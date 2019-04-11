اصطياد ترامب في المياه العکرة لحرائق كاليفورنيا

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 7 ربيع الاول 1441

إخترنا لكم

تهديدات الكابينت.. وردّ الـ70 ألف مقاتل!

تهديدات الكابينت.. وردّ الـ70 ألف مقاتل! الوقت- يعلو الصوت الإسرائيلي مجدّداً ضد قطاع غزّة. الكيان الإسرائيلي الغارق في أزمته السياسية المرتبطة بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، يسعى لاستغلال الانتخابات الفلسطينية بغية توجيه

السفارات الأمريكية وتاريخها الأسود.. السفراء الجواسيس أم جواسيس الياقات البيضاء؟ الوقت- نظرًا لموقعها الاستراتيجي واحتياطياتها الكبيرة من الطاقة، كانت منطقة غرب آسيا دائمًا واحدة من أهم أهداف التجسس والتخريب والتدخل التي قامت بها الولايات المتحدة خلال العقود الماضية، حيث أن معظم دول هذه المنطقة الهامة تُدار من قبل السفارات الامريكية الموجودة فيها.

قمة "شنغهاي" الثامنة عشرة.. ما هي الخطط الجديدة المتعلقة بالدفاع والأمن التي تم الكشف عنها؟ الوقت- تعتبر منظمة "شنغهاي" للتعاون هي منظمة دولية تقوم على حماية أعضاءها من التهديدات الغربية ولقد تم إنشاء هذه المنظمة لمواجهة والوقوف في وجه حلف "الناتو"، ولكن السبب الرئيسي لتشكيل هذه المنظمة يتمثل في مواجهة التدخل الأمريكي المحتمل في دول كبرى مثل الصين وروسيا.

خارطة طريق المرجعية الدينية العراقية لمستقبل البلاد السياسي الوقت- المرجعية الدينية العراقية التي کانت قد أعلنت موقفها من التطورات الحالية منذ بداية الاحتجاجات الشعبية في البلاد، أصدرت بيانًا أکدت فيه علی دعم مطالب الناس المشروعة مجدداً...

السعودية تتنتفس الصعداء في اليمن.. ولكن ماذا لو كان الأمر خديعة؟ الوقت- ما عجزت عنه في الميدان تحاول أن تنجزه من خلال السياسة؛ هذا هو حال السعودية اليوم في اليمن، اذ ظهر للجميع مدى عجز هذه الدولة عن ادارة حرب اليمن، وعلى الرغم من انها تقود التحالف العربي ضد اليمن ...

أخبار

ترامب ينسحب رسميا من اتفاقية "المناخ".. وماكرون يأسف

ترامب ينسحب رسميا من اتفاقية "المناخ".. وماكرون يأسف

الوقت- أعلنت واشنطن رسميا، يوم أمس الاثنين، انسحابها من اتفاقية باريس للمناخ، لتكون أمريكا بذلك القوة الاقتصادية الوحيدة الخارجة عن المعاهدة المناخية.

الكشف عن المجموعة الأولى للإفادات السرية التي تدين ترامب بقضية أوكرانيا الوقت- كشف نواب ديمقراطيون، يوم أمس الاثنين، عن المجموعة الأولى من نصوص إفادات سرية أدلى بها دبلوماسيون أمريكيون

هيومن رايتس ووتش: "القمع" في عهد بن سلمان يشوه صورة الإصلاحات الاجتماعية! الوقت- أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحقوقية الدولية، في تقرير لها نشر يوم أمس الاثنين، إن "القمع" في عهد ولي العهد

للمرة الأولى منذ بداية الاحتجاجات في لبنان الحريري يلتقي باسيل الوقت- لأول مرة منذ الأحداث، عقد يوم أمس الاثنين لقاء بين رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري ووزير الخارجية فيها جبران

هذا ما جاء في رسالة روحاني الى العاهل السعودي! الوقت- اعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، صباح اليوم، بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني وجّه رسالة إلى ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز

تواصل التظاهرات في العراق والسلطات تغلق جسر الأحرار في بغداد الوقت-قالت مصادر إعلامية عراقية بأن السلطات أغلقت جسر الأحرار بالكتل الإسمنتية، بعد محاولات المتظاهرين عبوره.

صالحي: طهران صنعت وأعادت تشغيل أجهزة طرد مركزي خلال الشهرين الماضيين الوقت- أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي أكبر صالحي، صباح اليوم، أن بلاده تمكنت من إعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي بسرعة وبق

مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي تنطلق اليوم الوقت- انطلقت صباح اليوم الاثنين مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في العاصمة طهران وسائر مدن البلاد.

الشرطة العراقية تعلن عودة الهدوء إلى محيط القنصلية الإيرانية في كربلاء أعلنت الشرطة العراقية سيطرتها الكاملة على محيط القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء المقدسة بعد أعمال شغب قام بها مجموعة من الأفراد.

السعودية تعلن مقتل 7 عسكريين سعوديين على حدود اليمن خلال يومين الوقت- أعلنت السعودية مقتل 7 عسكريين سعوديين على الحدود اليمينية السعودية خلال اليومين الفائتين.

الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات تطول عدداً من الفلسطينيين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية الوقت- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، حملة اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

مرشحة للرئاسة الأمريكية: ترامب يسلب نفط السوريين باستخدام القوات العسكرية الوقت- اتهمت المرشحة للرئاسة الأمريكية، عضو مجلس النواب من الحزب الجمهوري، تولسي غابارد، رئيس أمريكا، دونالد ترامب، بسلب نفط السوريين باستخدام القوات العسكرية لبلاده.

نائب الرئيس الإيراني: استمرار الاتفاق النووي مرهون بتنفيذ جميع الأطراف تعهداتها الوقت-قال نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، يوم أمس السبت خلال كلمة له في المؤتمر الثامن عشر لمجلس رؤساء

انفجار مفخخة بسوق تل أبيض السورية.. وسقوط قتلى الوقت-ارتفعت حصيلة التفجير الذي وقع في مدينة تل أبيض في ريف الرقة إلى 19 قتيلاً، فيما أصيب نحو 30 شخصاً بجروح.

ايران تسلم الدول الخليجية خطة طهران الإقليمية للأمن والتعاون في مضيق هرمز الوقت- كشف وزارة الخارجية الإيرانية ان الرئيس حسن روحاني سلم الدول الخليجية والعراق خطة طهران الإقليمية للأمن والتعاون في المنطقة ضمن مبادرة هرمز للسلام.

تعرف على الـ 5 مرشحين الذين يتنافسون الشهر المقبل على منصب الرئاسة الجزائرية الوقت- أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الرئاسية الجزائرية، محمد شرفي، يوم أمس عن قبول طلب الترشّح لـ5 مرشحين من أصل 23.

المخابرات الإسرائيلية تعتقل وزير شؤون القدس فادي الهدمي، فما هو السبب؟ الوقت- اعتقلت مخابرات وشرطة الإحتلال الإسرائيلي وزير شؤون القدس فادي الهدمي، فجر اليوم، في حي الصوانة في القدس.

ما هي العملية السرية التي تشنها "إسرائيل" ضد اللواء قاسم سليماني؟! الوقت- نشر موقع Intelligenceonline الأمريكي تقريراً يكشف قيام الموساد و شعبة "أمان" (شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية)

تظاهرات في لبنان من أجل حكومة مستقلة الوقت- قالت الرئاسة اللبنانية، صباح اليوم، أن الرئيس ميشال عون يجري الاتصالات الضرورية لحل بعض العقد أمام تشكيل

تقرير أميركي ينتقد دعم السعودية والإمارات للإرهاب في الشرق الأوسط! الوقت- نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريراً خاصاً بالحرب على الإرهاب، هاجمت فيه عددا من الدول بسبب ارتباطها بالإرهاب، من بينها دول عربية أبرزها السعودية

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

السفارات الأمريكية وتاريخها الأسود.. السفراء الجواسيس أم جواسيس الياقات البيضاء؟

ترامب ينسحب رسميا من اتفاقية "المناخ".. وماكرون يأسف

ما الذي يحدث شمال غرب سوريا وما هي المحاولات التي تقوم بها ترکيا لضمان بقاء عناصرها؟

تهديدات الكابينت.. وردّ الـ70 ألف مقاتل!

للمرة الأولى منذ بداية الاحتجاجات في لبنان الحريري يلتقي باسيل

صالحي: طهران صنعت وأعادت تشغيل أجهزة طرد مركزي خلال الشهرين الماضيين

هآرتس: قدرة الجيش الإسرائيلي أمام إيران أصبحت مصدر قلق

تواصل التظاهرات في العراق والسلطات تغلق جسر الأحرار في بغداد

هيومن رايتس ووتش: "القمع" في عهد بن سلمان يشوه صورة الإصلاحات الاجتماعية!

هذا ما جاء في رسالة روحاني الى العاهل السعودي!

الكشف عن المجموعة الأولى للإفادات السرية التي تدين ترامب بقضية أوكرانيا

رياضي فلسطيني يعبّر عن شكره للكاراتيه اللبناني لعدم قبوله التتويج مع لاعب صهيوني.. فماذا فعل؟

نيويورك تايمز: لقد تعلّم الجميع في العالم أن أمريكا تخون حلفاءها

اصطياد ترامب في المياه العکرة لحرائق كاليفورنيا

الشروط المسبقة لنجاح محادثات السلام بين السعودية واليمن

السعودية تتنتفس الصعداء في اليمن.. ولكن ماذا لو كان الأمر خديعة؟

قمة "شنغهاي" الثامنة عشرة.. ما هي الخطط الجديدة المتعلقة بالدفاع والأمن التي تم الكشف عنها؟

تقرير أميركي ينتقد دعم السعودية والإمارات للإرهاب في الشرق الأوسط!

آخر التطورات على الساحة العراقية.. من هي الجهات السياسية المسلّحة التي تسعى لإسقاط "عادل عبد المهدي"؟

هل ستكون الرياض هي السبب وراء انهيار مجلس تعاون الخليج الفارسي؟

كوبا تنفي اتهمات أمريكا حول وقوفها وراء الاحتجاجات في أميركا اللاتينية

الحريري يعلن نيته تقديم استقالته لرئيس الجمهورية

استقالة الحريري.. لبنان إلى أين؟

مجلس النواب الأميركي يطلق اجراءات عزل ترامب

كابوس الصواريخ اليمنية وأرق نتنياهو المزمن

خارطة طريق المرجعية الدينية العراقية لمستقبل البلاد السياسي

هكذا علق الاعلام الإسرائيلي على فيديو حزب الله "بالمرصاد"!

اللجنة الدستورية السورية والتحديات المقبلة.. هل سيتم التوصل إلى حلول جذرية للأزمة السورية؟

الغارديان: شكوك حول رواية دونالد ترامب الدرامية عن قتل البغدادي

اللواء سليماني والسيد نصر الله على قائمة كيان الاحتلال للاغتيالات

مرة جديدة... رئيس الإكوادور يعلن حظر التجوال في العاصمة كيتو

قيس سعيد.. درس جديد للعالم بالديمقراطية

لقاء السيد نصرالله-باسيل: بين الاقتصاد والسياسة

لماذا سحب الأمريكي أذيال الخيبة من سوريا إلى العراق؟

لماذا تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟

حمدوك والبرهان يزوران السعودية والإمارات.. هل بدأت الجارتان في نسج شباكهما للإيقاع بالخرطوم في مستنقعهما؟

أبرز التحديات التي تواجه رئيس تونس الجديد

كوريا الشمالية: الحوار مع أميركا فشل

ما هو الدور الذي لعبه البعثیون في الاضطرابات الأخيرة التي شهدها العراق؟ + صور

ما له وما عليه: حراك لبنان إلى أين؟

المسلحون الأكراد السوريون يستسلمون لحكومة "بشار الأسد".. هل فقدوا الأمل كلياً من واشنطن؟

ما هو مصير الاحتجاجات العراقية عقب إعلان "عبد المهدي" ثلاث حزم إصلاحية ؟

روحاني إلى أذربيجان يوم غد الخميس

بيان حماس حول العدوان التركي: بين الحياد والتحيّز

استقالة الحريري.. لبنان إلى أين؟

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

اصطياد ترامب في المياه العکرة لحرائق كاليفورنيا

الثلاثاء 7 ربيع الاول 1441
 
 
 
 
 
اصطياد ترامب في المياه العکرة لحرائق كاليفورنيا
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً تصريحاً مثيراً للجدل بشأن حرائق كاليفورنيا.

وفي حسابه على تويتر، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أداء حاكم ولاية كاليفورنيا بشأن كيفية مكافحة الحريق الهائل في هذه الولاية.

حيث كتب ترامب في حسابه على تويتر: "كان أداء حاكم ولاية كاليفورنيا "غافين نيوسام" فظيعاً، أخبرته منذ أول يوم التقينا فيه أنه يجب عليه تنظيف أراضي الغابات بغض النظر عما يطلبه رؤساؤه وأنصار حماية البيئة".

وتابع ترامب: "الآن جاء الحاكم إلى الحكومة الفيدرالية طلباً للمساعدة، لا مزيد من المساعدة، حسِّن أدائك أيها الحاكم، لا نرى مثل هذه الحرائق في ولايات أخرى، لكن فرقنا تعمل بشكل جيد لإخماد هذا الحريق الضخم، إنهم رجال إطفاء ممتازون!".

ما هي قصة حرائق كاليفورنيا؟

شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية حرائق هائلة في السنوات الأخيرة، وكانت حرائق "کمب فاير" التي بدأت في 8 نوفمبر 2018، أكبر حريق مدمّر في تاريخ كاليفورنيا، حيث دمّر الحريق بلدة "باراديس" الشمالية بسرعة 32 هكتاراً في الدقيقة، وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، انتشر الحريق في مناطق مختلفة وأخلي العديد من المناطق السكنية.

في الوقت الحاضر أيضاً، تسبب الحريق الذي اندلع مؤخراً في هذه الولاية الغربية من أمريكا بأضرار جسيمة.

العلماء المرتبطون بحرائق كاليفورنيا يشيرون إلى عدة عوامل، ويعتقدون أن السبب الأول لهذه الحرائق هو تغير المناخ في كاليفورنيا.

كاليفورنيا، مثلها مثل معظم ولايات غرب أمريكا، تكسب معظم رطوبتها خلال فصلي الخريف والشتاء، وبعد ذلك، بسبب قلة الأمطار والحرارة، تجف النباتات في المنطقة تدريجياً خلال فصل الصيف، وفي مثل هذه الحالة، يعمل هذا الغطاء النباتي كحطب للحريق.

وعلى الرغم من أن مناخ كاليفورنيا يجعل هذه المنطقة عرضةً للحرائق، إلا أن الصلة بين تغير المناخ وحرائق كاليفورنيا الضخمة لا يمكن إنكارها.

لقد ارتفعت درجة حرارة الهواء في ولاية كاليفورنيا بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات فهرنهايت، وهذه الحرارة تزيد من احتمالية نشوب حريق عن طريق زيادة جفاف الغطاء النباتي.

أول حريق سجل في ولاية كاليفورنيا يعود إلى عام 1932، ومن بين الحرائق العشر الكبرى التي حدثت بعد ذلك، وقعت تسع حالات منذ عام 2000 فصاعداً، وخمس حالات منذ عام 2010 فصاعداً، وحالتان في هذا العام، ويشمل ذلك أكبر حريق في تاريخ كاليفورنيا أيضاً.

كذلك، في كاليفورنيا هنالك عدد كبير من السكان ولها موسم جفاف طويل حقاً، والناس دائماً يتسبّبون في خلق شرارات الحرائق.

ومع تقدّم موسم الجفاف، تصبح الأرض أكثر جفافاً وتزيد معها إمكانية أن يخطئ شخص ما في إحداث شرارة وبدء حريق.

كما يشارك الناس في نشوب الحريق من طريق آخر أيضاً، وهو عبر اختيار مكان المعيشة، فالناس ينتقلون إلى المناطق القريبة من الغابات، وهي أكثر عرضةً للحرائق.

من ناحية أخرى، في كل خريف، فإن الرياح القوية المعروفة باسم رياح "سانتا آنا" تنقل الهواء الجاف من منطقة "الحوض العظيم" إلى جنوب كاليفورنيا، وتلعب هذه الرياح دوراً مهماً في نشر الحرائق.

اصطياد ترامب في المياه العكرة لحرائق كاليفورنيا

لكن الأمر المهم هو أن ترامب يستخدم حريق كاليفورنيا كفرصة لنفي المسؤولية عن نفسه وإلقاء اللوم على منافسيه الديمقراطيين.

لقد أظهر ترامب من قبل أنه يستغل كل الفرص لتحقيق مكاسب شخصية، وفي الآونة الأخيرة أيضاً، في حادثة اغتيال أبي بكر البغدادي المزعوم، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أثار استغراب الجميع عن طريق مزاعم حول مقتله، إلى درجة شككت مصادر أمريكية في تصريحات ترامب حول كيفية اغتيال أبي بكر البغدادي.

لذا، فليس من المستغرب أن تكون حادثة حريق كاليفورنيا فرصةً لترامب للاستغلال الدعائي، لأن سلوكه السابق أيضاً يُظهر إساءة استخدام الأحداث من قبل هذا الرئيس الأمريكي التاجر.

شجار ترامب مع حكام أمريكا

منذ بداية رئاسته، كان ترامب على خلاف لفظي مع "نيوسام" حاكم كاليفورنيا، وهو عضو في الحزب الديمقراطي المنافس له، وفي العام الماضي، دخل ترامب ونيوسام في جدال علی تويتر حول مشروع قطار فائق السرعة في كاليفورنيا.

كما اتهم نيوسام ترامب بالترويج لـ "ثقافة العنف بالسلاح" وقال: "لقد أنجزت كاليفورنيا واجبها، لكن الموجودين في البيت الأبيض يدعمون السياسات التي تقوِّض كل ما فعلناه، وسوف يتكرر ذلك عدة مرات، تباً لكم".

لكن خلاف ترامب ليس مع حاكم كاليفورنيا فحسب، بل لديه اختلافات كبيرة مع حكام أمريكا أيضاً.

على سبيل المثال، قبل بضعة أشهر، انتقد حاكم ولاية ماساتشوستس "تشارلي بيكر" بشدة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد النساء الديمقراطيات في الكونغرس، واصفاً إياها بالعنصرية.

وفي هذا الصدد، قال حاكم ولاية ماساتشوستس: "إن تغريدات الرئيس الأمريكي محرجة وعنصرية، هذه التغريدات تسبّب الكثير من الحالات الشاذة في الحياة العامة، وأنا أدينها".

بالإضافة إلى ذلك، خلال أوامر ترامب لمكافحة الهجرة أيضاً، عارضت بعض الولايات الأمريكية بما فيها "كولورادو"، قوانين الهجرة الخاصة بترامب، وطالبت باتخاذ إجراءات قانونية وقضائية ضد أوامر الهجرة الخاصة بترامب.

كذلك، يعتبر حاكم ولاية "كونيتيكت" الديمقراطي "نيد لامونت" من معارضي ترامب الألداء، والذي انتقد مراراً سياسات الحكومة الفيدرالية في واشنطن خلال عهد ترامب.

من ناحية أخرى، يوجد الآن عدد كبير من الولايات الأمريكية يحكمها حكام ديموقراطيون، على جدال غير قليل مع ترامب.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

ترامب حرائق كاليفورنيا الولايات المتحدة

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء