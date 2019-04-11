السعودية تعلن مقتل 7 عسكريين سعوديين على حدود اليمن خلال يومين

الوقت- أعلنت السعودية مقتل 7 عسكريين سعوديين على الحدود اليمينية السعودية خلال اليومين الفائتين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم امس الاحد في موقعها الرسمي مقتل 3 عسكريين وهم عدنان بن عبيد الشربي، ومحمد أحمد المنجحي ومحمد بن أحمد زايغ النجعي الذين قتلوا في الحد الجنوبي.

وأعرب أمراء المناطق التي ينتمي لها القتلى عن تعازيهم لذوي القتلى، ونقلوا تعازي ومواساة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده محمد بن سلمان.

وأعلنت الوكالة السبت عن تعازي الملك سلمان وولي عهده لذوي الـ4 عسكريين قتلوا بالحد الجنوبي في منطقة جيزان وهم سلطان بن يحي محمد الودعاني وعبدالرحمن بن يحي محمد الخبراني و جبران بن حسين يحي المالكي وحمود بن شوعي محمد دغاس حمدي.

وتقود السعودية تحالف عدوان على جارها اليمن منذ نحو 5 سنوات راح ضحيتها آلاف الضحايا وتسببت بخسائر كبيرة لليمن على مستوى البنى التحتية والخدمات وزادت من الفقر ووصلت الكارثة الانسانية في هذا البلد الى مستويات قياسية.