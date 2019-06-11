حماس: بعض الأطراف في المنطقة ترتكب جريمة كبيرة بحق القضية الفلسطينية

الوقت- قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، اليوم الأربعاء، إن بعض الأطراف في المنطقة ترتكب جريمة كبيرة بحق القضية الفلسطينية وذلك بعد تأكيد نتنياهو بأن الدول العربية باتت لا تتعامل مع "اسرائيل" كـ"عدو" بل كـ"حليف".

وفي تصريح لوكالة شهاب للأنباء أضاف قاسم:" إن الأطراف التي يتحدث عنها نتنياهو هي أطراف معزولة عن الأمة وتتعارض مع ضميرها الجمعي، وموقفها الأصيل باعتبار الاحتلال الاسرائيلي هو العدو المركزي لهذه الأمة".

ولفت الى أن التباهي المستمر من نتنياهو بعلاقته مع بعض الأطراف العربية يدلل على أنها مصلحة للاحتلال الاسرائيلي، تقوم على أنقاض الحقوق العربية والتي تتحقق بمزيد من الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية.

كما شدد على أن أي حالة للتطبيع هي تعزز للموقف الصهيوني في المحافل المختلفة، وهو ما يعني الضغط على شعبنا وإضعافه في مواجهة الاحتلال وسياسته العدوانية، مؤكداً على أن العلاقة بين جموع الأمة والاحتلال هي علاقة صراع إلى أن يزول عن أرضنا الفلسطينية.