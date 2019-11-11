نائب عن تحالف سائرون: الدستور كتب على عجالة ويحتاج إلى تعديل بتصويت الشعب

الوقت- أوضح النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، الاحد، ان الدستور الحالي كتب على عجالة من امره وباجندات خارجية أمريكية آنذاك، لافتا الى ان الدستور يحتاج الى تعديل وبتصويت الشعب على ذلك.

وقال العكيلي ان تعديل بعض مواد الدستور تحتاج الى تصويت ثلثي اعضاء البرلمان، اما تعديل الدستور فيحتاج الى تصويت الشعب وليس البرلمان.

واضاف ان المرحلة الحالية تتطلب توافق الكتل جميعا على تغيير كامل بنود الدستور للخلاص من الدستور الذي كتب على عجالة من امره وباجندات خارجية أمريكية آنذاك.

وبين ان اكثر مواد الدستور ملغمة وكانت سببا بما وصلت اليه البلاد وهناك من يحاول الابقاء على بعض من هذه المواد الملغومة.