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  الخميس 2 ربيع الاول 1441

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تقارير

السيد جعفر مرتضى.. منارة خالدة في بلاد عاملة

الخميس 2 ربيع الاول 1441
 
 
 
 
 
السيد جعفر مرتضى.. منارة خالدة في بلاد عاملة

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الكثير من قرى جبل عامل كانت بحقّ منارات للعالم، من بينها قرية عيتا الجبل التي خرّجت علماء أمثال السيد جواد مرتضى العاملي، والمحقق الكبير سماحة آية الله العلامة السيد جعفر مرتضى العاملي الذي ارتحل إلى بارئه قبل أيام.

ومع ارتحال السيد العاملي فَقَد اللبنانيون، والحوزات العلمية، والعالم الإسلامي أحد أبرز المؤرخين في موضوع تاريخ العالم الإسلامي وتاريخ صدر الإسلام حيث كان السيد جعفر مرتضى بحقّ من ضمن الشخصيات الإسلامية التي أحيت التاريخ في الحوزات العلمية، باعتبار أن أبحاثه أغنت المكتبات الإسلامية والعربية.

لا شك أن رحيل سماحته سيترك فراغاً كبيراً في الحوزات العلمية ومراكز التحقيق والدراسات ومجالس العلم والتوجيه، فمن هو السيد جعفر مرتضى العاملي؟

نسبه ودراسته

ولد السيد مرتضى ولد بتاريخ 25 صفر 1364 هـ (6 يناير 1945 م) في بلدة دير قانون رأس العين الواقعة بقضاء صور بجنوب لبنان، وبعدها انتقل للسكن في مسقط رأسه من بلدة عيثا الجبل والتي كانت تسمى قديماً (عيثا الزط) حيث دفن قبل أيام.  

ينحدر السيد جعفر مرتضى من أسرة عريقة وكريمة ولها احترامها وشأنها وقد برز فيها الكثير من العلماء وترجم لهم أغا بزرك الطهراني مثل السيد حيدر بن السيد مرتضى والسيد جواد فقد كانوا من كبار العلماء.

بدأ قول الشعر في صغره، فقال له والده: "أريدك عالماً ولا أريدك شاعراً " ثم ضرب له مثلاً كبار العلماء، حيث غلب عليه الشعر ونسيت خصوصيته العلمية، درس السيد جعفر مقدمات العلوم الإسلامية على يد والده في لبنان، ثم توجّه إلى النجف لمتابعة التحصيل وذلك سنة 1962، في سنة 1382 هـ (1962 مـ) انتقل من النجف لمواصلة الدراسة والتدريس في الحوزة العلمية بمدينة قم الإيرانية.

يقول السيد عن هجرته إلى النجف: لقد هاجرت من بلادي جبل عامل إلى النجف الأشرف في سنة 1962م ـ 1382هـ، فعند قدومي إلى النجف لم أكن أعرف أحد وسكنت في مدرسة البروجردي ما يقارب السنة وأربعة أشهر وبعدها انتقلت إلى جامعة النجف الدينية وبعدها تزوّجت في النجف واستأجرت بيتاً مستقلاً في منطقة الجديدة.

ويضيف السيد: بدأت درسي الحوزوي بدراسة الألفية ولم أدرس القطر لأني درسته عند والدي فدرست المقدمات وقسماً من السطوح كالألفية والشرائع والمنطق والحاشية ومختصر المعاني وغيرها ومكثت في النجف 6 سنوات ثم طلب والدي الهجرة إلى قم المقدسة فاستخرت الله تعالى فجاءت الاستخارة موافقة فذهب إلى قم وبقيت هناك حوالي (27) سنة.

بعد عودته إلى لبنان أواخر سنة 1993، نهض الراحل بتأسيس حوزته العلمية في لبنان بين بيروت (حوزة الإمام علي بن أبي طالب (ع) وحوزة أخرى في قرية عيثا الجبل والتي تعمل على رعاية طلاب العلوم الدينية، كما أنشأ المركز الإسلامي للدراسات بعد عودته إلى لبنان، وله العديد من المؤلفات أغلبها متخصص في التاريخ الإسلامي.

شارك في العديد من المؤتمرات العلمية في إيران وغيرها وأسهم في تأسيس ما يسمى بالمدرسة العربية التابعة للحوزة العلمية في قم المقدسة، وقد حاز كتابه المعروف بـ "الصحيح من سيرة النبي الأعظم (ص)" على جائزة الكتاب الأول في الجمهورية الإسلامية عـام 1992م، وهو من أهم الكتب في بابه، كما ترجم إلى الفارسية بعض مؤلفاته.

بعض مؤلفاته:

1 - الآداب الطبية في الإسلام

2- ابن عباس وأموال البصرة

3- ابن عربي سنيّ متعصب

4- الأبواب في عهد الرسول صلى الله عليه وآله: نصوص وآثار..

5- أبو ذر لا إشتراكية.. ولا مزدكية

6- أحيـوا أمـرنا

7- إدارة الحرمين الشريفين في القرآن الكريم

8-  أسئلة وردتنا

9- إسرائيل.. في آيات سورة بني إسرائيل.. تفسير ثماني آيات..

10- الإسلام ومبدأ المقابلة بالمثل

11- الاعتماد في مسائل التقليد والاجتهاد (صدر منه جزء واحد)

12- أفلا تذكرون «حوارات في الدين والعقيدة»

13- أكذوبتان حول الشريف الرضي

14- الإمام علي والنبي يوشع صلى الله وآله

15- الأمانة الإلهية.. لمن؟! ولماذا؟!

16- أهل البيت عليهم السلام في آية التطهير

17- أين الإنجيل؟!

18- بحث حول الشفاعة

19- براءة آدم عليه السلام حقيقة قرآنية

20- براءة يونس عليه السلام في القرآن الكريم

21- البنات ربائب.. قل: هاتوا برهانكم

22- بنات النبي صلى الله عليه وآله أم ربائبه؟!

23- بيان الأئمة وخطبة البيان في الميزان

24- تخطيط المدن في الإسلام

25- تفسير سورة ألم نشرح

26- تفسير سورة البيِّنة

27- تفسير سورة التكاثر

28- تفسير سورة التوحيد (الإخلاص)

29- تفسير سورة التين

30- تفسير سورة الضحى

31- تفسير سورة العاديات

32- تفسير سورة الفاتحة

33- تفسير سورة الفلق

34- تفسير سورة الكافرون

35- تفسير سورة الكوثر

36- تفسير سورة الماعون

37- تفسير سورة المسد

38- تفسير سورة الناس

39- تفسير سورة النصر

40- تفسير سورة هل أتى (جزءان)

41- توجيهات في العمل الإداري

42- توضيح الواضحات من أشكل المشكلات

43- الجزيرة الخضراء ومثلث برمودا؟!

44- الحاخام المهزوم

45- حديث الإفـك

46- حقائق حول القرآن الكريم

47- حقوق الحيوان في الإسلام

48- حل الألغاز (تعليقة).

49- الحياة السياسية للإمام الجواد عليه السلام

50- الحياة السياسية للإمام الحسن عليه السلام

51- الحياة السياسية للإمام الرضا عليه السلام

52- خسائر الحرب وتعويضاتها

53- خلفيات كتاب مأساة الزهراء عليها السلام (ستة أجزاء)

54-  دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام (أربعة أجزاء)

55- دراسة في علامات الظهور

56- دليل المناسبات في الشعر

57- ربائب الرسول صلى الله عليه وآله «شبهات وردود»

58- رد الشمس لعلي عليه السلام

59- زواج المتعة (تحقيق ودراسة) (ثلاثة أجزاء)

60- الزواج المؤقت في الإسلام (المتعة)

61- زوجات الإمام الحسن عليه السلام: أكاذيب وحقائق

62- زينب ورقية في الشام!!

63- سلمان الفارسي في مواجهة التحدي

64- سنابل المجد (قصيدة مهداة إلى روح الإمام الخميني وإلى الشهداء الأبرار)

65- السوق في ظل الدولة الإسلامية

66- سياسة الحرب في دعاء أهل الثغور

67- سيرة الحسن عليه السلام في الحديث والتاريخ (المجتبى من سيرة المجتبى) 12 جزء

68- سيرة الحسين عليه السلام في الحديث والتاريخ (أربعة وعشرون جزءاً)

69- شبهات يهودي

70- الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة

71- الصحيح من سيرة الإمام علي عليه السلام (ثلاثة وخمسون جزءاً)

72- الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله (خمسة وثلاثون جزءاً)

73- صراع الحرية في عصر الشيخ المفيد

74- طريق الحق (حوار مع عالم جليل من أهل السنَّة والجماعة)

75- ظاهرة القارونية من أين؟! وإلى أين؟!

76- ظلامة أبي طالب عليه السلام

77- ظلامة أم كلثوم

78- عاشوراء بين الصلح الحسني والكيد السفياني

79- عاد الثانية.. كيف نعرفها؟! (هذا الكتاب)

80- عصمة الملائكة بين فطرس.. وهاروت وماروت

81- علي عليه السلام والخوارج (جزءان)

82- عهد الأشتر مضامين ودلالات (جزءان)

83- الغدير والمعارضون

84- القول الصائب في إثبات الربائب

85- كربلاء فوق الشبهات

86- لست بفوق أن أخطئ من كلام علي عليه السلام

87- لماذا كتاب مأساة الزهراء عليها السلام؟!

88- مأساة الزهراء عليه السلام (جزءان)

89- مختصر مفيد (أسئلة وأجوبة في الدين والعقيدة)، (واحد وعشرون جزءاً)

90- مراسم عاشوراء «شبهات وردود»

91-  المسجد الأقصى أين؟!

92- المعجزات: رقي وغايات، للبشر في الحياة

93- مقالات ودراسات

94-  من شؤون الحرب في الإسلام

95- منطلقات البحث العلمي في السيرة النبوية

96- المواسم والمراسم

97- موقع ولاية الفقيه من نظرية الحكم في الإسلام

98- موقف الإمام علي عليه السلام في الحديبية

99- ميزان الحق «شبهات وردود» (أربعة أجزاء)

100- نقش الخواتيم لدى الأئمة عليهم السلام

101-  وقفات مع ناقد

102- الولاية التشريعية

103- ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة

104- الگوی سیره پژوهی واندیشه های اسلامی (فارسي)

105- تحقيقي در باره تاريخ هجري (فارسي)

يذكر أن السيّد قد أوضح في أحد المقابلات أن هناك الكثير من مؤلفاته لم تطبع بسبب استهداف منزله في حرب تموز عام 2006 حيث احترقت هذه المؤلفات قبل طباعتها.

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السيد جعفر مرتضى عيتا الجبل الحوزة العلمية النجفو قم

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