الجيش الإيراني يدين الحظر الأمريكي الجديد الذي يؤكد هزيمة واشنطن في مواجهة استراتيجية المقاومة

الوقت- ادان الجيش الإيراني الحظر الأمريكي الجديد ضد بعض المسؤولين السياسيين والقادة العسكريين في البلاد ووصفه بأنه يؤكد هزيمة واشنطن في مواجهة استراتيجية المقاومة الفاعلة التي تعتمدها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي بيان صادر عن الجيش اليوم الثلاثاء أدان الخطوة الأمريكية هذه ووصفها بالتافهة وتبعث على الاستهزاء، مؤكداً: أنه يقف بقوة مع صنوف القوات المسلحة الأخرى بقيادة قائد الثورة في الدفاع عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويعتبر استراتيجية المقاومة الفاعلة بمثابة السبيل الوحيد لإحباط مؤامرات الأعداء لاسيما أمريكا المجرمة.

كما وصف خطوة الأمريكية في الحظر الجديد والتي صدرت في اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي (4 تشرين الثاني) بأنها دللت على الغضب في ذكرى الاستيلاء على وكر التجسس الأمريكي في طهران عام 1980 وكذلك استمرار النزعة الاستكبارية المعادية للشعب الإيراني.

وأشار الجيش الإيراني إلى أن البيت الابيض لم يكتف بمؤامرة الإرهاب الاقتصادي بل ينفذ حظراً ضد بعض القادة العسكريين الإيرانيين وهو ما يعكس صورة إدمانه على الحظر إلى العالم أكثر مما مضى، فيما أقرّ المسؤولون الأمريكيون بأنفسهم بأن الحظر وسياسة ما يسمى بالضغوط القصوى لا جدوى منها كما أنه يساهم بشكل كبير في تعزيز تكاتف الشعب مع القوات المسلحة ويؤكد أن البيت الأبيض لا يمتلك خيارات أخرى وأنه بلغ خط النهاية لذلك تدلل خطواته على حالة الإحباط واليأس في مواجهة استراتيجية المقاومة الفاعلة التي تعتمدها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.