ما هي المكاسب التي تجنيها تركيا من المعارضة المسلحة السورية وما هي الأضرار التي قد تلحق بها؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 12 ربيع الاول 1441

إخترنا لكم

تيار الصحوة.. ثورة خطابية في السلفية

تيار الصحوة.. ثورة خطابية في السلفية كان قادة تيار الصحوة لا يحجمون عن المغامرة في المجال الذي كان محظوراً دائمًا في السعودية. وكان هذا أحد أهم أسباب خوف الحكومة السعودية من هذا التيار، لأن الهدف الرئيسي للتحالف الاستراتيجي بين آل سعود وآل الشيخ، كان تعزيز الخشية الاجتماعية من الشؤون السياسية.

القمة العسكرية بين تركيا وأذربيجان.. ما هي أبرز أهداف هذه القمة وما هي أهم المواضيع التي تم مناقشتها؟ الوقت- تحاول أذربيجان وتركيا تعزيز تعاونهما العسكري منذ عام 2010 وتعزيز الوجود التركي في اقليم "نخجوان" الاذربيجاني عن طريق قاعدة عسكرية لها في تلك المنطقة.

ما هدف الديمقراطيين من الدخول إلى مقامرة استجواب ترامب الكبيرة؟ محاولة ترامب لفتح الباب أمام الحكومات الأجنبية للتدخل في الانتخابات الأمريكية، بالإضافة إلى أنها تعيد إثارة موضوع اتهام روسيا بالتدخل في انتخابات عام 2016، ستعزز موقف القوميين الديمقراطيين في المضي قدماً بخطة الاستجواب.

خطط الاستيطان الجديدة.. كشف النقاب عن صفقة القرن التي يُخطط لها في الخفاء الوقت- على الرغم من أن عملية تشكيل الحكومة الاسرائيلية في الاراضي المحتلة تواجه العديد من العقبات الكبيرة، وعلى الرغم من أن الفراغ السياسي سوف يستمر لفترة طويلة في الساحة السياسية لهذا البلد، إلا أنه وفقًا للاتفاقيات السابقة، بدأت خلال الفترة الماضية عملية تنفيذ "صفقة القرن" في الخفاء.

تعقيدات النظام الأمني للخليج الفارسي ومبادرات الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية من بين جميع المشاريع المقترحة لأمن الخليج الفارسي، فإن خطتي السلام الإيرانية والروسية قابلتان للتنفيذ، وهذان المشروعان متكاملان ومنسجمان، ويلبيان مصالح أقطاب القوة المهمة مثل الصين والاتحاد الأوروبي، الذين هم في أمس الحاجة إلى الأمن في الخليج الفارسي.

أخبار

القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: الحرب الاقتصادية والنفسية المعادية فشلت

القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: الحرب الاقتصادية والنفسية المعادية فشلت

الوقت- أكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي بان الحرب الاقتصادية والنفسية المعادية قد فشلت وانتهت.

الكيان الصهيوني يعتقل 11 فلسطينياً في الضفة الغربية الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الخميس، 11 فلسطينياً من طولكرم وطوباس وبيت لحم حسب الاعلام العبري.

القيادات الأمنية والدفاع البرلمانية العراقية تعقد اجتماعاً ترأّسه عبد المهدي الوقت- عقد رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي في وقت متأخر من ليل الأربعاء، اجتماعاً للقيادات الأمنية بحضور وزيري الدفاع والداخلية.

العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء والمياه اللبنانية الوقت- جدد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية اليوم خرق الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

وزارة العدل الأمريكية تتهم موظفين سابقين بـ "تويتر" بالتجسس لمصلحة السعودية الوقت- اتهمت وزارة العدل الأمريكية اثنين من موظفي "تويتر" السابقين بالتجسس لمصلحة السعودية، في قضية أثارت مخاوف بشأن قدرة وادي السيليكون على حماية المعلومات الخاصة للمعارضين والمستخدمين.

الجيش السوري يسقط طائرة مسيّرة لـجبهة النصرة شمال حلب الوقت- تمكنت وحدات الجيش السوري من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي بأجواء جمعية الزهراء شمال غربي حلب فيما نفذ الطيران الحربي السوري والروسي عدة غارات في بلدة السحارة غرب حلب أسفرت عن تدمير عدة مقرات للإرهابيين.

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: نسبة التخصيب في منشاة فردو ستبلغ 4.5 بالمئة السبت الوقت- استعرض المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أحدث الإجراءات المتخذة في منشاة فردو النووية، معلناً بان نسبة التخصيب في هذه المنشاة ستبلغ 4.5 بالمئة صباح السبت.

حركة عدم الانحياز تدعو أمريكا للإسراع في إزالة القيود المفروضة على دبلوماسيي بعض الدول الأعضاء الوقت- دعت حركة عدم الانحياز، أمريكا للإسراع في ازالة القيود المفروضة على دبلوماسيي بعض الدول الاعضاء بالحركة والعمل بمسؤولياتها الواردة في اطار اتفاقية المقر الموقعة بينها وبين الامم المتحدة.

تنفيذاً للخطوة الربعة.. إيران تنقل 2000 كغم من غاز "uf6" إلى فوردو الوقت- أعلنت إيران اليوم الاربعاء عن نقل غاز "uf6" إلى منشأة فوردو في قم المقدسة جنوب طهران تمهيداً للبدء بتنفيذ الخطوة الرابعة من تخفيض التزاماتها النووية في إطار الاتفاق النووي .

روسيا: عملية توسيع الناتو وضم مقدونيا الشمالية إليه يقوض الاستقرار في أوروبا الوقت- أكدت وزارة الخارجية الروسية أن عملية توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو) وإمكانية دخول مقدونيا الشمالية إليه تقوض الثقة والاستقرار في القارة الأوروبية وتؤدي إلى زيادة المواجهة.

حماس: بعض الأطراف في المنطقة ترتكب جريمة كبيرة بحق القضية الفلسطينية الوقت- قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، اليوم الأربعاء، إن بعض الأطراف في المنطقة ترتكب جريمة كبيرة بحق القضية الفلسطينية وذلك بعد تأكيد نتنياهو بأن الدول العربية باتت لا تتعامل مع "اسرائيل" كـ"عدو" بل كـ"حليف".

صالحي: إيران تبدأ اليوم تخصيب اليورانيوم بنسبة 5 % في فوردو الوقت- قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي سنبدأ غداً (اليوم الأربعاء) تخصيب اليورانيوم بنسبة 5% داخل منشأة فوردو.

الجيش الإيراني يدين الحظر الأمريكي الجديد الذي يؤكد هزيمة واشنطن في مواجهة استراتيجية المقاومة الوقت- ادان الجيش الإيراني الحظر الأمريكي الجديد ضد بعض المسؤولين السياسيين والقادة العسكريين في البلاد ووصفه بأنه يؤكد هزيمة واشنطن في مواجهة استراتيجية المقاومة الفاعلة التي تعتمدها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ترامب ينسحب رسميا من اتفاقية "المناخ".. وماكرون يأسف الوقت- أعلنت واشنطن رسميا، يوم أمس الاثنين، انسحابها من اتفاقية باريس للمناخ، لتكون أمريكا بذلك القوة الاقتصادية الوحيدة الخارجة عن المعاهدة المناخية.

الكشف عن المجموعة الأولى للإفادات السرية التي تدين ترامب بقضية أوكرانيا الوقت- كشف نواب ديمقراطيون، يوم أمس الاثنين، عن المجموعة الأولى من نصوص إفادات سرية أدلى بها دبلوماسيون أمريكيون

هيومن رايتس ووتش: "القمع" في عهد بن سلمان يشوه صورة الإصلاحات الاجتماعية! الوقت- أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحقوقية الدولية، في تقرير لها نشر يوم أمس الاثنين، إن "القمع" في عهد ولي العهد

للمرة الأولى منذ بداية الاحتجاجات في لبنان الحريري يلتقي باسيل الوقت- لأول مرة منذ الأحداث، عقد يوم أمس الاثنين لقاء بين رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري ووزير الخارجية فيها جبران

هذا ما جاء في رسالة روحاني الى العاهل السعودي! الوقت- اعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، صباح اليوم، بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني وجّه رسالة إلى ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز

تواصل التظاهرات في العراق والسلطات تغلق جسر الأحرار في بغداد الوقت-قالت مصادر إعلامية عراقية بأن السلطات أغلقت جسر الأحرار بالكتل الإسمنتية، بعد محاولات المتظاهرين عبوره.

صالحي: طهران صنعت وأعادت تشغيل أجهزة طرد مركزي خلال الشهرين الماضيين الوقت- أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي أكبر صالحي، صباح اليوم، أن بلاده تمكنت من إعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي بسرعة وبق

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

القمة العسكرية بين تركيا وأذربيجان.. ما هي أبرز أهداف هذه القمة وما هي أهم المواضيع التي تم مناقشتها؟

ما هي المكاسب التي تجنيها تركيا من المعارضة المسلحة السورية وما هي الأضرار التي قد تلحق بها؟

رکوب وسائل الإعلام على أمواج الاحتجاجات العراقية.. التحريف والفبركة على الطريقة السعودية

تيار الصحوة.. ثورة خطابية في السلفية

إنجاز عسكري إيراني جديد.. حاملة الدبابات الإيرانية "كيان 700" تتفوق على نظيرتها الأمريكية + صور

السفارات الأمريكية وتاريخها الأسود.. السفراء الجواسيس أم جواسيس الياقات البيضاء؟

بصمة إسرائيلية في الأحداث اللبنانية.. ما هو الدور الخبيث الذي لعبته "تل أبيب" لتأجيج الشارع اللبناني؟

القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: الحرب الاقتصادية والنفسية المعادية فشلت

القمة العسكرية بين تركيا وأذربيجان.. ما هي أبرز أهداف هذه القمة وما هي أهم المواضيع التي تم مناقشتها؟

دير الزور.. مركز الأزمة الجديد في سوريا

تهديدات الكابينت.. وردّ الـ70 ألف مقاتل!

رياضي فلسطيني يعبّر عن شكره للكاراتيه اللبناني لعدم قبوله التتويج مع لاعب صهيوني.. فماذا فعل؟

صالحي: طهران صنعت وأعادت تشغيل أجهزة طرد مركزي خلال الشهرين الماضيين

هيومن رايتس ووتش: "القمع" في عهد بن سلمان يشوه صورة الإصلاحات الاجتماعية!

تغيير النظام السياسي العراقي من الفكرة إلى الواقع.. هل من الممكن تغييره إلى نظام رئاسي؟

السعودية تعلن مقتل 7 عسكريين سعوديين على حدود اليمن خلال يومين

من يعرقل تشکيل حكومة قوية وفعالة في العراق ولبنان؟

سلاح حزب الله السري.. نهاية حقبة الصولة الإسرائيلية الأحادية في السماء

ما الذي يحدث شمال غرب سوريا وما هي المحاولات التي تقوم بها ترکيا لضمان بقاء عناصرها؟

حركة عدم الانحياز تدعو أمريكا للإسراع في إزالة القيود المفروضة على دبلوماسيي بعض الدول الأعضاء

مرة جديدة... رئيس الإكوادور يعلن حظر التجوال في العاصمة كيتو

روحاني إلى أذربيجان يوم غد الخميس

العمليات الاستخباراتية الأكثر شهرة في العالم.. كيف تمكّنت المخابرات الإيرانية من الإيقاع بأعضاء "آمد نيوز"؟

بيان حماس حول العدوان التركي: بين الحياد والتحيّز

قطر خارج المناخ العام العربي.. لماذا تدافع عن الغزو التركي؟

السعودية تتنتفس الصعداء في اليمن.. ولكن ماذا لو كان الأمر خديعة؟

دعم "أمن وسيادة الأمم"

هل تُلغي أراضي "الباقورة والغمر" اتفاقيّة وادي عربة؟

القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: الحرب الاقتصادية والنفسية المعادية فشلت

عندما تظهر السعودية كداعم للأراضي السورية.. ماذا تريد دموع التماسيح هذه المرة؟

منتخب السعودية يطبع مع الكيان الإسرائيلي...ويلقى مصير الإعلامي السعودي محمد سعود في الأقصى!

آراء الصحافة العالمية بعد العملية التركية على الأكراد في سوريا

هل يلجأ الأكراد إلى خيار "رابح-رابح" مع دمشق؟

لقاء السيد نصرالله-باسيل: بين الاقتصاد والسياسة

قيس سعيد.. درس جديد للعالم بالديمقراطية

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

ما هي المكاسب التي تجنيها تركيا من المعارضة المسلحة السورية وما هي الأضرار التي قد تلحق بها؟

الأحد 12 ربيع الاول 1441
 
 
 
 
 
ما هي المكاسب التي تجنيها تركيا من المعارضة المسلحة السورية وما هي الأضرار التي قد تلحق بها؟

مواضيع ذات صلة

آخر التطورات الميدانية لعملية "نبع السلام" التركية.. هل تسعى تركيا لإطلاق سراح الآلاف من معتقلي داعش ؟ + خريطة ميدانية وصور

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- قامت تركيا قبل عدة أسابيع بشن هجوم عسكري على الجماعات الكردية المسلحة الموجودة في شمال سوريا وشرق الفرات، وعلى الرغم من معارضة دول المنطقة والعالم على ذلك الهجوم، إلا أن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" لم يكترث لتلك المعارضة وأمر جنوده بتنفيذ ذلك الهجوم، وكان أحد أهم جوانب عمليات الجيش التركي العسكرية على الأراضي السورية هو استعانة أنقرة بالمعارضة السورية المسلحة التي قدّمت لها الكثير من الدعم المالي واللوجستي خلال السنوات الأخيرة. 

يذكر أن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" كان قد انتقد بعض مواقف القادة الأوروبيين تجاه تلك المعارضة السورية وذلك لأنه يعتقد أن المعارضة السورية المسلحة ليست إرهابية كما ينظر إليها الأوروبيون ويفضل "أردوغان" وصفهم بـ "المجاهدين".

عبارة الـ "الجيش الوطني" الغامضة

كان الجيش السوري الحر أول جماعة معارضة مسلحة عارضت الرئيس السوري "بشار الأسد" في الأشهر التي تلت الأزمة السورية ولكن مع مرور الوقت، حملت مجموعات أخرى السلاح ضد الحكومة السورية، ومع ذلك، تمكّنت الحكومة التركية قبل قيامها بعملية "نبع السلام"، من جمع 200 جماعة معارضة مسلحة تحت مظلة واحدة وأطلقت عليها اسم "الجيش الوطني السوري"، بعبارة أخرى، على الرغم من أن تركيا قد صرّحت مراراً وتكراراً في الأشهر الأخيرة بأنها تحترم وحدة وسيادة الأراضي السورية ووحدتها السياسية، إلا أنها قامت بتنظيم وتسليح 200 مجموعة مسلحة مناهضة للحكومة السورية! ولكن من غير الواضح الآن ما الذي سيحدث لهذه الجماعات المسلحة وكيف سيكون مصيرها، التي قد يتراوح عدد أعضائها ما بين 80 إلى 100 ألف شخص والذين بعضهم من التركمان السوريين، وآخرون من العرب، وعدد قليل منهم من الأكراد السوريين.

وفي سياق متصل، كشفت العديد من المصادر الإخبارية بأن المعارضة السورية المسلحة قامت خلال الفترة الماضية بأعمال عنيفة ووحشية ضد السكان المحليين خلال عملية "نبع السلام" التركية، الأمر الذي أدّى إلى إعلان مجلس الأمن الدولي وبعض وسائل الإعلام العالمية، وبعض المسؤولين الأمريكيين أن هذه العمليات يمكن اعتبارها جرائم حرب، في الواقع، لقد أثارت بعض الصور والأخبار المرتبطة بأفعال وسلوكيات المعارضة السورية المسلحة التي تدعمها أنقرة، القلق في الأوساط السياسية والعالمية وأصبح من غير الممكن التغاضي عنها، وتظهر هذه الصور أن جزءاً كبيراً من المعارضة السورية المدعومة من تركيا تحمل ايديولوجيات سلفية متطرفة.

يذكر أن حكومات الاتحاد الأوروبي اتفقت على وضع قائمة بعقوبات اقتصادية وحثّت الحكومة التركية على إنهاء العمليات العسكرية شمالي سوريا، في الوقت الذي أعرب فيه وزراء خارجية حلف الناتو عن تخوّفهم على أمن الحلف بأكمله بسبب هذه العملية، وأعرب رئيس البرلمان الأوروبي "ديفيد ساسولي"، عن غضب البرلمان من العمليات العسكرية التركية على شمال سوريا، مؤكداً على أن هكذا تدخل عسكري عليه أن يتوقف فوراً، ودعا رئيس البرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا على خلفية العملية العسكرية التركية في سوريا وأعلن أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يقبل في عضويته دولة تتصرف بهذه الطريقة.

المكاسب التي سيجنيها "أردوغان" من المعارضة المسلحة السورية

كان للمسؤولين السياسيين والعسكريين الأتراك عدة أهداف مهمة خلال استعانتهم بالمسلحين في عملية "نبع السلام":

1. إن المعارضة السورية المسلحة لديها معرفة جيدة بالتضاريس والوضع الجغرافي في منطقة شرق الفرات، وإذا ما حصلت مواجهة عسكرية بين الجيش السوري والقوات التركية فإن تلك المعارضة المسلحة يمكن أن تكون درعاً جيداً لحماية تركيا ويمكن أن تغيّر موازين المعركة لمصلحة أنقرة.

2. إن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" زعيم حزب العدالة والتنمية في وضع سياسي واقتصادي معيّن لا يسمح له بإصدار أمر بشنّ عمليات عسكرية من شأنها أن يُقتل فيها العشرات من القوات التركية، لذلك، كانت عملية ترتيب القوات وطريقة إرسالها، تتمثل في أن تكون المعارضة السورية المسلحة في المقدمة وعلى خط النار ومحور الصراع، ووفقًا للمعلومات التي نشرتها وزارة الدفاع التركية والتي تتعلق بعملية "نبع السلام"، فلقد قتل حوالي 144 من مقاتلي المعارضة السورية في اشتباكات مع المليشيات الكردية، في حين أن عدد القتلى من الجيش التركي لم يصل حتى إلى عشرة أشخاص.

3. على الرغم من أن وظيفة المعارضة السورية المسلحة في عملية "نبع السلام" كانت مهمة عسكرية، تتمثل في تطهير وطرد قوات حماية الشعب الكردية وقوات سوريا الديمقراطية الكردية من شمال سوريا، إلا أنه كان لها صبغة سياسية.

الأضرار التي قد تتحملها تركيا بسبب دعمها للمعارضة السورية المسلحة

على الرغم من أن الاستعانة بالمعارضة السورية المسلحة قد جلبت فوائد مؤقتة لتركيا، إلا أنه من غير الواضح إلى أي مدى ستستمر هذه الفوائد، وذلك لأنه أولاً، لا يوجد نظام عسكري ونظام قضائي عسكري فيما يسمى بـ"الجيش الوطني السوري" ومن المستحيل أن تستطيع تركيا السيطرة على أعمال هذه المعارضة السورية التعسفية.

ومن الأضرار الأخرى التي قد تلحق بالجانب التركي، يتمثل في أن هذه المعارضة المسلحة في الوضع الحالي، ليست مثل باقي المجموعات المشتتة التي تلبي كل منها احتياجاتها الغذائية والفردية بنفسها وإنما هذه المعارضة السورية أصبحت في وقتنا الحالي بحجم جيش كامل يحتاج إلى الكثير من الدعم المالي وهذا الأمر أدّى إلى تحمّل الحكومة التركية الكثير من النفقات.

وعلى الرغم من انسحاب قوات حماية الشعب الكردية وقوات سوريا الديمقراطية الكردية من المناطق التي يتمركز فيها الجيش التركي وقوات المعارضة السورية، إلا أن سكان تلك المناطق لا يزالون ينظرون إلى تلك القوتين بأنها قوات محتلة لأراضيهم، وقد يشكّل دعم تركيا المستمر للمعارضة السورية المسلحة في المستقبل عقبة أمام عودة أنقرة ودمشق إلى اتفاقية "أضنة" الأمنية، وأيضاً قد يكون للوجود المستمر لهذه القوات في شمال سوريا في المستقبل تأثير سلبي على عملية تعاون شركاء مفاوضات "أستانا".

في النهاية، ينبغي القول إن قيادة مئات الآلاف من القوات المسلحة المناهضة للرئيس السوري "بشار الأسد" من قبل الجيش التركي تعني بالتحديد محاولة تحدي السيادة السياسية والوحدة السياسية لسوريا، ومن المرجّح أن يكون لهذا الأمر العديد من النتائج السلبية في السنوات القادمة وليس من البعيد أن تهدد هذه القوات المسلحة الموجودة في شمال سوريا الحدود التركية والسورية لتحقيق بعض المصالح الشخصية وتقوم بارتكاب بعض الجرائم السرية خلال الفترة القادمة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

معارضة سورية اكراد هجوم نبع السلام اكراد وحشية جماعات ارهابية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء