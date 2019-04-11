مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي تنطلق اليوم

الوقت- انطلقت صباح اليوم الاثنين مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في العاصمة طهران وسائر مدن البلاد.

هذا وبمجرد انطلاق المسيرات صدحت اصوات المشاركين فيها بشعارت "الموت لامريكا " و"الموت لاسرائيل" معربين بذلك عن خضبهم واستنكارهم لسلوكيات الاستكبار العالمي.

ويقوم 150 صحفيا ومصورا من وسائل الاعلام الاجنبية و 2500 صحفي ومصور من وسائل الاعلام المحلية بتغطية مراسم اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي الذي يصادف اليوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر.

ومن المقرر ان يلقي القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي كلمة في المراسم التي تجري في طهران.