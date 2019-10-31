القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: أي اعتداء من قبل العدو سيواجه برد ساحق

الوقت- أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن أي اعتداء من قبل العدو سيواجه برد ساحق.

وأشار اللواء سلامي في تصريح له اليوم الخميس إلى أن الشعب الإيراني اجتاز الكثير من الصعاب وانتصر على كبار الأعداء بمقاومته وجهاده مبيناً أن إيران رغم ظروف الحظر الصعبة المفروضة عليها تمضي نحو التطور والتنمية.

ولفت القائد العام لحرس الثورة الاسلامية إلى أنه في ظل هذه الظروف تمّ بناء محطات توليد الطاقة ومصافي النفط والسدود في إيران مؤكداً على استمرارية هذه الحركة التنموية في البلاد.

وأشار اللواء سلامي إلى أنه ليست فقط أمريكا و"إسرائيل" والسعودية وبريطانيا هم أعداء الشعب الإيراني بل الفقر والحرمان أيضاً هم أعداء البلاد مشيراً إلى أوامر سماحة قائد الثورة الإسلامية إلى الحرس الثوري بمكافحة الفقر والحرمان مشدداً على أن الحرس الثوري سيواصل مكافحته لهذه الظاهرة في البلاد.