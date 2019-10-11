تونس أمام استحقاق جديد.. من سيحظى برئاسة البرلمان؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 13 ربيع الاول 1441

إخترنا لكم

الإرادة الشعبية تنتصر: من الباقورة.. هنا الأردن

الإرادة الشعبية تنتصر: من الباقورة.. هنا الأردن الوقت- في يوم وصفه الكيان الإسرائيلي بالأسود، عادت الباقورة والغمر (يطلق عليها الإسرائيليون اسم "نهارييم) إلى الأردن وأهلها...

تيار الصحوة.. ثورة خطابية في السلفية كان قادة تيار الصحوة لا يحجمون عن المغامرة في المجال الذي كان محظوراً دائمًا في السعودية. وكان هذا أحد أهم أسباب خوف الحكومة السعودية من هذا التيار، لأن الهدف الرئيسي للتحالف الاستراتيجي بين آل سعود وآل الشيخ، كان تعزيز الخشية الاجتماعية من الشؤون السياسية.

القمة العسكرية بين تركيا وأذربيجان.. ما هي أبرز أهداف هذه القمة وما هي أهم المواضيع التي تم مناقشتها؟ الوقت- تحاول أذربيجان وتركيا تعزيز تعاونهما العسكري منذ عام 2010 وتعزيز الوجود التركي في اقليم "نخجوان" الاذربيجاني عن طريق قاعدة عسكرية لها في تلك المنطقة.

ما هدف الديمقراطيين من الدخول إلى مقامرة استجواب ترامب الكبيرة؟ محاولة ترامب لفتح الباب أمام الحكومات الأجنبية للتدخل في الانتخابات الأمريكية، بالإضافة إلى أنها تعيد إثارة موضوع اتهام روسيا بالتدخل في انتخابات عام 2016، ستعزز موقف القوميين الديمقراطيين في المضي قدماً بخطة الاستجواب.

خطط الاستيطان الجديدة.. كشف النقاب عن صفقة القرن التي يُخطط لها في الخفاء الوقت- على الرغم من أن عملية تشكيل الحكومة الاسرائيلية في الاراضي المحتلة تواجه العديد من العقبات الكبيرة، وعلى الرغم من أن الفراغ السياسي سوف يستمر لفترة طويلة في الساحة السياسية لهذا البلد، إلا أنه وفقًا للاتفاقيات السابقة، بدأت خلال الفترة الماضية عملية تنفيذ "صفقة القرن" في الخفاء.

أخبار

القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: الحرب الاقتصادية والنفسية المعادية فشلت

القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: الحرب الاقتصادية والنفسية المعادية فشلت

الوقت- أكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي بان الحرب الاقتصادية والنفسية المعادية قد فشلت وانتهت.

الكيان الصهيوني يعتقل 11 فلسطينياً في الضفة الغربية الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الخميس، 11 فلسطينياً من طولكرم وطوباس وبيت لحم حسب الاعلام العبري.

القيادات الأمنية والدفاع البرلمانية العراقية تعقد اجتماعاً ترأّسه عبد المهدي الوقت- عقد رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي في وقت متأخر من ليل الأربعاء، اجتماعاً للقيادات الأمنية بحضور وزيري الدفاع والداخلية.

العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء والمياه اللبنانية الوقت- جدد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية اليوم خرق الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

وزارة العدل الأمريكية تتهم موظفين سابقين بـ "تويتر" بالتجسس لمصلحة السعودية الوقت- اتهمت وزارة العدل الأمريكية اثنين من موظفي "تويتر" السابقين بالتجسس لمصلحة السعودية، في قضية أثارت مخاوف بشأن قدرة وادي السيليكون على حماية المعلومات الخاصة للمعارضين والمستخدمين.

الجيش السوري يسقط طائرة مسيّرة لـجبهة النصرة شمال حلب الوقت- تمكنت وحدات الجيش السوري من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي بأجواء جمعية الزهراء شمال غربي حلب فيما نفذ الطيران الحربي السوري والروسي عدة غارات في بلدة السحارة غرب حلب أسفرت عن تدمير عدة مقرات للإرهابيين.

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: نسبة التخصيب في منشاة فردو ستبلغ 4.5 بالمئة السبت الوقت- استعرض المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أحدث الإجراءات المتخذة في منشاة فردو النووية، معلناً بان نسبة التخصيب في هذه المنشاة ستبلغ 4.5 بالمئة صباح السبت.

حركة عدم الانحياز تدعو أمريكا للإسراع في إزالة القيود المفروضة على دبلوماسيي بعض الدول الأعضاء الوقت- دعت حركة عدم الانحياز، أمريكا للإسراع في ازالة القيود المفروضة على دبلوماسيي بعض الدول الاعضاء بالحركة والعمل بمسؤولياتها الواردة في اطار اتفاقية المقر الموقعة بينها وبين الامم المتحدة.

تنفيذاً للخطوة الربعة.. إيران تنقل 2000 كغم من غاز "uf6" إلى فوردو الوقت- أعلنت إيران اليوم الاربعاء عن نقل غاز "uf6" إلى منشأة فوردو في قم المقدسة جنوب طهران تمهيداً للبدء بتنفيذ الخطوة الرابعة من تخفيض التزاماتها النووية في إطار الاتفاق النووي .

روسيا: عملية توسيع الناتو وضم مقدونيا الشمالية إليه يقوض الاستقرار في أوروبا الوقت- أكدت وزارة الخارجية الروسية أن عملية توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو) وإمكانية دخول مقدونيا الشمالية إليه تقوض الثقة والاستقرار في القارة الأوروبية وتؤدي إلى زيادة المواجهة.

حماس: بعض الأطراف في المنطقة ترتكب جريمة كبيرة بحق القضية الفلسطينية الوقت- قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، اليوم الأربعاء، إن بعض الأطراف في المنطقة ترتكب جريمة كبيرة بحق القضية الفلسطينية وذلك بعد تأكيد نتنياهو بأن الدول العربية باتت لا تتعامل مع "اسرائيل" كـ"عدو" بل كـ"حليف".

صالحي: إيران تبدأ اليوم تخصيب اليورانيوم بنسبة 5 % في فوردو الوقت- قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي سنبدأ غداً (اليوم الأربعاء) تخصيب اليورانيوم بنسبة 5% داخل منشأة فوردو.

الجيش الإيراني يدين الحظر الأمريكي الجديد الذي يؤكد هزيمة واشنطن في مواجهة استراتيجية المقاومة الوقت- ادان الجيش الإيراني الحظر الأمريكي الجديد ضد بعض المسؤولين السياسيين والقادة العسكريين في البلاد ووصفه بأنه يؤكد هزيمة واشنطن في مواجهة استراتيجية المقاومة الفاعلة التي تعتمدها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ترامب ينسحب رسميا من اتفاقية "المناخ".. وماكرون يأسف الوقت- أعلنت واشنطن رسميا، يوم أمس الاثنين، انسحابها من اتفاقية باريس للمناخ، لتكون أمريكا بذلك القوة الاقتصادية الوحيدة الخارجة عن المعاهدة المناخية.

الكشف عن المجموعة الأولى للإفادات السرية التي تدين ترامب بقضية أوكرانيا الوقت- كشف نواب ديمقراطيون، يوم أمس الاثنين، عن المجموعة الأولى من نصوص إفادات سرية أدلى بها دبلوماسيون أمريكيون

هيومن رايتس ووتش: "القمع" في عهد بن سلمان يشوه صورة الإصلاحات الاجتماعية! الوقت- أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحقوقية الدولية، في تقرير لها نشر يوم أمس الاثنين، إن "القمع" في عهد ولي العهد

للمرة الأولى منذ بداية الاحتجاجات في لبنان الحريري يلتقي باسيل الوقت- لأول مرة منذ الأحداث، عقد يوم أمس الاثنين لقاء بين رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري ووزير الخارجية فيها جبران

هذا ما جاء في رسالة روحاني الى العاهل السعودي! الوقت- اعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، صباح اليوم، بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني وجّه رسالة إلى ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز

تواصل التظاهرات في العراق والسلطات تغلق جسر الأحرار في بغداد الوقت-قالت مصادر إعلامية عراقية بأن السلطات أغلقت جسر الأحرار بالكتل الإسمنتية، بعد محاولات المتظاهرين عبوره.

صالحي: طهران صنعت وأعادت تشغيل أجهزة طرد مركزي خلال الشهرين الماضيين الوقت- أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي أكبر صالحي، صباح اليوم، أن بلاده تمكنت من إعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي بسرعة وبق

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

رکوب وسائل الإعلام على أمواج الاحتجاجات العراقية.. التحريف والفبركة على الطريقة السعودية

الإرادة الشعبية تنتصر: من الباقورة.. هنا الأردن

تيار الصحوة.. ثورة خطابية في السلفية

تونس أمام استحقاق جديد.. من سيحظى برئاسة البرلمان؟

ما هي المكاسب التي تجنيها تركيا من المعارضة المسلحة السورية وما هي الأضرار التي قد تلحق بها؟

السفارات الأمريكية وتاريخها الأسود.. السفراء الجواسيس أم جواسيس الياقات البيضاء؟

بصمة إسرائيلية في الأحداث اللبنانية.. ما هو الدور الخبيث الذي لعبته "تل أبيب" لتأجيج الشارع اللبناني؟

تهديدات الكابينت.. وردّ الـ70 ألف مقاتل!

رياضي فلسطيني يعبّر عن شكره للكاراتيه اللبناني لعدم قبوله التتويج مع لاعب صهيوني.. فماذا فعل؟

خطط الاستيطان الجديدة.. كشف النقاب عن صفقة القرن التي يُخطط لها في الخفاء

ما هو الدور الذي لعبه البعثيون والشيعة البريطانيون في مهاجمة القنصلية الإيرانية في كربلاء؟

تنفيذاً للخطوة الربعة.. إيران تنقل 2000 كغم من غاز "uf6" إلى فوردو

هيومن رايتس ووتش: "القمع" في عهد بن سلمان يشوه صورة الإصلاحات الاجتماعية!

ما هدف الديمقراطيين من الدخول إلى مقامرة استجواب ترامب الكبيرة؟

القمة العسكرية بين تركيا وأذربيجان.. ما هي أبرز أهداف هذه القمة وما هي أهم المواضيع التي تم مناقشتها؟

ترامب ينسحب رسميا من اتفاقية "المناخ".. وماكرون يأسف

تعقيدات النظام الأمني للخليج الفارسي ومبادرات الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية

سلاح حزب الله السري.. نهاية حقبة الصولة الإسرائيلية الأحادية في السماء

ما الذي يحدث شمال غرب سوريا وما هي المحاولات التي تقوم بها ترکيا لضمان بقاء عناصرها؟

القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: الحرب الاقتصادية والنفسية المعادية فشلت

لماذا سحب الأمريكي أذيال الخيبة من سوريا إلى العراق؟

لقاء السيد نصرالله-باسيل: بين الاقتصاد والسياسة

مرة جديدة... رئيس الإكوادور يعلن حظر التجوال في العاصمة كيتو

هل يلجأ الأكراد إلى خيار "رابح-رابح" مع دمشق؟

3 آلاف جندي أمريكي إلى السعودية.. حماية أم جباية؟

المسلحون الأكراد السوريون يستسلمون لحكومة "بشار الأسد".. هل فقدوا الأمل كلياً من واشنطن؟

العمليات الاستخباراتية الأكثر شهرة في العالم.. كيف تمكّنت المخابرات الإيرانية من الإيقاع بأعضاء "آمد نيوز"؟

ما هو مصير الاحتجاجات العراقية عقب إعلان "عبد المهدي" ثلاث حزم إصلاحية ؟

الإعلان عن انتهاء الصراع في جنوب اليمن.. الأهداف والآثار

روحاني إلى أذربيجان يوم غد الخميس

القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: الحرب الاقتصادية والنفسية المعادية فشلت

أمريكا وأوروبا واللعب على الحبلين.. لماذا لم تعارضا الهجوم التركي على شمال سوريا؟

قطر خارج المناخ العام العربي.. لماذا تدافع عن الغزو التركي؟

اتفاقية التعاون العسكري للبلدان الساحلية لبحر قزوين..الأهداف والنتائج

مخاطر عسكرة الفضاء الاجتماعي التركي.. هل هي استراتيجية "أردوغان" الجديدة لإثارة الشارع التركي؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

تونس أمام استحقاق جديد.. من سيحظى برئاسة البرلمان؟

الإثنين 13 ربيع الاول 1441
 
 
 
 
 
تونس أمام استحقاق جديد.. من سيحظى برئاسة البرلمان؟
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- على الرغم من انتخاب التونسيين رئيساً جديداً للبلاد إلا أن المشهد السياسي التونسي لا يزال يعجّ بالتناقضات والتكتلات ولا تزال هناك حالة غليان سياسي ترخي بظلالها على المجتمع التونسي، الذي يستعد لمعرفة من سيتولّى منصب رئيس مجلس الشعب يوم الأربعاء المقبل، حيث سيؤدي النواب المنتخبون القسم الدستوري في جلسة عامة للولاية البرلمانية الثانية منذ المصادقة على دستور الثورة في 2014 والتي تمتد لخمس سنوات.

لا أحد يعلم لمن سترجّح الكفة في رئاسة مجلس الشعب، خاصة وأن هناك تحالفات برلمانية قوية إلا أن الأمور معقّدة في الوقت نفسه، حيث من الممكن أن تتغير التحالفات حتى يوم الأربعاء، لاسيما وأن المفاوضات جارية بين الأفرقاء، وبالتالي فإن هذه التكتلات قابلة للزيادة والنقصان، خصوصاً أن النقاشات اتخذت مؤخراً نسقاً تصاعدياً لدمج عدد من الكتل، ويأتي ذلك في سياق البحث عن نفوذ أكبر داخل البرلمان.

ومن المنتظر أن يتألف المجلس النيابي الجديد من مجموعة من التحالفات البرلمانية، وتضم المجموعة الأولى النهضة وائتلاف الكرامة والاتحاد الشعبي الجمهوري وعدد من المستقلين، أي حوالي 76 نائباً أو أكثر.

هذا التكتل يعتبر الأقوى داخل قبة البرلمان لكن لن يستطيع حسم نتائج الانتخابات، حيث يتم انتخاب رئيس المجلس النيابي ونوابه بـ109 أصوات على الأقل، وبالتالي يجب أن تتحرك هذه التكتلات نحو جذب نواب آخرين سواء أكانوا مستقلين أم من تكتلات أخرى للفوز برئاسة البرلمان.

وتضم المجموعة الثانية التيار الديمقراطي وحركة الشعب، وقد ينضم إلى هذه الكتلة نواب آخرون، سيكون عددهم حوالي 40 نائباً.

وهناك مجموعة أخرى تضم نواب قلب تونس بـ38 نائباً، وقد ينضم إليها نواب آخرون مستقلون أو من أحزاب تتقارب مع حزب قلب تونس في التوجهات.

الحزب الحر الدستوري بدوره يمثل ثقلاً مهماً داخل المجلس بـ17 مقعداً، مع إمكانية انضمام نواب آخرين إلى هذه الكتلة بعدما اختار صف المعارضة.

الأمر الذي يجب التنويه له أن قانون الانتخابات التونسي الذي تم سنّه بعد 2011 هو قانون مُعَقدٌ إلى حد كبير، حيث يمنع حصول أي حزب على أغلبية في البرلمان، ويسمح فيه نظام "أفضل البقايا" لأحزاب وجماعات صغيرة وأفراد من مستقلين بالفوز بمقاعد في البرلمان، وهو ما أغرى الكثيرين بخوض الانتخابات وتشكيل أحزاب، حتى تجاوز عدد الأحزاب في تونس المئتي حزب.

المرشح الأول لرئاسة البرلمان

قرّر مجلس شورى النهضة، الأحد، ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي، لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، مع الحفاظ على حق الحركة في تعيين رئيس الحكومة.

وقال محسن السوداني، عضو مجلس شورى الحركة: إن مجلس شورى الحركة، قرر في اجتماعه الذي انعقد على مدار اليومين، السبت والأحد، ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لمنصب رئيس البرلمان.

وأضاف إن المجلس أكد كذلك تمسّك الحركة بتعيين رئيس الحكومة، إلا أنه لم يحدد ما إذا كان من النهضة أو من خارجها.

والجمعة، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في 6 تشرين الأوّل الماضي، حيث أفرزت فوز حركة النهضة بالمركز الأوّل بحصولها على 52 مقعداً من أصل 217.

بينما جاء حزب "قلب تونس" (ليبرالي) ثانياً بحصوله على 38 مقعداً، وحصل حزب التّيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي) على 22 مقعداً، و"ائتلاف الكرامة" (ثوري)، على 21 مقعداً، والحزب الدستوري الحُرّ (دستوري ليبرالي) 17 مقعداً.

وأعلن رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة، عبد الفتاح مورو، الجمعة، أن مجلس نواب الشعب المنتخب سيجتمع الأربعاء المقبل في جلسته الأولى لأداء اليمين.

وتبعاً لذلك، وجّه مورو الدعوة للأعضاء الجدد للاجتماع في جلسة عامة افتتاحية للمدة النيابية 2019-2024، المُقررة الأربعاء المقبل.

وقال مورو، في كلمته، مُخاطباً النواب: "ستكون هذه الجلسة لتسلّمكم مهامكم بشكل رسمي، وستساعدكم على إنجاز ما ينتظره الشعب، وأوّل ما ينتظركم هو انكبابكم على دراسة قانون المالية وميزانية (موازنة) الدولة لعام 2020"...

ومن المُرجّح أن يقوم بعد ذلك رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتكليف حزب حركة النهضة بتشكيل الحكومة.

ويترأس رئيس البرلمان المتخلي الجلسة التمهيدية ويدعو أكبر أعضاء البرلمان سنّاً لرئاسة الجلسة ويساعده أصغرهم وأصغرهن سناً، وبعد أداء القسم يتم فتح باب الترشحات لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه، الذين يتم انتخابهم بأغلبية 109 أصوات على الأقل.

وسيدعو الغنوشي لدى ترؤسه الجلسة الافتتاحية على اعتبار أنه الأكبر سناً، النواب إلى أداء القسم بشكل جماعي، ويعلن إثر ذلك فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه الأول والثاني، الذين يتم انتخابهم بالأغلبية المطلقة أي 109 أصوات على الأقل، ولا يمنع ترؤّس العضو الأكبر سناً الجلسة الافتتاحية من الترشح لرئاسة البرلمان على غرار بقية البرلمانيين المنتخبين.

ومن المهام الموكلة للمجلس النيابي الجديد المصادقة على ميزانية الدولة لسنة 2020، في ظروف اقتصادية ومالية صعبة تمرّ بها البلاد.

ويفرض الدستور التونسي ضرورة أن يصادق المجلس على ميزانية الدولة قبل 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

تعقيدات التحالفات

كلّف رئيس الجمهورية يوم 13 تشرين الثاني الحالي الحزب الفائز بتشكيل الحكومة، وقد بدأت حركة النهضة فعلياً ومنذ أسبوع اتصالاتها الأولية بقادة عدد من الأحزاب الفائزة بعدد من المقاعد في البرلمان القادم، تريد مشاركتهم في تشكيل حكومة وتريد أيضاً ضمان تصويتهم حتى تنال الحكومة التزكية عند عرضها على البرلمان.

المفاوضات تدور في أجواء غير مريحة وتحت ضغط إعلامي كبير، أيضاً تحت اشتراطات تبدو مجحفة، خاصة من قِبل حركة الشعب ذات التوجه العروبي والتي تشترط عدم رئاسة النهضة للحكومة، وكذلك التيار الديمقراطي الذي يطول بوزارات مهمة، خاصة الداخلية والعدل، كشرط لمشاركته في حكومة النهضة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

تونس قلب تونس نداء تونس الغنوشي البرلمان الانتخابات مقالات

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء