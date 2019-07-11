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  الخميس 9 ربيع الاول 1441

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أخبار

الجيش السوري يسقط طائرة مسيّرة لـجبهة النصرة شمال حلب

الخميس 9 ربيع الاول 1441
 
 
 
 
 
الجيش السوري يسقط طائرة مسيّرة لـجبهة النصرة شمال حلب
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الوقت- تمكنت وحدات الجيش السوري من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي بأجواء جمعية الزهراء شمال غربي حلب فيما نفذ الطيران الحربي السوري والروسي عدة غارات في بلدة السحارة غرب حلب أسفرت عن تدمير عدة مقرات للإرهابيين.

ونقل مراسل "سبوتنيك" في حلب عن مصدر ميداني قوله "إن وحدات الاستطلاع في الجيش السوري رصدت طائرة مسيرة تابعة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي حاولت الاقتراب من مواقع الجيش على محور جمعية الزهراء، حيث تم استهدافها وإسقاطها عبر عدة وسائط نارية".

وأكد المصدر أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك استهدف مواقع معادية للمجموعات المسلحة في بلدة السحارة غرب حلب ما أسفر عن تدمير عدة مقرات للمجموعات المسلحة في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الغارات تأتي ردا على إطلاق تنظيم "جبهة النصرة" عدة قذائف على حي سكني في محيط حلب أسفرت عن وقوع إصابات بين المدنيين.

وكانت الجماعات الإرهابية المسلحة المتمركزة في ريف مدينة حلب الشمال الغربي استهدفت في وقت سابق اليوم الأربعاء محيط القصر العدلي بحي جمعية الزهراء بالقذائف الصاروخية ما أدى إلى إصابة ستة مدنيين بحسب ما نقله مراسل "سبوتنيك" عن مصدر طبي في المشفى الجامعي بحلب.

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الجيش السوري إسقاط طائرة مسيرة تنظيم "جبهة النصرة"

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