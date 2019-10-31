الرئيس العراقي يوافق على اجراء انتخابات مبكرة بعد تعديل القانون

الوقت- اعلن رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، اليوم الخميس، موافقته على تنظيم انتخابات مبكرة واستبدال أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية بقضاة وخبراء.

وقال صالح في خطاب موجه الى المتظاهرين في ساحات التظاهرات والقوات الامنية” انتم هم وهم انتم ، لستم فريقين متخاصمين”.

وأضاف” لابد للبرلمان من عمل استثنائي يواكب التطورات”، مشيرا الى” المباشرة بإحالة ملفات الفساد الى القضاء”.

وتابع صالح” بدأنا العمل في رئاسة الجمهورية من اجل قانون انتخابات جديد اكثر عدلا واشد تمثيلا لمصالح الشعب بما في ذلك حق الترشح للشباب، ويعالج مشكلات القانون السابق”.

وزاد” سوف نستبدل المفوضية الحالية بمفوضية جديدة أخرى من القضاة والخبراء بعيدة عن التسييس والمحاصصة واعادة تشكيل دوائرها بمهنية بعيدا عن الحزبية ومن الخبراء والمختصين والمستقلين”.

واردف صالح بالقول” نتوقعُ في الأسبوع المقبل تقديمَ مشروعِ القانونِ الذي نعمل عليه بالتعاون ما بين دوائرِ رئاسةِ الجمهوريةِ وعددٍ من الخبراءِ والمختصين والمستقلين إضافةً إلى خبراءِ الأمم المتحدة”.

واكد” المباشرة في دوائرِ رئاسةِ الجمهورية برعايةِ حوارٍ وطني للعمل من أجلِ معالجة الاختلالات البنيوية في منظومة الحكم وفق السياقات الدستورية والديمقراطية، يلبي للعراقيين مطلبهم في حكم رشيد يتجاوزون في علل وثغرات التجربة الماضية، وأيضاً يساعدنا في هذا العمل نخبةٌ من الخبراءِ والقانونيين الكفؤين والمستقلين”.

واردف صالح بالقول” إنني أواصلُ شخصياً المشاوراتِ واللقاءاتِ مع مختلفِ الكتلِ والقوى والفعاليات الشعبية ، وذلك من أجلِ إحداثِ الاصلاحات المنشودة وضمن السياقاتِ الدستورية والقانونية وبما يحفظُ استقرارَ العراق ويحمي الأمنَ العام ويعززُ المصالحَ الوطنية العليا”.

وقال” كرئيس للجمهورية سأوافق على اجراء انتخابات مبكرة باعتماد قانون انتخابات جديد ومفوضية جديدة.. شرعية السلطة من الشعب. لا بديل لذلك”.

واكمل صالح” لقد كان رئيسُ الوزراء قد أبدى موافقتَه على تقديمِ استقالتِه طالباً من الكتلِ السياسيةِ التفاهمَ على بديلٍ مقبولٍ وذلك في ظلِّ الالتزامِ بالسياقاتِ الدستوريةِ والقانونيةِ وبما يمنعُ حدوثَ فراغٍ دستوري”.