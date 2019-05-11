تهديدات الكابينت.. وردّ الـ70 ألف مقاتل!

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 7 ربيع الاول 1441

إخترنا لكم

فوريس بوليس: إيران دمّرت قوة الردع الأمريكية في الشرق الأوسط

فوريس بوليس: إيران دمّرت قوة الردع الأمريكية في الشرق الأوسط الوقت- أكدت مجلة أمريكية متخصصة في السياسة الخارجية أن ضربات جبهة المقاومة في الأشهر الأخيرة تسببت في ضرر كبير للردع الأمريكي.

السفارات الأمريكية وتاريخها الأسود.. السفراء الجواسيس أم جواسيس الياقات البيضاء؟ الوقت- نظرًا لموقعها الاستراتيجي واحتياطياتها الكبيرة من الطاقة، كانت منطقة غرب آسيا دائمًا واحدة من أهم أهداف التجسس والتخريب والتدخل التي قامت بها الولايات المتحدة خلال العقود الماضية، حيث أن معظم دول هذه المنطقة الهامة تُدار من قبل السفارات الامريكية الموجودة فيها.

قمة "شنغهاي" الثامنة عشرة.. ما هي الخطط الجديدة المتعلقة بالدفاع والأمن التي تم الكشف عنها؟ الوقت- تعتبر منظمة "شنغهاي" للتعاون هي منظمة دولية تقوم على حماية أعضاءها من التهديدات الغربية ولقد تم إنشاء هذه المنظمة لمواجهة والوقوف في وجه حلف "الناتو"، ولكن السبب الرئيسي لتشكيل هذه المنظمة يتمثل في مواجهة التدخل الأمريكي المحتمل في دول كبرى مثل الصين وروسيا.

خارطة طريق المرجعية الدينية العراقية لمستقبل البلاد السياسي الوقت- المرجعية الدينية العراقية التي کانت قد أعلنت موقفها من التطورات الحالية منذ بداية الاحتجاجات الشعبية في البلاد، أصدرت بيانًا أکدت فيه علی دعم مطالب الناس المشروعة مجدداً...

السعودية تتنتفس الصعداء في اليمن.. ولكن ماذا لو كان الأمر خديعة؟ الوقت- ما عجزت عنه في الميدان تحاول أن تنجزه من خلال السياسة؛ هذا هو حال السعودية اليوم في اليمن، اذ ظهر للجميع مدى عجز هذه الدولة عن ادارة حرب اليمن، وعلى الرغم من انها تقود التحالف العربي ضد اليمن ...

أخبار

ترامب ينسحب رسميا من اتفاقية "المناخ".. وماكرون يأسف

ترامب ينسحب رسميا من اتفاقية "المناخ".. وماكرون يأسف

الوقت- أعلنت واشنطن رسميا، يوم أمس الاثنين، انسحابها من اتفاقية باريس للمناخ، لتكون أمريكا بذلك القوة الاقتصادية الوحيدة الخارجة عن المعاهدة المناخية.

الكشف عن المجموعة الأولى للإفادات السرية التي تدين ترامب بقضية أوكرانيا الوقت- كشف نواب ديمقراطيون، يوم أمس الاثنين، عن المجموعة الأولى من نصوص إفادات سرية أدلى بها دبلوماسيون أمريكيون

هيومن رايتس ووتش: "القمع" في عهد بن سلمان يشوه صورة الإصلاحات الاجتماعية! الوقت- أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحقوقية الدولية، في تقرير لها نشر يوم أمس الاثنين، إن "القمع" في عهد ولي العهد

للمرة الأولى منذ بداية الاحتجاجات في لبنان الحريري يلتقي باسيل الوقت- لأول مرة منذ الأحداث، عقد يوم أمس الاثنين لقاء بين رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري ووزير الخارجية فيها جبران

هذا ما جاء في رسالة روحاني الى العاهل السعودي! الوقت- اعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، صباح اليوم، بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني وجّه رسالة إلى ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز

تواصل التظاهرات في العراق والسلطات تغلق جسر الأحرار في بغداد الوقت-قالت مصادر إعلامية عراقية بأن السلطات أغلقت جسر الأحرار بالكتل الإسمنتية، بعد محاولات المتظاهرين عبوره.

صالحي: طهران صنعت وأعادت تشغيل أجهزة طرد مركزي خلال الشهرين الماضيين الوقت- أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي أكبر صالحي، صباح اليوم، أن بلاده تمكنت من إعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي بسرعة وبق

مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي تنطلق اليوم الوقت- انطلقت صباح اليوم الاثنين مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في العاصمة طهران وسائر مدن البلاد.

الشرطة العراقية تعلن عودة الهدوء إلى محيط القنصلية الإيرانية في كربلاء أعلنت الشرطة العراقية سيطرتها الكاملة على محيط القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء المقدسة بعد أعمال شغب قام بها مجموعة من الأفراد.

السعودية تعلن مقتل 7 عسكريين سعوديين على حدود اليمن خلال يومين الوقت- أعلنت السعودية مقتل 7 عسكريين سعوديين على الحدود اليمينية السعودية خلال اليومين الفائتين.

الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات تطول عدداً من الفلسطينيين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية الوقت- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، حملة اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

مرشحة للرئاسة الأمريكية: ترامب يسلب نفط السوريين باستخدام القوات العسكرية الوقت- اتهمت المرشحة للرئاسة الأمريكية، عضو مجلس النواب من الحزب الجمهوري، تولسي غابارد، رئيس أمريكا، دونالد ترامب، بسلب نفط السوريين باستخدام القوات العسكرية لبلاده.

نائب الرئيس الإيراني: استمرار الاتفاق النووي مرهون بتنفيذ جميع الأطراف تعهداتها الوقت-قال نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، يوم أمس السبت خلال كلمة له في المؤتمر الثامن عشر لمجلس رؤساء

انفجار مفخخة بسوق تل أبيض السورية.. وسقوط قتلى الوقت-ارتفعت حصيلة التفجير الذي وقع في مدينة تل أبيض في ريف الرقة إلى 19 قتيلاً، فيما أصيب نحو 30 شخصاً بجروح.

ايران تسلم الدول الخليجية خطة طهران الإقليمية للأمن والتعاون في مضيق هرمز الوقت- كشف وزارة الخارجية الإيرانية ان الرئيس حسن روحاني سلم الدول الخليجية والعراق خطة طهران الإقليمية للأمن والتعاون في المنطقة ضمن مبادرة هرمز للسلام.

تعرف على الـ 5 مرشحين الذين يتنافسون الشهر المقبل على منصب الرئاسة الجزائرية الوقت- أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الرئاسية الجزائرية، محمد شرفي، يوم أمس عن قبول طلب الترشّح لـ5 مرشحين من أصل 23.

المخابرات الإسرائيلية تعتقل وزير شؤون القدس فادي الهدمي، فما هو السبب؟ الوقت- اعتقلت مخابرات وشرطة الإحتلال الإسرائيلي وزير شؤون القدس فادي الهدمي، فجر اليوم، في حي الصوانة في القدس.

ما هي العملية السرية التي تشنها "إسرائيل" ضد اللواء قاسم سليماني؟! الوقت- نشر موقع Intelligenceonline الأمريكي تقريراً يكشف قيام الموساد و شعبة "أمان" (شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية)

تظاهرات في لبنان من أجل حكومة مستقلة الوقت- قالت الرئاسة اللبنانية، صباح اليوم، أن الرئيس ميشال عون يجري الاتصالات الضرورية لحل بعض العقد أمام تشكيل

تقرير أميركي ينتقد دعم السعودية والإمارات للإرهاب في الشرق الأوسط! الوقت- نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريراً خاصاً بالحرب على الإرهاب، هاجمت فيه عددا من الدول بسبب ارتباطها بالإرهاب، من بينها دول عربية أبرزها السعودية

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

صالحي: طهران صنعت وأعادت تشغيل أجهزة طرد مركزي خلال الشهرين الماضيين

هيومن رايتس ووتش: "القمع" في عهد بن سلمان يشوه صورة الإصلاحات الاجتماعية!

هآرتس: قدرة الجيش الإسرائيلي أمام إيران أصبحت مصدر قلق

تهديدات الكابينت.. وردّ الـ70 ألف مقاتل!

ترامب ينسحب رسميا من اتفاقية "المناخ".. وماكرون يأسف

الشروط المسبقة لنجاح محادثات السلام بين السعودية واليمن

للمرة الأولى منذ بداية الاحتجاجات في لبنان الحريري يلتقي باسيل

نيويورك تايمز: لقد تعلّم الجميع في العالم أن أمريكا تخون حلفاءها

دير الزور.. مركز الأزمة الجديد في سوريا

هذا ما جاء في رسالة روحاني الى العاهل السعودي!

الكشف عن المجموعة الأولى للإفادات السرية التي تدين ترامب بقضية أوكرانيا

السفارات الأمريكية وتاريخها الأسود.. السفراء الجواسيس أم جواسيس الياقات البيضاء؟

تواصل التظاهرات في العراق والسلطات تغلق جسر الأحرار في بغداد

رياضي فلسطيني يعبّر عن شكره للكاراتيه اللبناني لعدم مواجهته اللاعب الصهيوني؛ فماذا فعل؟

داعش يبايع القرشي خلفاً لزعيمه البغدادي

ماذا وراء انسحاب القوات السودانية من اليمن؟

تقرير أميركي ينتقد دعم السعودية والإمارات للإرهاب في الشرق الأوسط!

تركيا وقصة الإبادة الجماعية للأرمن.. لماذا فرضت واشنطن عقوبات جديدة على أنقرة؟

العلاقات الأردنية - الكويتية.. وداعاً لعقبات وتحديات الماضي

محافظ كربلاء: المدينة شهدت تظاهرات سلمية، والحكومة تحميها

كوبا تنفي اتهمات أمريكا حول وقوفها وراء الاحتجاجات في أميركا اللاتينية

مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي تنطلق اليوم

إنضمام الأكراد إلى الجيش السوري؛ من نجاحات التعاون إلى فوائد الاندماج

كابوس الصواريخ اليمنية وأرق نتنياهو المزمن

دعم "أمن وسيادة الأمم"

هكذا علق الاعلام الإسرائيلي على فيديو حزب الله "بالمرصاد"!

الغارديان: شكوك حول رواية دونالد ترامب الدرامية عن قتل البغدادي

رسالة من رئيس الوزراء العراقي الى السيد مقتدى الصدر وهذا مضمونها

عقوبة الإعدام تنتظر شاباً شيعياً.. هل لقصص العنصرية في السعودية من نهاية؟

قيس سعيد.. درس جديد للعالم بالديمقراطية

كوريا الشمالية: الحوار مع أميركا فشل

لماذا سحب الأمريكي أذيال الخيبة من سوريا إلى العراق؟

إيران الثامنة عالمياً في مجال صناعة طائرات التدريب العسكرية + صور

حمدوك والبرهان يزوران السعودية والإمارات.. هل بدأت الجارتان في نسج شباكهما للإيقاع بالخرطوم في مستنقعهما؟

آخر التطورات الميدانية لعملية "نبع السلام" التركية.. هل تسعى تركيا لإطلاق سراح الآلاف من معتقلي داعش ؟ + خريطة ميدانية وصور

ما هو الدور الذي لعبه البعثیون في الاضطرابات الأخيرة التي شهدها العراق؟ + صور

هل يلجأ الأكراد إلى خيار "رابح-رابح" مع دمشق؟

المسلحون الأكراد السوريون يستسلمون لحكومة "بشار الأسد".. هل فقدوا الأمل كلياً من واشنطن؟

بيان حماس حول العدوان التركي: بين الحياد والتحيّز

ما هي قصة الدعوة للمظاهرات مجدداً في السودان؟

العمليات الاستخباراتية الأكثر شهرة في العالم.. كيف تمكّنت المخابرات الإيرانية من الإيقاع بأعضاء "آمد نيوز"؟

القائد ارسل رسالة الى الاسد عن طريق اللواء سليماني وهذا فحواها

لقاء السيد نصرالله-باسيل: بين الاقتصاد والسياسة

استقالة الحريري.. لبنان إلى أين؟

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

تهديدات الكابينت.. وردّ الـ70 ألف مقاتل!

الثلاثاء 7 ربيع الاول 1441
 
 
 
 
 
تهديدات الكابينت.. وردّ الـ70 ألف مقاتل!

مواضيع ذات صلة

انتخابات ثالثة: هل يصطدم غانتس بحائط "نتنياهو"؟

الفضائح تلاحق نتننياهو؛ من هو الوزير الذي يسرب المعلومات الأمنية من داخل الكابينت؟

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- يعلو الصوت الإسرائيلي مجدّداً ضد قطاع غزّة، الكيان الإسرائيلي الغارق في أزمته السياسية المرتبطة بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، يسعى لاستغلال الانتخابات الفلسطينية بغية توجيه ضربة لأهالي غزّة.

وفي حين اقترح رئيس حزب "البيت اليهودي" الحاخام رافي بيرتس، خلال جلسة "الكابينت"، العودة إلى سياسية الاغتيالات في قطاع غزة لردع قادة حماس، تحدّثت مصادر إسرائيلية عن رفض المنظومة الأمنية العودة لسياسة الاغتيالات في قطاع غزة خلال الاجتماع الذي استمر لأكثر من 5 ساعات ناقش خلالها الكابينت حلولاً عدة لعلاج التوتر الأمني في الجنوب، تنوعت ما بين مطالب بتوسيع العمليات العسكرية الهجومية ضد القطاع، ومطالب بتوسيع التسهيلات الاقتصادية لتحسين مستوى حياة السكان في قطاع غزة.

هناك من ذهب بعيداً في خياراته العدوانيّة، فقد أكد وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس إنه يتعيّن على حكومته الشروع في "عملية عسكرية واسعة" في قطاع غزة، قائلاً: " يتعين علينا شن عملية عسكرية واسعة، وبعد ذلك فقط، التوجه إلى تسوية". وأضاف: "إذا لم يكن هناك خيار، ويكون قرارنا القضاء على سلطة حماس، فإن ذلك يتطلب عملية برية، وسيكون لذلك ثمن".

التهديد الإسرائيلي قابله رئيس حركة حمال في غزة يحيى السنوار بخطاب ردع من العيار الثقيل، مخاطباً قادة الاحتلال الإسرائيلي بالقول: "تجهزوا لشيء كبير.. لأننا لن نقبل ببقاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ولن نصبر أكثر من ذلك".

وفي حين أكّد السنوار أنه قد "بلغ السيل الزبي، وأنّ المقاومة ستضرب "تل أبيب" على مدار ستة أشهر كاملة إن استمر تضييق الخناق على قطاع غزة، توجّه لرئيس الوزراء المكلّف بالقول: "سمعنا أقوالاً من كبار المسؤولين الإسرائيليين، تصريحات انضم إليها غانتس، ونقول إننا ننتظر منك إذا كنت تستطيع تشكيل حكومة لمعرفة ما ستفعله، سنجعلك تلعن اليوم الذي ولدتك فيه أمك".

لا شكّ أن مداولات المجلس الوزاري المصغّر، وكذلك ردّ السنوار، أمور تستدعي التوقّف ملياً، لأننا سنكون أمام عمل عسكري مفاجئ دون سابق إنذار، وهنا تجدر الإشارة إلى التالي:

أوّلاً: تشير التهديدات الإسرائيلية إلى السياسة العدوانية المستخدمة من قبل الساسة الإسرائيليين فمن غير المستبعد أن يذهب نتنياهو الغارق في ملفات الفساد إلى مواجهة جديدة، هناك حالة من الفوضى والإرباك السياسي الذي يعيشه الكيان، وبالتالي قد يعتقد نتنياهو أن هذا الواقع يمثّل فرصة له للهروب إلى الأمام.

ثانياً: رغم وجود خلاف واضح داخل الكابينت، إلاّ أنّه من غير المعلوم كيف تمّ حسم الخلاف، وبالتالي قد يعمد الكيان الإسرائيلي لتوجيه ضربة استباقية لحركة حماس الأمر الذي يفتح الباب أمام مواجهة شاملة، لا يجب الاستخفاف بمثل هذه التهديدات، لاسيّما في ظل هذه الظروف التي يعيشها نتنياهو، رغم ان القيادة الإسرائيلية تولي اهتماماً أكبر بالجبهة الشمالية، مع لبنان سوريا، إلاّ أن نتنياهو قد يستخدم اعتباراته السياسية الضيّقة لتوجيه ضربة لغزّة بغية تعزيز أوراقه السياسية، وبالتالي الهروب من المحاسبة بضع أشهر إلى الأمام فيما يرتبط بقضايا الفساد.

ثالثاً: يشير خطاب السنوار إلى استدعاء حالة الردع في ضوء التهديد الإسرائيلي المتنامي، وبالتالي منع الكيان الإسرائيلي من فرض معادلاته على المقاومة، تحدّث السنوار بلغة الواثق، قائلاً: "سيرى العالم أننا ما صبرنا على الجوع والجراح والحصار إلا لنبني قوة لتمريغ أنف جيش الاحتلال بالتراب.. هناك نحو 70 ألف شاب تحت السلاح في كتائب القسام وسرايا القدس وسائر فصائل العمل المسلح والأجهزة الأمنية".

رابعاً: يدرك السنوار العارف تفاصيل الداخل الإسرائيلي من حيث قدرته على الصمود في تعرض الجبهة الداخلية لضغط عسكري لم يسبق أن شهده الكيان طوال تاريخه، لا شكّ أن خطاب السنوار سيشكّل مفاجئة، ليس لغانتس فحسب، بل للداخل الإسرائيلي، لاسيّما مع إعلانه لأول مرّة عن عدد المقاتلين، باختصار، عمد الخطاب إلى تثبيت حالة الردع، وإعادة التذكير بما لدى المقاومة من مفاجآت قادرة على قلب المعادلة وجعل الفاتورة الإسرائيلية باهظة الثمن.

إذن، ومع استحضار الكيان الإسرائيلي لخطاب التهديد، عمد السنوار إلى استعمال خطاب الردع للحفاظ على قواعد الاشتباك التي لن يسمح بتغيرها، لطالما كان الكيان الإسرائيلي هو البادئ بأي عدوان على غزة، وكانت الصواريخ هي الخيار الأنسب لردعه.

اليوم، باتت المقاومة الفلسطينية أقوى بكثير مما كانت عليه عام 2015، وبالتالي نعتقد أن يذهب الساسة الإسرائيليون إلى جولة ما بين الحروب مع قطاع غزة، ولكن كيف سيكون ردّ حماس هذه المرّة؟ وهل ستُدار الأمور هذه المرّة دون الخروج إلى حرب واسعة؟ أم إن الأمور ستتدحرج.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

غزة حركة حماس الكيان الإسرائيلي بيني غانتس نتنياهو

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء