العميد محمد باكبور: القوة البرية للحرس الثوري مجهزة بمعدات عسكرية متطورة

الوقت- اكد قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية في ايران العميد محمد باكبور بان هذه القوة مجهزة اليوم بمعدات عسكرية متطورة.

وفي تصريحه صباح اليوم الاثنين خلال المراسم الختامية لدورة فنية تدريبية في جامعة "امير المؤمنين (ع)" في مدينة اصفهان (وسط) قال العميد باكبور، ان جامعة "امير المؤمنين (ع)" حققت تقدما جيدا خلال الاعوام الاخيرة ويتوجب ان تشارك في مهمات القوة البرية للحرس اكثر مما مضى.

واضاف، ان القوة البرية للحرس الثوري مجهزة اليوم بمعدات عسكرية متطورة.

واكد اهمية قدرات الوحدات المدرعة في ساحة المعركة واضاف، ان الوحدات ذات الخبرة يمكنها ان تقدم افضل اداء في ساحة المعركة.

واشار الى تضحيات القوة البرية للحرس الثوري في مختلف مناطق البلاد واضاف، ان طيران القوة البرية للحرس الثوري ينفذ جميع مهمات هذه القوة بافضل صورة ممكنة.