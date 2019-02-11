موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 4 ربيع الاول 1441

إخترنا لكم

السعودية تتنتفس الصعداء في اليمن؛ ولكن ماذا لو كان الأمر خديعة؟

السعودية تتنتفس الصعداء في اليمن؛ ولكن ماذا لو كان الأمر خديعة؟ الوقت- ما عجزت عنه في الميدان تحاول أن تنجزه من خلال السياسة؛ هذا هو حال السعودية اليوم في اليمن، اذ ظهر للجميع مدى عجز هذه الدولة عن ادارة حرب اليمن، وعلى الرغم من انها تقود التحالف العربي ضد اليمن ...

إنضمام الأكراد إلى الجيش السوري؛ من نجاحات التعاون إلى فوائد الاندماج إن الافتقار إلى القوة الجوية لمواجهة الغارات الجوية، الضعف في حيازة الأسلحة الثقيلة، التنظيم السيء والافتقار إلى الشرعية الدولية والتي جعلت تركيا تعتبرهم إرهابيين، هي نقاط ضعف کبيرة سيتم التغلب عليها من خلال الانضمام إلى الجيش.

هل ستكون الرياض هي السبب وراء إنهيار مجلس التعاون الخليج الفارسي؟ الوقت- تشعر الرياض بالقلق الشديد إزاء الحفاظ على مكانتها الدولية، ولهذا فلقد أعلنت قبل عدة أيام أنها لن تقبل زيارة رمزية لبعض المسؤولين القطريين للرياض وذلك لأنها تعتبر أن هذه الزيارة تهدف إلى استغلالها سياسياً.

دعم "أمن وسيادة الأمم" الوقت- تصريحات سماحة قائد الثورة الإسلامية يوم الأربعاء 8 نوفمبر، حول التطورات في لبنان والعراق، في مراسم تخرج جامعات ضباط الجيش، وفي حين أنها کانت موجزةً وجاءت في سياق موضوع آخر، لقيت أصداءً كثيرةً في هذين البلدين، وبالطبع كان البعض "سعيداً للغاية" بها، والبعض الآخر "غاضباً"!

"دافوس الصحراء 2" في السعودية.. الأهداف والخطط واحدة من أبرز السبل التي سيناقشها بن سلمان، والتي ستكون واحدة من أهم نقاط المؤتمر، هي طرح 5٪ من حصة أرامكو باعتبارها الشركة الأكثر ربحيةً في العالم في أسواق رأس المال، والتي يقول السعوديون إن قيمتها تبلغ ما بين 1.5 إلی 2 تريليون دولار.

أخبار

تقرير أميركي ينتقد دعم السعودية والإمارات للإرهاب في الشرق الأوسط!

تقرير أميركي ينتقد دعم السعودية والإمارات للإرهاب في الشرق الأوسط!

الوقت- نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريراً خاصاً بالحرب على الإرهاب، هاجمت فيه عددا من الدول بسبب ارتباطها بالإرهاب، من بينها دول عربية أبرزها السعودية

الثلاثاء هو الموعد الرسمي لتوقيع "اتفاق الرياض" بحضور ولي العهد السعودي والرئيس اليمني الوقت- كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في حكومة هادي المنتهية ولايته، يوم امس الجمعة، أن التوقيع الرسمي لاتفاق الرياض بين حكومة

تقرير أممي: مقتل أكثر من 100 ألف يمني منذ بدء الحرب عام 2015 والسعودية مسؤولة! الوقت-كشف مشروع بيانات الأحداث والنزاعات المسلحة (ACLED)، يوم أمس الجمعة، عن استشهاد أكثر من 100 ألف شخص في اليمن منذ عام 2015،

هكذا علق الاعلام الإسرائيلي على فيديو حزب الله "بالمرصاد"! الوقت- نشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله، مساء يوم أمس، مقطع فيديو يحمل تهديداً واضحاً للإحتلال الإسرائيلي بعد كلمة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله اليوم الجمعة.

كوبا تنفي اتهمات أمريكا حول وقوفها وراء الاحتجاجات في أميركا اللاتينية الوقت- أعلن وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز، مساء يوم أمس، رفض بلاده اتهامات واشنطن ومنظمة الدول الأميركية لهافانا بأنها تغذّي موجات الاحتجاجات الأخيرة في أميركا اللاتينية.

ترامب يهاجم بيلوسي ويتهمها بالفساد! الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء يوم أمس، أن رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي ورئيس لجنة المخابرات

شهيد في خانيونس بعد غارات على غزة والمضادات الأرضية التابعة للمقاومة تتصدى الوقت-أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد المواطن أحمد محمد الشحري (27 عاماً) متأثراً بجراحه التي أُصيب بها جرّاء غارة إسرائيلية على خانيونس فجر اليوم السبت.

داعش يبايع القرشي خلفاً لزعيمه البغدادي داعش يبايع القرشي خلفاً لزعيمه البغدادي

الرئيس العراقي يوافق على اجراء انتخابات مبكرة بعد تعديل القانون الرئيس العراقي يوافق على اجراء انتخابات مبكرة ويتحدث عن تعديل قانون الانتخابات

مجلس النواب الأميركي يطلق اجراءات عزل ترامب مجلس النواب الأميركي يطلق اجراءات عزل ترامب

هيومن رايتس ووتش: وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ارتكبت انتهاكات فظيعة في افغانستان هيومن رايتس ووتش: وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ارتكبت انتهاكات فظيعة في افغانستان

الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم 663 مليون يورو كمساعدات لدعم للاجئين في تركيا الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم 663 مليون يورو كمساعدات لدعم للاجئين في تركيا

رفع جلسة البرلمان العراقي لعدم حضور رئيس الوزراء للاستجواب رفع جلسة البرلمان العراقي لعدم حضور رئيس الوزراء للاستجواب

السيسي ينوي طرح شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية السيسي ينوي طرح شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية

وسائل اعلام عبرية: اسقاط حوامة اسرائيلية اخترقت الاجواء اللبنانية وسائل اعلام عبرية: اسقاط حوامة اسرائيلية اخترقت الاجواء اللبنانية

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل نائبة فلسطينية في الضفة الاحتلال الاسرائيلي يعتقل نائبة فلسطينية في الضفة

المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني يبحث بدء العمل بالخطوة الرابعة لخفض الالتزام النووية المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني يبحث بدء العمل بالخطوة الرابعة لخفض الالتزام النووية

هدوء حذر في لبنان بانتظار كلمة عون هدوء حذر في لبنان بانتظار كلمة عون

اشتباكات عنيفة بين قوات هادي وقوات الحزام الأمني في أبين جنوبي اليمن اشتباكات عنيفة بين قوات هادي وقوات الحزام الأمني في أبين جنوبي اليمن

القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: أي اعتداء من قبل العدو سيواجه برد ساحق الوقت- أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن أي اعتداء من قبل العدو سيواجه برد ساحق.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

تقرير أميركي ينتقد دعم السعودية والإمارات للإرهاب في الشرق الأوسط!

الثلاثاء هو الموعد الرسمي لتوقيع "اتفاق الرياض" بحضور ولي العهد السعودي والرئيس اليمني

هكذا علق الاعلام الإسرائيلي على فيديو حزب الله "بالمرصاد"!

كوبا تنفي اتهمات أمريكا حول وقوفها وراء الاحتجاجات في أميركا اللاتينية

شهيد في خانيونس بعد غارات على غزة والمضادات الأرضية التابعة للمقاومة تتصدى

ترامب يهاجم بيلوسي ويتهمها بالفساد!

إنضمام الأكراد إلى الجيش السوري؛ من نجاحات التعاون إلى فوائد الاندماج

عندما يكون حاصل جمع الدبلوماسية والسلام مساويا للصفر؛ هل ستكون الرياض هي السبب وراء إنهيار مجلس التعاون الخليجي؟

تقرير أممي: مقتل أكثر من 100 ألف يمني منذ بدء الحرب عام 2015 والسعودية مسؤولة!

تقارير عن استئناف الرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل

الإعلان عن انتهاء الصراع في جنوب اليمن.. الأهداف والآثار

دعم "أمن وسيادة الأمم"

ما له وما عليه: حراك لبنان إلى أين؟

قسد تعلن مقتل اكبر مساعدي البغدادي

داعش يبايع القرشي خلفاً لزعيمه البغدادي

تداعيات مقتل البغدادي.. لماذا دمّرت أمريكا صندوقها الأسود؟

الاجتماع الوزاري للدول الضامنة لعملية أستانا حول سوريا ينطلق اليوم في جنيف

تقدم كبير للجيش السوري في مدينتي الدرباسية ورأس العين الحدوديتين

كشمير بين الهند وباكستان.. اتهامات متبادلة ومستقبل مجهول

البرلمان العراقي يلغي جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين

استقالة الحريري.. لبنان إلى أين؟

رسالة من رئيس الوزراء العراقي الى السيد مقتدى الصدر وهذا مضمونها

مجلس النواب الأميركي يطلق اجراءات عزل ترامب

محافظ كربلاء: المدينة شهدت تظاهرات سلمية، والحكومة تحميها

شمال سوريا بعد 72 ساعة من الغزو التركي.. ماهي الأهمية الاستراتيجية لمدينتي "تل أبيض ورأس العين"؟+ خريطة ميدانية وصور

مرة جديدة... رئيس الإكوادور يعلن حظر التجوال في العاصمة كيتو

من هم القادة الثلاثة الذين أججوا لهيب الاحتجاجات العراقية الأخيرة في الفضاء الالكتروني ؟ + صور

آخر التطورات الميدانية لعملية "نبع السلام" التركية.. هل تسعى تركيا لإطلاق سراح الآلاف من معتقلي داعش ؟ + خريطة ميدانية وصور

نظرة على دور روسيا الإقليمي عشية زيارة بوتين إلى السعودية

اليمن تضع السعودية على سكّة المفاوضات لوقف قطار العدوان

ترامب يوجه ضربة جديدة للأكراد فما هي؟!

ما هو الدور الذي لعبه البعثیون في الاضطرابات الأخيرة التي شهدها العراق؟ + صور

لماذا سحب الأمريكي أذيال الخيبة من سوريا إلى العراق؟

من هي الجهات التي نفّذت الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية؟

الكشف عن تفاصيل جديدة لعملية "نصر من الله".. كيف تكبّدت السعودية الكثير من الخسائر؟ + إحصاءات وصور وخريطة ميدانية

أبرز التحديات التي تواجه رئيس تونس الجديد

قيس سعيد.. درس جديد للعالم بالديمقراطية

البخيتي: عودة سمير رضوان ضربة قوية لدول العدوان!

لقاء السيد نصرالله-باسيل: بين الاقتصاد والسياسة

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

السعودية تتنتفس الصعداء في اليمن؛ ولكن ماذا لو كان الأمر خديعة؟

السبت 4 ربيع الاول 1441
 
 
 
 
 
السعودية تتنتفس الصعداء في اليمن؛ ولكن ماذا لو كان الأمر خديعة؟
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- ما عجزت عنه في الميدان تحاول أن تنجزه من خلال السياسة؛ هذا هو حال السعودية اليوم في اليمن، اذ ظهر للجميع مدى عجز هذه الدولة عن ادارة حرب اليمن، وعلى الرغم من انها تقود التحالف العربي ضد اليمن إلا انها ظهرت خلال الأشهر القليلة الماضية بأنها تتربع على ذيل القائمة، وان الامارات ومن تدعمهم هذه الدولة هم من يسيطرون على ما كانت السعودية تحلم به في الجنوب، إلا أن الامارات التي انقلبت على حليفتها في اغسطس الماضي واستولت على عدن، يبدو انها عادت وراجعت أوراقها من جديد، لتعلن فجأة ودون سبق انذار سحب قواتها من محافظة عدن اليمنية، وسلمت مواقعها للسعودية وبهذا تكون منحت الأخيرة بارقة أمل جديدة في حرب اليمن بعد أن كانت الرياض منهارة ومهزومة، ولكن الجرعة التي أعطتها الامارات للسعودية قد تكون مؤقتة وقصيرة الأمد، وعلى السعودية ان تدرس بشكل جدي قرار الامارات الأخير لانه لايخلو من بعض الثغرات التي قد تمثل انقلابا جديدا على السعودية.

السعودية في الوقت الحالي تشعر وكأنها تملك زمام المبادرة على الاقل في جنوب اليمن، خاصة وانها تقود هذه الايام اتفاقا بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، قيل أنه سيتم يوم الثلاثاء المقبل برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

أولى فقرات هذا الاتفاق تتمحور حول انهاء انقلاب "الانتقالي الجنوبي" في عدن، وحل الخلاف بين الطرفين برعاية سعودية.
القوات التابعة للامارات والتي يطلق عليها "المجلس الانتقالي الجنوبي" استطاعت في آب الماضي السيطرة على جميع منافذ الحكم في عدن وهذا الامر أغضب حليف السعودية والذي يطلقون عليه رئيس اليمن عبد ربه منصور هادي، ولا نعلم رئيس ماذا السيد منصور هادي وهو خارج البلاد ولم يكن بحوزته اي قوة على الارض وبرزت هشاشة سلطته بعد ان سيطر الانفصاليين على جنوب البلاد، إلا أن الامارات تركت له هامشا من السلطة حفظا لماء وجه السعودية ومنعا لتسمية الامارات "احتلال" وبالتالي تجنب الضجيج الاعلامي ضد الامارات وسياستها في الامارات.
الامارات قدمت خدمة جديدة "ملغومة" للسعودية من خلال اعلان انسحاب قواتها من الجنوب، لأن هذا الانسحاب يدل على امرين، اما ان الامارات خرجت "مكرهة" من جنوب اليمن بناءا على اغراءات معينة قدمتها لها السعودية او تقاسم ضمني للسلطة تكون فيه الامارات خارج دائرة الضوء، أو ان الامارات تحضر لمكيدة معينة ضد السعودية في اليمن وتجهز قواتها بشكل سري للتحضير لانقلاب جديد يتم بموجبه فصل جنوب البلاد عن شمالها، وهذا هو طموح الامارت الضمني والجميع يعلم ذلك.

أسباب انسحاب الامارات من اليمن

أولاً: قد تكون الامارات تقاسمت حصتها مع السعودية بالخفاء، مقابل أن تعلن الامارات انسحابها، لأن هذا الاعلان يوفر أمرين:

الأول: اظهار السعودية بأنها لاتزال تحظى بقدرة ونفوذ كبيرين في اليمن، وهي المسؤول الوحيد عن ادارة المناطق الجنوبية، وبالتالي تبتعد الامارات عن الواجهة وهذا يصب بصالحها بالتاكيد.

الثاني: يتم امتصاص غضب الغرب من خلال هذا الانسحاب، لأن هذا الانسحاب يوحي بأن الاطراف الخليجية تريد أن تعيد الامور إلى مجراها ولا تريد الحرب بل السلم.

ثانياً: نقل حركة “أنصار الله” وحلفائها في الداخل والخارج الحرب من الأرض اليمنية إلى عمق دول التحالف، ‏سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لزيادة التذمر الشعبي فيها، وزيادة القلق، وبالتالي دفع الشعب إلى التساؤل عن شرعية هذه الحرب، والخوف من تطوراتها، والفائدة منها من الأساس، وكانت عملية الهجوم على ست ناقلات نفطية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات الشق الأول من الرسالة، وقصف مطار أبها، أحد أكبر المطارات السعودية وتعطيل الملاحة الجوية فيه، وفي ذروة موسم السياحة الداخلية، الشق الثاني منها.

ثالثا: تعاظم قوة “أنصار الله” وحلفائها وامتلاكها أسلحة متقدمة خاصة في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة الملغمة، ونجاحها في تحقيق قوة ردع فاعلة، حيدت سلاح طيران التحالف كليا، وأبطلت مفعوله.

رابعا: ‏تآكل ونفاذ موجودات بنك الأهداف المدنية والعسكرية بالنسبة إلى التحالف السعودي الإماراتي، ووجود أكثر من 400 هدف لدى "التحالف الحوثي" في المقابل بات في متناول صواريخه الباليستية المجنحة الدقيقة أو الطائرات المسيرة الملغمة.

أهداف الامارات الغير معلنة

ينص الاتفاق الذي تقوده السعودية على تشكيل حكومة مؤلفة من 24 وزيرا، في "حكومة مناصفة ما بين المحافظات الجنوبية والشمالية في اليمن"، وتشكيل "لجنة مشتركة" يشرف عليها التحالف العربي لتنفيذ الاتفاق.

ومع ذلك، فإن اتفاق تقاسم السلطة في حقيقته، اعتراف ضمني بنوع من "الشرعية" للمجلس الانتقالي الذي لا تزال الأمم المتحدة المشرفة على عملية السلام بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي ترفض مشاركة ممثليه في جميع الاتفاقيات بين الطرفين.

ومع أن المجلس الانتقالي الجنوبي تصدر واجهة مشهد المفاوضات مع الحكومة الشرعية بصفته السياسية لا المناطقية، فإنه ليس الطرف الوحيد من القوى الجنوبية ضمن اتفاق الرياض التي في "معظمها" على خلاف مع المجلس، ومنها الحراك الجنوبي السلمي، ومؤتمر حضرموت الجامع، والائتلاف الوطني الجنوبي وقوى أخرى لها ثقل في المجتمع اليمني المحكوم بالتركيبة القبلية.

لكن الأهم في اتفاق الرياض، هو تأجيل أية تحركات للمجلس الانتقالي "راهنة" تهدف لفرض الأمر الواقع باستخدام القوة لانفصال الجنوب على الأقل، إلى ما بعد الانتهاء من الحرب على جماعة الحوثي، وهو الهدف الأول من تدخل السعودية التي ترى في الجماعة تهديدا لأمنها واستقرارها، والبنية التحتية للاقتصاد السعودي المهدد من جماعة الحوثي من خلال سلسلة من الهجمات التي استهدفت قطاع الطاقة.

أضعف الصراع بين الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية الموقف السعودي في مواجهة جماعة الحوثي التي نجحت في تعزيز قدراتها وترسيخ سلطاتها في مناطق سيطرتها بشكل أكبر بعد قرار الإمارات سحب جزء من قواتها وإعادة انتشار ما تبقى منها تاركة السعودية "بمفردها" في مواجهة تهديدات جماعة الحوثي مكتفية بدعم القوات الحليفة لها في تشكيلات المجلس الانتقالي الجنوبي.

اقتسام السلطة بين طرفي المواجهة في الجبهة المناهضة لجماعة "انصار الله" يعكس إلى حد ما "عجز" السعودية عن الحفاظ على وحدة التحالف وتسخير إمكانياته في مواجهة جماعة الحوثي والقضاء على تهديداتها.

يمكن أن يؤدي اقتسام السلطة وفق "اتفاق الرياض" إلى تعزيز قدرات المجلس الانتقالي الجنوبي من خلال الصلاحيات الإضافية داخل الحكومة والتي "قد" تفضي إلى منح المجلس سلطة "حكم ذاتي" في جنوب اليمن يمكن له على المدى البعيد أن يؤدي مستقبلا إلى إقامة دولة مستقلة عن الجنوب، وهو الهدف الذي يسعى إليه المجلس الانتقالي وتدعمه الإمارات بشكل ما.

بموجب الاتفاق، فإن قوات الحزام الأمني وقوات أخرى مرتبطة بالمجلس الانتقالي ستكون جزءا من القوات الحكومية اليمنية، ما يعزز شرعية المجلس والقوات المرتبطة به والتي كان يُنظر إليها على أنها قوات انفصالية متمردة على الشرعية.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الامارات السعودية اليمن عبدربه منصور هادي الانفصاليين جنوب اليمن عدن السودان انسحاب اتفاق

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء