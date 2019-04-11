هآرتس: قدرة الجيش الإسرائيلي أمام إيران أصبحت مصدر قلق

الوقت- نشرت صحيفة هآرتس تقريراً يبيّن استعداد الجيش الصهيوني للقتال على جبهات مختلفة، بما في ذلك المواجهة مع إيران في حين أعرب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق جادي أيزنكوت عن قلقه بشأن قدرة الجيش على مواجهة إيران.

في بداية التقرير وفي إشارة إلى تقرير العام الماضي للجنرال إسحاق بريك، مفتش الجيش الصهيوني، بأن الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعداً لدخول حرب جديدة في المنطقة، بذل أيزنكوت قصارى جهده لمواجهة هذه الانتقادات.

وكتب بريك في التقرير "الأسوأ من عدم رغبة الجيش في الدخول في حرب جديدة هو أن القادة العسكريين الإسرائيليين يتجاهلون هذا الافتقار إلى الاستعداد ... إذا كانت هناك حرب، فإن الضرر الذي رأيناه في معركة يوميكيبور سيكون أسوأ، وسيكون الأمر صغيراً جداً بالمقارنة ... قادة تل أبيب قاموا بتدريب الجيش فقط للتعامل مع الوضعين، لبنان وغزة، لكن السوريين عادوا.. إن هذا التهديد هو الأكثر أهمية الذي لم نعتبره".

وقالت صحيفة هآرتس إنه حتى التفاخر بقدرة الجيش الإسرائيلي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إلحاق أضرار جسيمة بإيران أصبح مصدر قلق خلال الشهر الماضي، "لقد أكدت أيضاً على استعداد الجيش الإسرائيلي وضعف أعدائه".

ونقلت الصحيفة عن رئيس أركان الجيش الصهيوني آفي كوتشاوي قوله الأسبوع الماضي: "رسم مسؤول عسكري كبير آخر صورة أوضح [عن وضع الجيش] وأبقاها سرية خلال الاجتماعات"، "لقد حذّر من أنه إذا لم تبدأ إسرائيل على الفور في تقوية نفسها، فإن جيشها سيفقد ميزته النوعية."

وقال كوتشاوي: "حزب الله يزداد قوة وإسرائيل وطهران في صراع مباشر ، حتى لو لم يكن في ساحة المعركة"، "ميزانية الجيش الحالية ليست كافية للتهديدات الإيرانية المستقبلية."

ثم تساءلت هآرتس عما إذا كانت قدرة الجيش الإسرائيلي قد تعرضت للخطر أو الفخر الذي بالغت فيه منذ البداية: ما أجرته هآرتس لا يعتبرها صغيرة، "هذه تهديدات كان يجب على الجيش إعدادها منذ خمس سنوات."

ذكرت محطة إذاعية تابعة للجيش الصهيوني قبل أيام قليلة أن تل أبيب كانت تتوقع هجوماً مباشراً باستخدام صواريخ كروز الإيرانية ردّاً على الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة ضد مجموعات المقاومة في العراق وسوريا.