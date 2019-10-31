اشتباكات عنيفة بين قوات هادي وقوات الحزام الأمني في أبين جنوبي اليمن

الوقت- اندلعت اشتباكات عنيفة اندلعت صباح اليوم الخميس، بين قوات الرئيس اليمني الهارب عبد ربه منصور هادي المدعوم سعوديا وقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات بقطاع أحور بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

و استقدمت قوات هادي تعزيزات من مأرب وشبوة، ولا تزال المواجهات مستمرة، وسط أنباء عن سيطرة القوات الحكومية على مديرية أحور بالكامل.

وتأتي هذه الاشتباكات قبيل ساعات من توقيع اتفاق الرياض بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي وتعد خرقا للهدنة المعلنة.

ويهدف اتفاق الرياض إلى تفعيل مؤسسات الدولة وإعادة تنظيم القوات المسلحة تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية اليمنيتين، وإنهاء المعارك التي تندلع بين الفينة والأخرى بين قوات الحكومة اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.