت وزارة الخارجية الروسية أن عملية توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو) وإمكانية دخول مقدونيا الشمالية إليه تقوض الثقة والاستقرار في القارة الأوروبية وتؤدي إلى زيادة المواجهة.

حماس: بعض الأطراف في المنطقة ترتكب جريمة كبيرة بحق القضية الفلسطينية الوقت- قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، اليوم الأربعاء، إن بعض الأطراف في المنطقة ترتكب جريمة كبيرة بحق القضية الفلسطينية وذلك بعد تأكيد نتنياهو بأن الدول العربية باتت لا تتعامل مع "اسرائيل" كـ"عدو" بل كـ"حليف".

صالحي: إيران تبدأ اليوم تخصيب اليورانيوم بنسبة 5 % في فوردو الوقت- قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي سنبدأ غداً (اليوم الأربعاء) تخصيب اليورانيوم بنسبة 5% داخل منشأة فوردو.

الجيش الإيراني يدين الحظر الأمريكي الجديد الذي يؤكد هزيمة واشنطن في مواجهة استراتيجية المقاومة الوقت- ادان الجيش الإيراني الحظر الأمريكي الجديد ضد بعض المسؤولين السياسيين والقادة العسكريين في البلاد ووصفه بأنه يؤكد هزيمة واشنطن في مواجهة استراتيجية المقاومة الفاعلة التي تعتمدها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ترامب ينسحب رسميا من اتفاقية "المناخ".. وماكرون يأسف الوقت- أعلنت واشنطن رسميا، يوم أمس الاثنين، انسحابها من اتفاقية باريس للمناخ، لتكون أمريكا بذلك القوة الاقتصادية الوحيدة الخارجة عن المعاهدة المناخية.

الكشف عن المجموعة الأولى للإفادات السرية التي تدين ترامب بقضية أوكرانيا الوقت- كشف نواب ديمقراطيون، يوم أمس الاثنين، عن المجموعة الأولى من نصوص إفادات سرية أدلى بها دبلوماسيون أمريكيون

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

رکوب وسائل الإعلام على أمواج الاحتجاجات العراقية.. التحريف والفبركة على الطريقة السعودية

نائب عن تحالف سائرون: الدستور كتب على عجالة ويحتاج إلى تعديل بتصويت الشعب

تونس أمام استحقاق جديد.. من سيحظى برئاسة البرلمان؟

الرئيس روحاني يؤكد أن الحظر التسليحي على إيران سيرفع العام القادم

نتنياهو يتفاخر بأن وتيرة التطبيع مع "إسرائيل" تتقدم وتأخذ منحى تصاعدياً

الإرادة الشعبية تنتصر: من الباقورة.. هنا الأردن

أنصار الله: إذا أرادت إسرائيل الهجوم على اليمن بشكل مباشر فسيتم الرد على اعتدائها

لماذا تقوم السعودية بنقل معدات عسكرية إلى جنوب اليمن؟

العميد محمد باكبور: القوة البرية للحرس الثوري مجهزة بمعدات عسكرية متطورة

شروط أردوغان الجديدة للخروج من سوريا.. الأسباب والدوافع

ترامب ينسحب رسميا من اتفاقية "المناخ".. وماكرون يأسف

القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: الحرب الاقتصادية والنفسية المعادية فشلت

السفارات الأمريكية وتاريخها الأسود.. السفراء الجواسيس أم جواسيس الياقات البيضاء؟

ما هو الدور الذي لعبه البعثيون والشيعة البريطانيون في مهاجمة القنصلية الإيرانية في كربلاء؟

رياضي فلسطيني يعبّر عن شكره للكاراتيه اللبناني لعدم قبوله التتويج مع لاعب صهيوني.. فماذا فعل؟

تعقيدات النظام الأمني للخليج الفارسي ومبادرات الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية

الكيان الصهيوني يعتقل 11 فلسطينياً في الضفة الغربية

تنفيذاً للخطوة الربعة.. إيران تنقل 2000 كغم من غاز "uf6" إلى فوردو

هيومن رايتس ووتش: "القمع" في عهد بن سلمان يشوه صورة الإصلاحات الاجتماعية!

من كوريا الجنوبية إلى إيطاليا.. التطلع إلى تحويل طائرات التدريب إلى مقاتلات + صور

تغيير النظام السياسي العراقي من الفكرة إلى الواقع.. هل من الممكن تغييره إلى نظام رئاسي؟

ما الذي يحدث شمال غرب سوريا وما هي المحاولات التي تقوم بها ترکيا لضمان بقاء عناصرها؟

الجيش السوري يسقط طائرة مسيّرة لـجبهة النصرة شمال حلب

حركة عدم الانحياز تدعو أمريكا للإسراع في إزالة القيود المفروضة على دبلوماسيي بعض الدول الأعضاء

هآرتس: قدرة الجيش الإسرائيلي أمام إيران أصبحت مصدر قلق

قيس سعيد.. درس جديد للعالم بالديمقراطية

إيران الثامنة عالمياً في مجال صناعة طائرات التدريب العسكرية + صور

روحاني إلى أذربيجان يوم غد الخميس

لماذا سحب الأمريكي أذيال الخيبة من سوريا إلى العراق؟

آخر التطورات الميدانية لعملية "نبع السلام" التركية.. هل تسعى تركيا لإطلاق سراح الآلاف من معتقلي داعش ؟ + خريطة ميدانية وصور

مرة جديدة... رئيس الإكوادور يعلن حظر التجوال في العاصمة كيتو

شمال سوريا بعد 72 ساعة من الغزو التركي.. ماهي الأهمية الاستراتيجية لمدينتي "تل أبيض ورأس العين"؟+ خريطة ميدانية وصور

أبرز التحديات التي تواجه رئيس تونس الجديد

بيان حماس حول العدوان التركي: بين الحياد والتحيّز

قمة "شنغهاي" الثامنة عشرة.. ما هي الخطط الجديدة المتعلقة بالدفاع والأمن التي تم الكشف عنها؟

العمليات الاستخباراتية الأكثر شهرة في العالم.. كيف تمكّنت المخابرات الإيرانية من الإيقاع بأعضاء "آمد نيوز"؟

نظرة على دور روسيا الإقليمي عشية زيارة بوتين إلى السعودية

الكشف عن تفاصيل جديدة لعملية "نصر من الله".. كيف تكبّدت السعودية الكثير من الخسائر؟ + إحصاءات وصور وخريطة ميدانية

ما له وما عليه: حراك لبنان إلى أين؟

استقالة الحريري.. لبنان إلى أين؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

أنصار الله: إذا أرادت إسرائيل الهجوم على اليمن بشكل مباشر فسيتم الرد على اعتدائها

الإثنين 13 ربيع الاول 1441
 
 
 
 
 
أنصار الله: إذا أرادت إسرائيل الهجوم على اليمن بشكل مباشر فسيتم الرد على اعتدائها
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أكد عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" محمد البخيتي انه في حال ارادت إسرائيل الهجوم على اليمن بشكل مباشر فسيتم الرد على اعتدائها مباشرة.

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" اليمنية محمد البخيتي خلال لقائه التلفزيوني مع قناة الميادين مساء أمس الأحد أن اليمن قادرة على الرد على أي عدوان إسرائيلي. مشيراً الى انه وبعد استهداف الحركة عمق السعودية، فلن تكون هناك مشكلة في استهداف مواقع داخل الأراضي المحتلة.

وأوضح البخيتي ان العدوان على اليمن ليس في صالح المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة, ولكن أهدافه تصب في مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية فقط. مؤكداً ان اليمن ستقوم بالرد على أي عدوان مباشر عليها من قبل إسرائيل.

و في وقت سابق ، حذر زعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي يوم السبت الكيان الصهيوني من أنه سيواجه أشد الهجمات التي ستشنها القوات اليمنية في حال ارتكاب أي حماقة ضد الأمة اليمنية.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

أنصار الله الهجوم إسرائيل

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء