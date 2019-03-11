انفجار مفخخة بسوق تل أبيض السورية.. وسقوط قتلى

الوقت-ارتفعت حصيلة التفجير الذي وقع في مدينة تل أبيض في ريف الرقة إلى 19 قتيلاً، فيما أصيب نحو 30 شخصاً بجروح. وقد نجم الانفجار الذي وقع في الشارع الرئيسي داخل مدينة تل أبيض عن سيارة مفخخة.

هذا وحمّلت وزارة الدفاع التركية في بيان لها وحدات حماية الشعب الكردية المسؤولية عن الانفجار.

وقالت "نندد بأشد العبارات هذا الاعتداء غير الإنساني الذي ارتكبه إرهابيو وحدات حماية الشعب الكردية ضد مدنيين أبرياء في تل أبيض".

وفي سياق منفصل، أنهت اللجنة الدستورية السورية الموسعة أعمالها، وستبدأ اللجنة المصغرة اجتماعاتها اعتباراً من الإثنين المقبل.