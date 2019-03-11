المخابرات الإسرائيلية تعتقل وزير شؤون القدس فادي الهدمي، فما هو السبب؟

الوقت- اعتقلت مخابرات وشرطة الإحتلال الإسرائيلي وزير شؤون القدس فادي الهدمي، فجر اليوم، في حي الصوانة في القدس.

وبحسب شهود عيان فقد قامت المخابرات الإسرائيلية بتفتيش المنزل والاعتداء عليه وتوجيه الكدمات ودفعه أمام عائلته ومن ثم اعتقاله.

وحتى الساعة فان خلفية الاعتقال غير معروفة، إلّا أنها تقع ضمن إعاقة عمله في مدينة القدس.

ومن جهة أخرى، أشارت "وفا" إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب داود زكريا موسى بعد مداهمة منزله، فجر الأحد، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأضافت بأن قوات الاحتلال اعتقلت نبيل صالح عواد حمدان (52 عاما) عقب مداهمة منزله في بلعا شرقي طولكرم.

ويذكر أن هذه المرة الثالثة التي يتم اعتقاله ومداهمة منزله، إضافة إلى عشرات الاستدعاءات منذ توليه منصب وزير القدس.