هكذا علق الاعلام الإسرائيلي على فيديو حزب الله "بالمرصاد"!

الوقت- نشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله، مساء يوم أمس، مقطع فيديو يحمل تهديداً واضحاً للإحتلال الإسرائيلي بعد كلمة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله اليوم الجمعة.

الفيلم القصير يتضمن مشاهد لأسلحة المقاومة وعملياتها، مع مقطع صوتيّ للسيد نصر الله يقول فيه: "نحن سنواجه المسيّرات الاسرائيليّة في سماء لبنان، وعندما تدخل لبنان سنعمل على إسقاطها".

الفيديو المترجم إلى اللغة العبريّة والذي خُتم بعبارة "بالمرصاد"، اعتبرته وسائل إعلام العدو "رسالة واضحة لإسرائيل بأن طائراتها تحوّلت هدفاً للضرب كما وعد حزب الله".

المحللة العسكرية الإسرائيلية كارميلا مناشيه، أوضحت استناداً على مصادر أنّ "الوضع في الشمال قابل للإنفجار ويتغيّر"، وأنّ إطلاق النار على المسيّرة الاسرائيلية أمس الخميس في منطقة النبطية جنوب لبنان"جسّد للمرة الأولى إطلاق نار من لبنان على طائرة مسيّرة إسرائيلية".

وأضافت المحللة الإسرائيلية: "نصر الله كما سمعنا قد هدد ونفذ تهديداته، والجيش الاسرائيلي يعمل حالياً بحسب منظومة توازن ولجم دقيقة أكثر من الماضي".

يذكر أنّ حزب الله أعلن أمس الخميس أنّ وحداته تصدّت لطائرة مسيّرة إسرائيلية في منطقة النبطية في الجنوب اللبناني، وأجبرتها على المغادرة.