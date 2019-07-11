القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: الحرب الاقتصادية والنفسية المعادية فشلت

الوقت- أكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي بان الحرب الاقتصادية والنفسية المعادية قد فشلت وانتهت.

وفي كلمته اليوم الخميس في حشد من قوات التعبئة والحرس الثوري في طهران ومراسم الافتتاح المتزامن لـ 700 مشروع انمائي في مختلف انحاء البلاد اكد اللواء سلامي "اننا لا يمكننا ان نخسر اي حرب"، وقال، ان مجاميع جهاد الاعمار والبناء هم ضباط وجنود في مواجهة حرب كبرى، حرب تستهدف عزة شعبنا وارضنا.

وتابع: إن الحرب الاقتصادية والحرب النفسية كانت قد استهدفت عزتنا واقتدارنا وشموخنا الا انها انتهت.

وأضاف اللواء سلامي: انه بوجودكم انتم العاملين في مجاميع جهاد الاعمار والبناء سيعبر شعبنا من المصاعب بصورة اسهل ويصل الى الاهداف الكبرى بسرعة اكبر.

وأكد القائد العام للحرس الثوري، أننا نقول للأعداء بأن أي تهديد تتابعون سنقوم بتبديله الى فرصة وستمنون بالهزيمة لأنكم تعلمتم ان تكونوا مهزومين دوما ونحن تعلمنا بان نكون منتصرين دوما.