روسيا: عملية توسيع الناتو وضم مقدونيا الشمالية إليه يقوض الاستقرار في أوروبا

الوقت- أكدت وزارة الخارجية الروسية أن عملية توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو) وإمكانية دخول مقدونيا الشمالية إليه تقوض الثقة والاستقرار في القارة الأوروبية وتؤدي إلى زيادة المواجهة.

وحسب وكالة سبوتنيك نقلاً عن رئيس القسم الأوروبي الرابع في الخارجية الروسية يوري بيليبسون قوله اليوم: "موقف روسيا من توسع الناتو معروف جيداً .. هذه العملية في حد ذاتها مدمرة وتقوض الثقة والاستقرار في القارة الأوروبية وتؤدي إلى زيادة المواجهة".

يذكر أن اليونان ومقدونيا العام الماضي ووقعتا اتفاقاً يقضي بتغيير اسم مقدونيا إلى جمهورية مقدونيا الشمالية ويفتح الطريق أمام سكوبيا لاحتمال انضمامها للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي فيما أعلنت موسكو أن انضمام مقدونيا إلى الحلف خطأ وستكون له عواقب.