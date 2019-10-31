رويترز: أمريكا ستسمح بمواصلة العمل مع إيران عن طريق إصدار إعفاءات من الحظر

الوقت- نقلت وكالة رويترز عن "مصدرين مطلعين" يوم الأربعاء أن أمريكا تعتزم السماح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بمواصلة العمل في المنشآت النووية الإيرانية .

وبحسب كلام المصدرين اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما (بحسب رويترز) إن الإدارة الامريكية ستسمح بمواصلة العمل عن طريق إصدار إعفاءات من الحظر الذي يمنع الشركات غير الأمريكية من التعامل مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد انسحب العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى عام 2015 وعاود فرض الحظر عليها.

وتشرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإيرانية على مفاعل آراك للأبحاث الذي يعمل بالماء الثقيل ومنشأة فوردو للتخصيب.