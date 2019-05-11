للمرة الأولى منذ بداية الاحتجاجات في لبنان الحريري يلتقي باسيل

الوقت- لأول مرة منذ الأحداث التي يمر بها لبنان، عقد يوم أمس الاثنين لقاء بين رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ووزير الخارجية فيها جبران باسيل في بيت الوسط وذلك للتباحث في شكل الحكومة الجديدة.

وأفادت قنوات إعلامية لبنانية بأن اللقاء استمر أربع ساعات وتحدثت عن معلومات تشير إلى أن الأجواء اتسمت بالإيجابية، ويعتبر هذا اللقاء هو الأول بين الحريري وباسيل منذ بدء الاحتجاجات.

وفي نفس الوقت قطع محتجون طرقاً عديدةً في العاصمة اللبنانية إضافة إلى طرق رئيسية تصل المناطق بعضها ببعض، وسط استياء شعبي متصاعد مع منع متظاهرين للمواطنين من المرور.

وقد أغلق محتجون طرقاً رئيسيةً وحيويّةً وسط بيروت منها جسر الرينغ الذي يربط شطري العاصمة كما قطعوا طرقًا عامةً باتجاه الجنوب وأشعلوا الإطارات عند الطريق العام لجبيل الذي يصل بيروت بالشمال.

لبنان, الحريري, باسيل, احتجاجات لبنان

يذكر أن اللبنانيين قد خرجوا الى الشوارع في 17 تشرين الأول وذلك بسبب عدم رضاهم حول فشل السياسات الاقتصادية المتبعة منذ 30 عاماً والتي حمل لبنان على إثرها أكثر من 90 كليار دولار ديوناً للبنك الدولي.