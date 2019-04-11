الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات تطول عدداً من الفلسطينيين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية

الوقت- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، حملة اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

وصرح الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته اعتقلت خلال ساعات الليل 15 فلسطينيا، مضيفا "تم ضبط سلاح ومصادرة عشرات الآلاف من الشواكل".

ومن جانبها، ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر الاثنين الأسير المحرر عدي شوقي استيتي عقب اقتحام مخيم جنين، مشيرة إلى أنهم "فتشوا منزل ذويه وعددا من المنازل في المخيم".

ورصدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين من حي تل الرميدة، وسط الخليل.

وأوضحت بأن قوات الاحتلال داهمت حي تل الرميدة وسط إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، قبل أن تعتدي على عائلة الناشط عماد أبو شمسية بالضرب، وتعتقل نجلها عوني أبو شمسية (20 عاما) والشاب بسام أبو عيشة.

ولفتت "وفا" إلى أن شبانا من مدينة القدس المحتلة تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة العيسوية باستهدافهم بالألعاب النارية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء فلسطينيين اعتقلتهم قوات الاحتلال من مناطق الضفة الغربية المحتلة.