ايران تسلم الدول الخليجية خطة طهران الإقليمية للأمن والتعاون في مضيق هرمز

الوقت- كشف وزارة الخارجية الإيرانية ان الرئيس حسن روحاني سلم الدول الخليجية والعراق خطة طهران الإقليمية للأمن والتعاون في المنطقة ضمن مبادرة هرمز للسلام.

وكشف الناطق باسم الوزارة أن ايران سلمت النص الكامل للخطة وطلب الرئيس روحاني التعاون المشترك لتنفيذ المبادرة التي كان قدّمها في الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي كشف أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف يعتزم أيضاً توجيه رسالة في هذا الخصوص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني عرض في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، الخطوط العريضة لخطة التعاون الأمني التي أطلق عليها "مبادرة هرمز للسلام"، خلال كلمته في الجمعية العامة الأمم المتحدة، موضحاً أن هدفها هو "الارتقاء بالسلام والتقدم والرخاء لكل الشعوب المستفيدة من مضيق هرمز، وتأسيس علاقات ودية، وإطلاق عمل جماعي لتأمين إمدادات الطاقة وحرية الملاحة".

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كان قد كتب مقالة في صحيفة الراي الكويتية تحدث فيها عن "مبادرة هرمز للسلام" التي طرحها الرئيس الإيراني حسن روحاني في الأمم المتحدة وهي مبادرة سلمية تجاه دول الخليج الفارسي كافة.

ظريف قال إن هذه المبادرة مبنية علی أصول ثابتة، منها الالتزام بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، وحسن الجوار، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضیها، وعدم الإخلال بالحدود الدولية، وحل كلّ الخلافات بطرق السلمية، ورفض التهديد واللجوء إلى العنف أو المشاركة في أي تحالف أو حلف عسكري ضدّ أحدها الآخر.

واعتبر ظريف أن مبادرة هرمز للسلام بمشاركة الدول المتعلقة به وهي المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة قطر، مملكة البحرين والجمهورية الإسلامية الإيرانية، تتمتع بالإمكانيات اللازمة والكافية لتحقيق الأمن الشامل في ربوع المنطقة عن طريق الحوار الإقليمي الداخلي، مشدداً على ضرورة الاستفادة من إمكانية الأمم المتحدة لايجاد غطاء دولي لإزالة القلق المحتمل لدی بعض الأطراف وتأمين المصالح المشروعة للمجتمع الدول.