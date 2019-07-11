العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء والمياه اللبنانية

الوقت- جدد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية اليوم خرق الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

وفي بيان لها اليوم قالت قيادة الجيش اللبناني: "إن ست طائرات حربية إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية ليل أمس وصباح اليوم من فوق بلدة علما الشعب ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها وبعبدا والجنوب والبقاع الغربي والبقاع الشرقي ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة".

كما جاء في البيان إن "زورقاً حربياً إسرائيلياً أقدم على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة"، مشيراً إلى أنه تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.