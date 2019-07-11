القيادات الأمنية والدفاع البرلمانية العراقية تعقد اجتماعاً ترأّسه عبد المهدي

الوقت- عقد رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي في وقت متأخر من ليل الأربعاء، اجتماعاً للقيادات الأمنية بحضور وزيري الدفاع والداخلية.
وذكر بيان لمكتبه أن" الاجتماع حضره رئيس وأعضاء لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب للاطلاع على تطورات الأوضاع الأمنية والاستجابة لمطالب المتظاهرين السلميين".
وتابع: "إن المجتمعين أكدوا دعمهم لجهود الحكومة ولاستجابتها للمطالب المشروعة ومساندتهم لجهود فرض الأمن والنظام وحماية الممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت والمواقع الحيوية وضرورة تحقيق الأمن والاستقرار لجميع المواطنين وتأمين مصالحهم وأعمالهم ودوامهم في وزارات ومؤسسات الدولة والجامعات والمدارس".