مجلس النواب الأميركي يطلق اجراءات عزل ترامب

الوقت- أطلق مجلس النواب الأميركي اليوم الخميس مرحلة جديدة ومعلنة للتحقيق في اتهامات بحق الرئيس دونالد ترامب حيث صوت لأول مرة على المضي في اجراءات عزله.

وصوت المجلس بأغلبية 232 صوتا مقابل 196 صوتا لإطلاق العملية رسميا. وقالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي قبل التصويت “اليوم. يأخذ مجلس النواب الخطوة التالية في اجراءاتنا لعقد جلسات استماع مفتوحة أمام لجنة الاستخبارات في المجلس حتى يرى عامة الناس الحقائق بأنفسهم”

وفي هذا السياق انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صادق مجلس النواب للكونغرس الأمريكي، اليوم الخميس، على مشروع قانون يقضي بإطلاق المرحلة العلنية للتحقيق في مسألة عزل رئيس البلاد.

وفي تغريدة على حسابه في "تويتر"، وصف ترامب قرار مجلس النواب بأنه "أكبر حملة لمطاردة الساحرات في التاريخ الأمريكي".