منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: نسبة التخصيب في منشاة فردو ستبلغ 4.5 بالمئة السبت

الوقت- استعرض المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أحدث الإجراءات المتخذة في منشاة فردو النووية، معلناً بان نسبة التخصيب في هذه المنشاة ستبلغ 4.5 بالمئة صباح السبت.

وأضاف كمالوندي في تصريح تلفزيوني مساء الاربعاء، حول احدث الاجراءات المتخذة في الخطوة الرابعة لخفض الالتزامات النووية في منشاة "مسعود علي محمدي" (فردو) للتخصيب، انه وفقا للايعاز الصادر عن رئيس الجمهورية فقد بدات الخطوة الرابعة اليوم (امس الاربعاء) بنقل 2000 كغم من غاز هكزا فلوريد اليورانيوم في مستودع من منشاة "الشهيد احمدي روشن" (نطنز) الى منشاة فردو.

وبيّن بان هذه الكمية هي من بقايا المراحل السابقة واضاف، لقد تمكنا من انتاج 25 طنا من (UF6) من المواد المتبقية في منشاة "الشهيد احمد روشن" حيث قمنا بنقل طنين منها (الى منشاة فردو).

واوضح انه وبعد نقل هذين الطنين من (UF6) الى منشاة فردو ، تم وضعها في المكان المحدد وربطها بانابيب التغذية، وان جميع المراحل تجري باشراف مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما صرّح بان جميع العمليات نفذت بنجاح وبسرعة كبيرة ولغاية الساعة الـ 12 ليلاً (الثامنة والنصف مساء الاربعاء بتوقيت غرينتش) سننتهي من عملية (passivation) واخراج الغازات الخفيفة لنصل الى مرحلة استحصال المنتوج.

ولفت إلى أنه سيتم اليوم الخميس اخذ عينة من المنتوج وسترى الوكالة هذه النماذج وسيستمر مستوى الاستقرار لغاية السبت لنصل في الساعة الـ 10 او الـ 11 (06:30 او 07:30 صباح السبت بتوقيت غرينتش) الى نسبة تخصيب 4.5 بالمائة.

واوضح باننا بلغنا في مجال التخصيب يومي الاثنين والثلاثاء الى نحو 8600 سو (وحدة فصل) وستضاف اليها 900 سو من فردو ليصل الاجمالي الى 9500 سو اي اننا وصلنا تقريبا الى ما كنا عليه قبل الاتفاق النووي وهو 11 الف سو.