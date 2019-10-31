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  الخميس 2 ربيع الاول 1441

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أخبار

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل نائبة فلسطينية في الضفة

الخميس 2 ربيع الاول 1441
 
 
 
 
 
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل نائبة فلسطينية في الضفة

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الوقت- قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحملة اعتقالات، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، طالت 8 مواطنين في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة بينهم النائبة خالدة جرار.
ففي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية خالدة جرار بعد مداهمة منزلها في رام الله.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال مكونة من أكثر من 70 جنديا و12 آلية عسكرية اقتحمت منزل جرار، في منطقة الإرسال وسط مدينة رام الله، في حوالي الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي، واقتادتها إلى جهة مجهولة.

وتُعد جرار أبرز قيادات "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخبت عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأفرج عن "جرار" من السجون الإسرائيلية في 28 شباط/فبراير الماضي، بعد اعتقال إداري دام 20 شهرا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الكاتب والقيادي في الجبهة، علي جرادات، من منزله في مدينة رام الله، والذي أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 14 عاماً في الأسر، قضى معظمها في الاعتقال الإداري.

واعتقلت أيضاً كلا من المحرر ورد عبده من بلدة كفر نعمة، وعمار صباح من أم صفا غرب المدينة.

وداهمت قوات الاحتلال منزلي الأسيرين سامر العربيد ووليد حناتشة، وأخذت قياساتهما.

وأفادت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال فتشوا المنزلين الواقعين في حي الطيرة، إضافة إلى منزل المواطن شادي عميرة في حي بطن الهوى في المدينة.

وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة شبان من مخيم عايدة، شمال المدينة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت اراز أكرم الوعرة، وفادي أبو سرور، وعلاء حميدان مطور، بعد أن داهمت منازل ذويهم في المخيم وفتشتها.

وفي القدس المحتلة، اختطفت قوات خاصة إسرائيلية، الليلة الماضية، فتى من بلدة العيسوية.

وأفادت مصادر محلية، أن قوة خاصة إسرائيلية "مستعربون" تساندها قوات عسكرية، داهمت بلدة العيسوية واختطفت الفتى محمد خالد كليب (16 عاما)، أثناء تواجده قرب حي آل عليان في البلدة.

 

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