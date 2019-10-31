رفع جلسة البرلمان العراقي لعدم حضور رئيس الوزراء للاستجواب

الوقت- قرر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الخميس، رفع جلسة المجلس لعدم حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مؤكداً أنه في حال عدم حضوره فسيتم المضي بالاجراءات الدستورية.

وقالت رئاسة البرلمان في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب رفع جلسة المجلس لعدم حضور رئيس مجلس الوزراء".

ونقل البيان عن الحلبوسي قوله إنه "حسب النصوص الدستورية جلسة مجلس النواب ستعقد حال حضور رئيس مجلس الوزراء وان لم يحضر الى الاستضافة سيتم المضي بالاجراءات الدستورية اللازمة.

وكان مجلس النواب استأنف اعمال جلسته الـ11، اليوم الخميس، برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.