الثلاثاء هو الموعد الرسمي لتوقيع "اتفاق الرياض" بحضور ولي العهد السعودي والرئيس اليمني

الوقت- كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في حكومة هادي المنتهية ولايته، يوم امس الجمعة، أن التوقيع الرسمي لاتفاق الرياض بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، سيكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وقال الإرياني، في مجموعة تغريدات عبر حسابه على "تويتر" إن مراسم التوقيع الرسمي على "اتفاق الرياض" سيتم الثلاثاء الموافق 5 تشرين الثاني/ نوفمبر برعاية من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور وقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومعه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وقيادات الدولة والحكومة والأحزاب والشخصيات السياسية.

من جهته، قال السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر في تغريدة له على "تويتر: "نثمن دور الرئيس اليمني ووفدي الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي في التوصل لاتفاق الرياض وتغليبهم مصلحة اليمن".

وكانت حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، توصلا إلى اتفاق لإنهاء التوتر والتصعيد بين الطرفين.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، نقلاً عن مصادر سعودية، ‏أن "اتفاق الرياض ينص على حكومة كفاءات من 24 وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية".

وترعى السعودية، حواراً بين ما يسمى بحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة جدة، لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بين الطرفين على خلفية سيطرة المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من آب/ أغسطس الماضي، عقب مواجهات أدت إلى سقوط قتلى.