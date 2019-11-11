نتنياهو يتفاخر بأن وتيرة التطبيع مع "إسرائيل" تتقدم وتأخذ منحى تصاعدياً

الوقت- قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، إن بلاده تقيم علاقات مع ست دول عربية على الأقل، مؤكداً أن وتيرة التطبيع مع "اسرائيل" تتقدم وتأخذ منحى تصاعدياً، وذلك على هامش تأكيد مشاركة بلاده في معرض "إكسبو دبي".

وكتب نتنياهو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" باللغة العربية: إن "إسرائيل ستشارك العام القادم في معرض إكسبو في دبي 2020".

واستطرد موضحاً أن بلاده "تقيم علاقات مع ست دول عربية على الأقل"، لافتاً إلى أن "التطبيع يتقدم خطوة بعد خطوة، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى علاقات سلمية"، على حد قوله.

وأشار إلى أن ذلك يحدث بفضل "سياستنا التي تدمج بين القوة والمصالح المشتركة ورؤية واعية جداً".

وتستضيف الإمارات معرض إكسبو 2020 الدولي بين 20 أكتوبر 2020 و10 أبريل 2021.

وكان نتنياهو قد قال في وقت سابق ، إن حكومته ستتخذ قراراً حول مشاركتهم في معرض "إكسبو دبي 2020"، حسب بيان نشر على حسابه في "فيسبوك" باللغة العربية.

ولم يكشف نتنياهو عن أسماء الدول التي كان يتحدث عنها، لكن وسائل إعلام عبرية تحدثت عن وجود علاقات "سرية" مع عدة دول عربية تتقدمها الإمارات والسعودية والبحرين.

ورسمياً ترتبط "إسرائيل" بعلاقات دبلوماسية فقط مع الأردن ومصر، وكانت تحرص دائماً على إخفاء أسماء الدول العربية التي تُقيم علاقات سياسية واقتصادية أو أمنية معها؛ خوفاً من المواقف الشعبية الغاضبة.

وتحدثت تقارير غربية في الأعوام الأخيرة عن تقدم كبير في العلاقات بين الدولة العبرية والثلاثي الخليجي؛ الإمارات والسعودية والبحرين، ووصل الأمر إلى لقاءات مباشرة وحضور اجتماعات على طاولة واحدة وزيارات علنية لوزراء إسرائيليين إلى تلك الدول، فضلاً عن تعاون أمني وعسكري واستخباراتي.