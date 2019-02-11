ترامب يهاجم بيلوسي ويتهمها بالفساد!

الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء يوم أمس، أن رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي ورئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب ادم شيف هم "الفاسدين"، وأضاف إن التصويت الذي حدث بشأن عزله هو هجوم على الديمقراطية.

وفي جولة انتخابية في مسيسيبي، أعلن الرئيس الأميركي أن "الجمهوريين أقوياء حقاً، وأقوى من أيّ وقت مضى، والأكثر توحّداً".

وفي السياق، قالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الأميركية إن وزير الطاقة ريك بيري سيرفض المثول أمام جلسة مغلقة للجان التحقيق الخاص بمساءلة الرئيس دونالد ترامب في مجلس النواب.

وأضافت المتحدثة شايلين هاينز في بيان لها أن بيري لن يشارك في تحقيق سري بالمجلس يتم فيه منع محامي الوزارة من الحضور، ولفتت المتحدثة إلى أنه إذا كانت اللجنة حريصة على إجراء عملية جادة فهناك ترحيب بأن ترسل دعوة للوزير للمشاركة في جلسة علنية يحضرها محامي الوزارة ويمكن للشعب الأميركي مشاهدتها.

وكان مجلس النواب الأميركي صوّت بأغلبية 232 صوتاً للبدء بإجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب مقابل معارضة 196صوتاً. وتأتي هذه الخطوة تمهيداً لعزل ترامب بسبب سعيه لحمل أوكرانيا على إجراء تحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن. وأظهر التصويت الوحدة بين الديمقراطيين الذين يتهمون ترامب باستغلال المنصب وتعريض الأمن القومي للخطر من أجل تحقيق مكسب شخصي.

ويرتبط التحقيق بمحادثة هاتفية بتاريخ 25 تموز/ يوليو طلب فيها ترامب من نظيره الأوكراني التحقيق مع جو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق وابنه هانتر الذي عمل مديراً لشركة طاقة أوكرانية. ويعتبر بايدن أبرز مرشح في الحزب الديمقراطي لمنافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في نوفمبر / تشرين الثاني 2020.