صالحي: إيران تبدأ اليوم تخصيب اليورانيوم بنسبة 5 % في فوردو

الوقت- قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي سنبدأ غداً (اليوم الأربعاء) تخصيب اليورانيوم بنسبة 5% داخل منشأة فوردو.

وفي وقت سابق الثلاثاء صرّح صالحي، بأن إيران ستبدأ تخصيب اليورانيوم في 6 تشرين الثاني عند مستوى 5% في منشأة في فوردو، حيث تم تعليق العملية بموجب الاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف صالحي إن إيران الآن لديها مخزون من اليورانيوم المخصب بمستوى 20 % يكفي نشاطاتها، وفي حال احتاجت إلى المزيد فستقوم بتخصيب المزيد في منشأة فردو وذلك وفقاً للاتفاق النووي.

وكان سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي قد أعلن الثلاثاء عن تسليم رسالة إيران إلى الوكالة حول ضخ غاز "UF6" بأجهزة الطرد المركزي في منشاة فردو.

وقال غريب آبادي في تصريح له يوم الثلاثاء: انه وبعد إعلان الرئيس روحاني وإيعازه لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية لبدء ضخ الغاز في منشاة فردو النووية فقد تم اطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في رسالة على هذا الأمر.

وتابع: لقد ورد في الرسالة بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبدأ من الغد (الأربعاء) بضخ غاز "UF6" في منشاة فردو وطُلب من الوكالة أن تكلف مفتشيها الحضور في هذه المنشاة في ساعة معينة لمراقبة هذه العملية.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أكد بأن الخطوة الرابعة لخفض إيران التزاماتها النووية ستبدأ الأربعاء حيث سيتم ضخ الغاز في اكثر من 1000 جهاز للطرد المركزي.

وفي تصريحه اليوم الثلاثاء خلال مراسم افتتاح مصنع "الحرية" للابداع قال الرئيس روحاني، انه سيوعز لمنظمة الطاقة الذرية الايرانية ببدء الخطوة الرابعة غدا الاربعاء بضخ الغاز في اكثر من 1000 جهاز للطرد المركزي في منشأة فردو النووية.

وبيّن بأن الخطوة الرابعة لخفض إيران التزاماتها النووية ستكون تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتاً إلى أن الخطوة الرابعة ستكون قابلة للعودة عنها كالخطوات الثلاث السابقة في حال تنفيذ الدول المتبقية في الاتفاق النووي لالتزاماتها في إطار هذا الاتفاق.

وتابع الرئيس الإيراني: "إن الخطوة التي سنتخذها غداً ستكون في منشأة فردو التي لنا فيها وفقاً للاتفاق النووي أكثر من 1000 جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم".

وأضاف: لقد كان من المقرر حسب الاتفاق النووي أن تدور أجهزة الطرد المركزي هذه دون أن نضخ الغاز فيها لكنني سأصدر الإيعاز اليوم لمنظمة الطاقة الذرية بالبدء غداً بضخ الغاز فيها، ومن المحتمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى إحداث صخب، نحن نعرف كل هذه الأمور ومدى حساسيتهم منها وتجاه منشأة فردو وأجهزة الطرد المركزي.

وأضاف الرئيس روحاني: ولكن متى ما نفذوا التزاماتهم سنقوم نحن بوقف ضخ الغاز أيضاً، أي إن العملية قابلة للعودة عنها ولكن في الوقت ذاته لا يمكننا أن نعمل نحن بالتزاماتنا تماماً فيما لا يفون هم بالتزاماتهم.