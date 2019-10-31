ظريف: بدأ التحرك نحو سيادة القانون في سوريا.. الطريق صعب ولكن لا بديل عنه

الوقت- علّق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على بدء عمل لجنة الدستور السوري.

وكتب ظريف تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأربعاء: عدت من جنيف، التقيت هنالك على أعتاب التئام لجنة الدستور السوري مع وزيري خارجية روسيا وتركيا ومندوب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في الشأن السوري غير بيدرسون.

وتابع: إنه وبعد أعوام من الحرب المدمّرة، وبفضل عملية آستانا، فقد بدأ التحرك نحو سيادة القانون، الطريق صعب ولكن لا بديل عنه.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد زار جنيف للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث الضامنة لعملية آستانا.

وفي مستهل حضوره التقى ظريف نظيره الروسي سيرغي لافروف ومن ثم شارك في اجتماع ثلاثي مع نظيريه الروسي والتركي.

كذلك شارك وزير الخارجية الإيراني في اجتماع رباعي بين الدول الضامنة والمندوب الأممي بيدرسون لمناقشة موضوع لجنة الدستور السوري.

الجدير بالذكر أن أول اجتماع للجنة الدستور السوري قد عقد الأربعاء في مقر الأمم المتحدة في جنيف بمشاركة جميع الأعضاء الـ 150 للجنة التي تضمّ مندوبين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني السوري.